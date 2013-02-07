С 2014 года правительство России решило ввести социальную норму потребления электричества. По данным «Известий», Минрегионразвития уже готовит соответствующий проект. Согласно проекту, по стандартным тарифам россияне будут получать лишь фиксированное количество кВт/ч в месяц, цена на сверхнормативную энергию окажется существенно выше. При этом, как пишет газета, общероссийских «энергопайков» не будет — цену сверхлимитной энергии в каждом регионе будут определять местные власти. http://news.rambler.ru/17410305/?utm_source=regnum&utm_medium=tiser&utm_campaign=main ,
Особенно порадуются владельцы квартир с электрическими плитами сей новости и остатки промышленности;-)
В стране (хотя называть эту территорию страной язык уже давно не поворачивается), где запасов нефти, газа, угля, урана, металлогидридов, мощных рек, приблизительно по пояс, давить народ нехваткой энергии - это полный, не побоюсь этого слова «волюнтаризъм»! Новая доилка народа многотерпеливого русского. Сами являемся крупнейшим экспортером нефти, газа, энергии, ну а цены на них просто нет слов. Вот оно – интегрированное мировое сообщество!!! Что энергию надо экономить спора конечно нет. Но почему бы для начала не обязать отключать на ночь витрины магазинов, ночью не работающих? Или пушки, снег искусственный для Олимпиды в сочи вырабатывающие, выкинуть? Да и вообще не на Олимпиады деньги и ресурсы тратить а на дело? Почему бы не внедрить дешевые лампочки конструкции Макарова (с высокотемпературным люминофором в колбе) стоимость которых, в отличии от так называемых «энергосберегающих», находится в районе 10 рублей где-то (почувствуйте разницу, как говаривал классик)? Или ИМ это не выгодно? Лучше «Лампочку Чубайса» продвигать в массы, гарантирую всяким конторам с приставками «нано» сверхприбыли? Хотя с другой стороны, возможно, такова карма народа русского. Может пора обязать народ еще и кровь сдавать ежемесячно - что бы ОНИ её пили!!!!! Тогда быстрее «грехи наши тяжкие» (с) искупятся Или может, на фоне последних достижений науки и техники клонировать Иоанна Грозного? Дабы заново начал строить государство русское…
Р.S. Ну и напоследок для конспирологов мыслишка. Как удачно все это энергосбережение ложится в концепцию «золотого миллиарда», особенно в свете остывания Гольфстрима. Тут есть над чем помыслить….
Р.S.S. Ну и еще напоследок. Небольшая цитата: « Как известно, подавляющая часть всей вырабатываемой энергии расходуется на промышленное производство. На бытовые нужды идет лишь малая доля, поэтому за призывами к экономии электроэнергии населением всегда стоит чей-то «специальный» интерес…»
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