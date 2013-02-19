Модернизация шагает по стране

Как говаривал классик: «красный смех гуляет по стране…» (с). То же касательно и пресловутой модернизации вкупе с инновациями приснопамятными. Нет, модернизация несомненно идет. Можно даже сказать шагает. Приставка «нано» встречается на каждом шагу. «ГМО» и «Без ГМО» опять же. Выставки проводятся, презентации (с фуршетами соответствующими). Нано-каскетки выдали защитные в прошлом месяце. Вроде хорошо, вот только холодно в них. Да и хлипки – от чего такая каскетка может защитить, ежели её кулаком разбить можно? А на прошлой неделе нано-курки защитные выдавали (даже был первый случай попытки хищения оной). Вроде как положительные сдвиги, но подсознательно ожидается какая-либо пакость очередная. Сигнализацию опять же противопожарную поставили. Тоже положительный фактор. Правда она как минимум раз в день начинает голосить истошным женским голосом «Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение!» - но зато ведь работаетЗато лимиты на канцтовары вдвое урезали – то же, видимо, модернизация .В контексте же дальнейшей модернизации - все равно, как мне кажется, начинать надо с извечных проблем земли русской: дураков и дорог. Особенно дураков у власти и дураков, дороги эти самые строящих (или делающих вид, что стоят). В прошлом году, летом, 2 месяца стояла сушь жуткая. Никто ремонтом дорог не занимался. Как только полили дожди в сентябре: сразу прямо под дождем стали ямы в дорожном полотне заделывать асфальтом. Недавно посмотрел – в тех же местах опять те же ямы. Дураки или просто выгодно определенным гражданам это? Скорее выгодно. А то хорошо сделаешь дороги – и никому больше не будешь нужен. Никто за откат контракт не подмахнет. А так каждый год работой обеспечен. И всем вроде хорошо. А кто мешает положить нано-асфальт (ну или не асфальт, но нано) что-бы навечно? И не надо рассказывать, что у нас климат такой, что днем оттаивает, а ночью опять замерзает. Если бы на то была воля у власти (а не только рассусоливание о «модернизации и инновациях») то давно бы вопрос решили бы. Хорошо бы еще что-бы руководитель организации дорогоделающей гарантию давал. Ну скажем берем 10 лет – и отнимаем срок, который дорога простояла. Простояла год – на 9 лет ЕГО на общий режим. Причем не только ЕГО, а тех лиц в администрации, кто контракт с ним подписывал. Простояла 5 – на 5 соответственно. Простояла 10 - тогда почет ЕМУ и уважение. Вот тогда и будет порядок с дорогами. (А то в прошлый вторник ехал в троллейбусе – так 50 минут в пробке простоял.) Да и дураков поменьше станет. Такая же картина с расчисткой улиц ото льда. Упал кто-нибудь – посадить того, кто отвечает за расчистку. Просто ушиб – 2 года, перелом – 5 лет. Плюс компенсация материальная за счет виновного. Тогда паразиты эти зашевелятся. Тут вспоминается история, как в провинциальном американском городишке раззява, сломавший посредством отсутствующей на канализационном люке крышки ногу, отсудил у мэрии пару сотен тысяч доллАров. Сам при этом мэром являясь….А то на Олимпиады миллиарды «народных денег» денег выбрасываются, а лёд на дорогах и во дворах почистить не можем. Запустить фрезы ледовые пополам с турбинами списанными – вот и нет льда. Но на этом же откатов не возьмешь, Олимпиада она гораздо выгоднее (а ведь еще Диоген Синопский на вопрос. Много ли людей было на Олимпийских играх ответил: «Народу было много, а людей почти никого!» (с) – сколько лет прошло, а ничего не меняется). А то шел сегодня утром на работу, через сквер, ощущение, что в ледяном желобе для этого самого бобслея топаешь. Может только угол наклона чуть поменьше, а так практически идентично. Плюс уровень освещенности как в интимных зонах жителей далекой Африки.Три года переписку с администрацией района и города ведем, дабы сделали освещение в сквере, «а воз и ныне там» (с).Все деньги на содержание футболистов и прочих – истов уходят. До освещения власти дела нет. А ведь, казалось бы, какое поле для модернизации на ниве освещения. Ан нет:pardon:Ну и, соответственно: нано-куртки, нано-каскетка и нано-сигнализация