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Сам себе HALO Trust

11.02.2013 18:55 7 1 236 просмотров
На фоне борьбы США, с активным участием прочих, в том числе наших т.н. «спецслужб» с терроризмом во всем мире вспомнился мне один случай, времен обучения в ВУЗе. Академия, в которой я имел честь (или несчастие) обучаться состоит из т.н. «старого» и «нового» корпусов. «Старый» корпус представляет собой замкнутый комплекс зданий, граничащих с центральной площадью города. Кстати, «желтый дом» местного отделения ФСБ расположен тоже рядом. Так вот. Здание, в котором мы на тот момент находились представляет собой переделанное бывшее общежитие 5-ти этажное, с довольно запутанной системой переходов меж этажами. Думаю, все представляют, что это такое. «Пара» у нас на 5 этаже завершилась, следующая на 2-м была. Спускаемся, значится. Поразило как отсутствие людей на лестницах и в коридорах после звонка. Подгруппа была не большая, человек 6 где-то. По пути в аудиторию в пустом коридоре стоит пакет. Ну стоит и стоит себе. Заходим в аудиторию, ждем преподавателя. Звонок прозвенел, преподавателя нет. Вышли в коридор, стоим в дверях – на пакет смотрим. Да возьми я скажи: «точно там бомба». Ну мне естественно: «сходи, посмотри». Я не долго думая (интересно же), подхожу, открываю пакет, а там и правда она – бомба значится smile;-). Брусок взрывчатки, детонатор из него торчит с двумя проводами и счетчик электромеханический крутится. Беру пакет, несу к остальным. Говорю: «Вы будете смеяться, но там и правда бомба». Сначала смеялись, пока пакет не открыл. Потом возникла паника. Кто под стол прятаться, кто в из аудитории щеманулся. Мы с другом стоим и рассуждаем какой проводок то отрывать. Красный или черный. В итоге, оторвали оба. А после и вовсе разобрали - оказалось толковый таки муляж. В общем, с радиодеталями тогда было туго, забрал я себе счетчик и схему эту. Не пропадать же добру? Брусок взрывчатки, на поверку оказавшийся деревянным, оклеенным бумагой, освободив от этой самой бумаги положили в стол в аудитории. Думали, что кто-то из студентов решил пошутить, дабы занятия сорвать. Тут прибегает один персонаж из нашей группы и сообщает, что всех во двор эвакуировали, милиции полно (и пиццы, которыми на входе торговали, остались без присмотра smile;-).). Спускаемся, выходим во двор – и правда, весь двор забит студентами, сотрудников милиции полно, саперы с собакой. В общем стали рядом с крыльцом. Там же находился полковник с мегафоном, командующий операцией с группой особо приближенных. Мобильный оперативный штаб прям-таки. Саперы вошли в здание, через какое то время выходят - нет, мол, бомбы. Полковник им, с использованием ненормативной лексики, ищите мол и обрящете (эт я в цензурной форме даю адаптированный перевод). Проходит еще полчаса. Опять выходят – нет ничего. Полковник, поворачиваясь к человеку в штатском: – «какой этаж?». «Третий» Тот саперам: «На третьем ищите (далее эпитетов добавил вельми неприличных). Выходят: «нет на третьем!». Полковник типу в штатском – иди, этим (ну тут понятно что) покажи, где искать!». После этих слов мы, потупясь, начали потихоньку «просачиваться» подальше от крыльца. Через 10 минут вылетает красный как рак тип в штатском, берет у полковника мегафон и на весь двор выдает следующее: «товарищи студенты, кто взял бомбу, отдайте, пожалуйста». Естественно, кроме взрыва здорового смеха сей призыв никакого результата не вызвал. В итого пришлось им довольствоваться тем, что зажгли шашку дымовую посреди двора, и пожарники её затушили. Учения, оказывается, очередные проводились по противодействию терроризму. «Воно как бывает» (с).

Комментарии 7

Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D Cемен Семенович - Вам таки не угодишь
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: ну не я исправился,, а почтеннейший Моисей Абрамович исправил smile:oops:
И Денисов  (барбос)
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А где стихи? Они же были или это у меня глюки и миражы-жы-жы... smile:o
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D вот стихи, я так понимаю и были оценены как "Фу" Семеном Семеновичем - про их судьбу все написано чуть выше smile;)
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