После описания злоключений (или приключений – это как посмотреть) с восстановлением «основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ» (с) т.е. паспорта решил поведать о следующей проблеме, возникающей при наличии в кармане этого выстраданного документа. А именно о регистрации по месту жительства. Надо заметить, что, по моим субъективным ощущениям, наличие отметки «Зарегистрирован» в разделе «Место жительства» для многих (видимо как память генетическая о временах страны «где так вольно дышит человек» (с)) служб и чиновников, их представляющих, является чуть ли не более важным, чем наличие самого паспорта. Когда паспорта нет, то никому и не нужен. А вот когда паспорт есть, а отметки нет – вот тут то и начинается. Надо заметить, что обучаясь на 2 курсе ВУЗа, я преспокойно выписался из студенческого общежития (где был прописан в течении всего 1-го курса) …и нигде не прописался. Так сложились тогда обстоятельства – дело в том, что сменилось место жительство у моей тогдашней семьи. Хотел прописаться по новому месту жительства и не прописался. В течении последующих 4 годов обучения это не вызывало у меня абсолютно никакого дискомфорта. И никто не доставал по поводу отсутствия регистрации почти. Правда по новому месту жительства несколько приезжали сотрудники правоохранительных органов, разыскивая меня, якобы, за уклонение от воинской службы. Пару раз даже застали. Я в таких случаях, как правило, посылал ИХ в …деканат и просил, до окончания мной данного учебного заведения (либо досрочного отчисления) не беспокоить. После получения мной высшего образования и определенного временного интервала, в течении которого я успел поработать у пары разных ИП, случилось мне устроиться на промышленное предприятие, на коем и пребываю по сей день. И вот тут то и выяснилось, что без этой самой регистрации пресловутой меня на работу не возьмут %-). Не «заточен» наш отдел кадров под людей без регистрации. Причем не в столице нашей Родины, а в довольно таки глухой провинции, где не так чтобы рынок был насыщен специалистами. В общем, по старой памяти удалось мне зарегистрироваться на предыдущем месте жительства. Правда не так уж это легко оказалось – достаточно заметить, что в течении одного дня стояло 4 (!!!) отметки о постановке/снятии с учета (в разных концах области). Приезжаю в отдел кадров – «а мы с пропиской в области не берем! А то вдруг вы что-нибудь натворите, кто вас поедет туда искать?». Вот так вот! Хорошо, что дядя (ныне покойный) зарегистрировал Устроился, работаю спокойно. Через полгода получил койко-место в подведомственном общежии. Там стал на учет. Причем опять таки. Ордер выдали на одну комнату, поселили в другую, платил за третью. Впоследствии, после ухода общежитий к городу и воспоследовавшей приватизации путаница эта стала основанием для снятии с регистрационного учета по решению суда. Но данную историю поведаю в другой раз.В общем, летом прошлого года, пришел черед реализации койко-места Для того чтобы осуществить данную операцию необходимо сняться с регистрационного учета. Поехал я в паспортный стол ЖЕУ 8 июня. Забрали у меня паспорт, «по закону, неделя – но если хотите побыстрее…». Из принципиальных соображений я отказался от «побыстрее». И получил в итоге паспорт 15 июня (пятница). Они хотели мне вообще отдать 18-го, в понедельник, но когда показал повестку в суд на 15-е решили как ОНИ сказали «пойти мне навстречу». С отметкой о снятии с регистрационного учета …9-м июня (а в военкомате с воинского учета вообще умудрились снять 7-м июня). В итоге, когда я поехал в область для получения «Регистрации по месту пребывания», в районном отделе УФМС мне сказали, что по закону, отсутствие отметки о регистрации по месту жительства свыше недели теперь карается штрафом в размере от 1,5 до 2,5 тыс. руб. На все мои объяснения, как обстояло дело, мне начальница отдела прямо сказала «а Они специально так сделали, зная, что вас оштрафуют». Причем, как она сказала, отметка эта никому даром не нужна, но теперь пока штраф не заплачу, ихняя база не даст меня поставить на учет.Вот так у нас дело обстоит с пресловутой регистрацией. Никому она, кроме паспортных столов (ну и «правоохранительных» органов), по большому счету не нужна, а времени и нервов честным людям портит немало. А ведь «всенародно избранный» Президент и вовсе призывает к введению уголовной ответственности при отсутствии отметки этой. Вот она – истинная забота о народе!!!1Вот она свобода Конституцией (и её гарантом) гарантированная!!! Воистину, «я другой такой страны не знаю…» (с)