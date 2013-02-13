Еще дедушка Зигмунд говаривал, что у психиатров «не все дома» так как подобное тянется к подобному. Да и сами ОНИ в настоящее время намекают на «профессиональную деформацию личности» так сказать.Хотите примеров? Их есть у меня. Вот у нас в райцентре был весьма примечательный боец психиатрического фронта. Раньше у него был мотоцикл, но злые люди провели операцию по переходу права собственности. Сказать проще – мотоцикл угнали. Так вот ОН, нисколько бодрости духа не теряя начал ездить на велосипеде. В шлеме мотоциклетном. Казалось бы – что тут странного? Просто человек заботится о безопасности. Ан нет. Мало того, что ездил в шлеме, так ОН еще и голосом, с упорством достойным лучшего применения, имитировал звук мотоцикла. «Перегазовку» изображал, вращая ручку руля – с непременным звуковым сопровождением. Имитировал, надо заметить весьма и весьма умело. В добавок ОН принципиально всегда носил разные носки, цветов весьма и весьма вызывающих. Беременные женщины и дети, говоря языком классика, весьма впечатлялись. Впервые познакомился с персонажем этим проходя медосмотр в военкомате. Диалог состоялся примерно следующий:- Ты откуда?- да из ……(далее следует название населенного пункта)- Был у вас, был. Едешь по лесу, грибочки растут. Смотришь на них – а они растут….Ты на грибочки смотрел хоть раз, как растут?- ну бывало…- Понятно. «Годен»К сожалению, я тогда еще не знал, что у большинства военных «одна извилина и та от фуражки» (с). Невинная шутка, выразившаяся в написании в анкетной графе «Национальность» -«Индеец чероки», вылилась в более тесное знакомство с психиатром, произошедшее в ходе обследования на которое меня направили прочтя анкету. Совсем шуток не понимают, однако. Или вот еще один пример с НИМ. Более поздний по времени. Я тогда 2 месяца провел в реанимации, и вот рассказывали очевидцы. Жена ЕГО, надо заметить, тоже в больнице работала. Толи сестрой толи еще кем-то. Так вот заходит ОН в комнату, где она после смены домой собиралась и говорит: «Из посуды, которую я помыл не есть!» Та в ответ – понятно мол, есть не будем из посуды мытой. Она за дверь, а ОН с хохотом мефистофелевским вопрошает остальных: «а из чего же они есть будут? Я ВСЮ посуду помыл!!!». Вот так.Или еще один образец служителя психиатрии. В данном случае, служительницы. Перед началом обучения на военной кафедре, дабы так сказать «отделить зерна от плевел» направили наш курс на медосмотр в военкомат. Весь, языком Президента, «пул» врачей прошли быстро, а психиатр толи забухал, толи в депрессию впал – в общем игнорировал сие мероприятие, обороноспособность страны крепящее. Вместо него, уже после обеда, после многочисленных звонков военкома, прислали практикантку какую-то, немногим нас старше. Все были уже одеты давно, проголодавшиеся и соскучившиеся. Тут в общем и началось. После того, как из кабинета вышли первые трое с направлением на психиатрическое освидетельствование возник ажиотаж, который телешоу «Что?Где?Когда?» и не снился. Началось массовое обсуждение вопроса. Так сказать команда студентов против психиатра. Услышав вопрос, ставший столь фатальным для сокурсников, я сам шок испытал. Оказывается, они не знали, чем остров от полуострова отличается. Это, кстати, хороший пример развала системы образования. Решил слегка поразвлечься, нанеся удар по мировому милитаризъму. Стал подсказывать заведомо идиотские варианты ответов. Итог вполне ожидаем, ряды направленных на освидетельствование, пополнились. Наконец, очередному претенденту разъяснил подробно, в чем отличие. Выходит тоже с листком направления, обиженный. «Я ей стал объяснять в чем отличие, а ОНА вопрос поменяла. Спросила чем рыбка от подводной лодки отличается». Тут «Остапа понесло» - я понял, что армия такими темпами многих лейтенантов не досчитается.- Скажи чешуёй! - очередное направление- размером! – еще один туда же- цветом – следующийВ общем развлекался я так, пока не надоело. Опять же подумалось, что скоро и побить могут «психи» эти. Пошел сам. Сказать честно, хохотать начал еще с порога. Ну не мог ничего с собой поделать. Спрашиваю:- про остров будете, или про рыбку спрашивать?- нет. Вижу с вами эти вопросы бесполезны. Выпиваете часто?- да я вообще не пью- а чего лицо красное?- да это загар у меня.- в апреле?- да. Я обгораю легко.- ясно. В армии служить желаете?- да- понятно. Тогда вот вам направление. Нормальный человек в армии служить не желает!В общем, пополнил собой ряды направленных на освидетельствование. Закончилось вмешательством военкома, который увидел что весь «поток» попадает в психи, переговорил тет-а-тет с сим светилом психиатрии, отобрал у нас направления и порвал их. Хотя, у меня такое чувство, что весьма и весьма ОН поспешил….