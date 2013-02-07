На фоне бурных дебатов, плавно перетекших в потасовку с незначительным членовредительством и умышленным причинением легкого вреда здоровью, по поводу борьбы с табакокурильщиками и людьми нетрадиционной сексуальной ориентации, невольно возникает вопрос. Нашим законоплетам что больше заняться нечем? Или для общества нашего нет более насущных проблем? По моему скромному разумению, чиновники наши представляют гораздо большую проблему для общества, чем курильщики эти несчастные. Их и так уже «закошмарили», почти как малый бизнес. Хотя малый бизнес тоже стараются не расслаблять. Буквально позавчера ночью (27.01.2013 г.) разговаривал с ИП. Подрабатывает человек - таксует по выходным. Так вот. В прошлом году вмененный налог был 20 т.р. у него, в этом уже 40. И обещают в следующем еще в 2,5 раза повысить. А это уже не много не мало, а 100 тысяч – не всякий такой налог потянет. Это поддержка малого бизнеса? (можно не отвечать - вопрос риторический). Возвращаюсь к табакокурению. Надо помнить, что насильно никто никого курить не заставляет. Для многих это средство успокоения. Лиши человека сигарет – как он начнет со стрессом бороться? Алкоголь, наркотики или что-то еще? Плюс в табачной промышленности тоже люди работают, и тоже налоги платят. Ассортимент опять же ларьков вспомните ночных. Пиво запретили им продавать, еще и сигареты уйдут. В итоге, те, кто в этих самых ларьках работал окажутся безработными. Или у нас думают об организации рабочих мест для них? Сомневаюсь весьма и весьма. А такой немаловажный ритуал для начала общения гопоты: «закурить не найдется?». Как же он?Для тех, кто думает, что я из корыстных целей табакокурение защищаю могу заметить, что сам уже более 15 лет не курю.Теперь по меньшинствам. Идея запретить пропаганду, в принципе, верная. НО…почему полуголым женщинам можно кривляться на экране, а секс-меньшинствам нельзя? По моему это не менее противно, и во всяком случае даже более безнравственно. Если разговор ведется так, то необходимо всю поп-культуру (название то какое). Всю эстраду эту запретить надо. Тем более там все равно не поймешь, кто какой ориентации. Но при этом не забыть и Чайковского запретить. Вместе с балетом и Большим театром. Да и что вообще за привычка смотреть не на поступки человека, а на его «ориентацию»? Мне, допустим, гомосексуалисты нисколько не мешают. Я и встречался то с ними не так уж много раз. И не заморачиваюсь по этому поводу. Раз в туалете Киевского вокзала, лет 9 назад, мне стоящий возле соседнего писсуара предложил меня, так сказать удовлетворить. Я его вежливо попросил подождать, завершил начатое, застегнулся и сломал ему челюсть. Другой случай был уже в нашем городе. Тоже где-то лет 9-10 тому как. Сидел я на скамейке в сквере, кушал сухарики под пиво. Он шел мимо, присел рядом. Что меня сразу насторожило, так это то, что он был в белых носках. Пообщался со мной, предложил поехать совместно отдохнуть. Сулил алкоголь и женщин легкого поведения. Я вежливо отказался. Он, раздосадованный, бурча невнятные угрозы удалился. В группе со мной еще учился бисексуал. Так вполне нормальный человек был. Было и несколько вполне явных, но Они никому не мешали, и их никто не трогал. Вот есть у нас, к примеру, в отделе один такой бисексуал рьяный. Так я его не люблю ни за то, что ОН из этих, а потому, что как человек ОН мягко выражаясь моральный урод. Моральное уродство от ориентации нисколько не зависит. А получается, в очередной раз, травля больных людей. Или кому-то выгоден раскол в обществе? Вместо того, чтобы сплотиться на борьбу с общим врагом как-то взяточниками и бюджетоосвоителями, общество дробится на «геев» и «натуралов», курящих и некурящих, фанатов «Спартака» и «ЦСКА» и т.д. и т.п. Не пора ли перестать навешивать друг на друга ярлыки? Навешивание ярлыков есть ничто иное как психологический прием, нацеленный на преодоление внутреннего запрета на уничтожение. Не пора ли вспомнить слова кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно…». Иначе в этой «охоте на ведьм» не заметим, как не останется ни общества ни страны. Хотя то, что существует на этой территории страной с трудом можно назвать. Тем более, в истории примеры уже были подобные, когда начинали с гомосексуалистов, а заканчивали концлагерями и газовыми камерами. Опять же «кто не снами, то против нас» лозунг вспоминается. Сегодня борются с курящими, геями и педофилами, а завтра возьмутся за рыжих и горбатых, попомните мои слова.