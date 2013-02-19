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Модернизация шагает по стране

19.02.2013 19:54 9 1 078 просмотров
Как говаривал классик: «красный смех гуляет по стране…» (с). То же касательно и пресловутой модернизации вкупе с инновациями приснопамятными. Нет, модернизация несомненно идет. Можно даже сказать шагает. Приставка «нано» встречается на каждом шагу. «ГМО» и «Без ГМО» опять же. Выставки проводятся, презентации (с фуршетами соответствующими). Нано-каскетки выдали защитные в прошлом месяце. Вроде хорошо, вот только холодно в них. Да и хлипки – от чего такая каскетка может защитить, ежели её кулаком разбить можно? А на прошлой неделе нано-курки защитные выдавали (даже был первый случай попытки хищения оной). Вроде как положительные сдвиги, но подсознательно ожидается какая-либо пакость очередная. Сигнализацию опять же противопожарную поставили. Тоже положительный фактор. Правда она как минимум раз в день начинает голосить истошным женским голосом «Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение!» - но зато ведь работает smile;-) Зато лимиты на канцтовары вдвое урезали – то же, видимо, модернизация .
В контексте же дальнейшей модернизации - все равно, как мне кажется, начинать надо с извечных проблем земли русской: дураков и дорог. Особенно дураков у власти и дураков, дороги эти самые строящих (или делающих вид, что стоят). В прошлом году, летом, 2 месяца стояла сушь жуткая. Никто ремонтом дорог не занимался. Как только полили дожди в сентябре: сразу прямо под дождем стали ямы в дорожном полотне заделывать асфальтом. Недавно посмотрел – в тех же местах опять те же ямы. Дураки или просто выгодно определенным гражданам это? Скорее выгодно. А то хорошо сделаешь дороги – и никому больше не будешь нужен. Никто за откат контракт не подмахнет. А так каждый год работой обеспечен. И всем вроде хорошо. А кто мешает положить нано-асфальт (ну или не асфальт, но нано) что-бы навечно? И не надо рассказывать, что у нас климат такой, что днем оттаивает, а ночью опять замерзает. Если бы на то была воля у власти (а не только рассусоливание о «модернизации и инновациях») то давно бы вопрос решили бы. Хорошо бы еще что-бы руководитель организации дорогоделающей гарантию давал. Ну скажем берем 10 лет – и отнимаем срок, который дорога простояла. Простояла год – на 9 лет ЕГО на общий режим. Причем не только ЕГО, а тех лиц в администрации, кто контракт с ним подписывал. Простояла 5 – на 5 соответственно. Простояла 10 - тогда почет ЕМУ и уважение. Вот тогда и будет порядок с дорогами. (А то в прошлый вторник ехал в троллейбусе – так 50 минут в пробке простоял.) Да и дураков поменьше станет. Такая же картина с расчисткой улиц ото льда. Упал кто-нибудь – посадить того, кто отвечает за расчистку. Просто ушиб – 2 года, перелом – 5 лет. Плюс компенсация материальная за счет виновного. Тогда паразиты эти зашевелятся. Тут вспоминается история, как в провинциальном американском городишке раззява, сломавший посредством отсутствующей на канализационном люке крышки ногу, отсудил у мэрии пару сотен тысяч доллАров. Сам при этом мэром являясь….А то на Олимпиады миллиарды «народных денег» денег выбрасываются, а лёд на дорогах и во дворах почистить не можем. Запустить фрезы ледовые пополам с турбинами списанными – вот и нет льда. Но на этом же откатов не возьмешь, Олимпиада она гораздо выгоднее (а ведь еще Диоген Синопский на вопрос. Много ли людей было на Олимпийских играх ответил: «Народу было много, а людей почти никого!» (с) – сколько лет прошло, а ничего не меняется). А то шел сегодня утром на работу, через сквер, ощущение, что в ледяном желобе для этого самого бобслея топаешь. Может только угол наклона чуть поменьше, а так практически идентично. Плюс уровень освещенности как в интимных зонах жителей далекой Африки. smile:evil: Три года переписку с администрацией района и города ведем, дабы сделали освещение в сквере, «а воз и ныне там» (с). smile:wall: Все деньги на содержание футболистов и прочих – истов уходят. До освещения власти дела нет. А ведь, казалось бы, какое поле для модернизации на ниве освещения. Ан нет:pardon:



Ну и, соответственно: нано-куртки, нано-каскетка и нано-сигнализация smile;)

Комментарии 9

И Денисов  (барбос)
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А что, красивые куртки, цвета Газпрома и Зенита - Вы случайно не из этих организаций? smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D моя профессиональная принадлежность указана в личных даных
что цвета зенита и газпрома - не задумывался smile:scratch:
холодные они smile:dramatics: а летом будет жарко.... smile:nightmare:
И Денисов  (барбос)
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Порой и цвет имеет значение. Вот в некоторых псих. тестах есть задания на выбор любимого цвета. Мне лично такие сочетания нравятся.
У Газпрома много "дочек", может быть и Ваша орг. каким то боком рядом.
Посмотрел в профиль - должность тоже реальная? smile:o
А летом почему будет жарко? Не пора ли поторопиться и установить "кондеи"? smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D должность звучит как ведущий инженер-технолог (но судя по роду деятельности, ассенизатор было бы точнее smile:pardon: )
smile:-X "кондеи" поставили еще в прошлом году (правда только на одной стороне инженерного корпуса), но все равно в июле переезжать в другое зданиме smile:scratch:
Я имел в виду, что в нано-куртках этих жарко будет летом smile:oops:
а по цвету - бейджи нам тоже ввели синего цвета на ленточках синего же smile:scratch: видать не только Вам такие цвета нравятся smile:shuffle:
И Денисов  (барбос)
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Я имел в виду, что в нано-куртках этих жарко будет летом
Боюсь, что летом будет жарко и без курток, ось то сдвинулась и метеориты уже на головы падать стали. Кстати, о них Вы, кажется, еще не писали? smile:o
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile;) да мне пока, вроде, не падали
И Денисов  (барбос)
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Извините, но когда упадут, писать будет поздно smile:o Надо готовиться, но вот как? smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:-X я мог бы пересказать рассказ привезенный из Минска неделю назад, а там услышанный от непосредственного участника событий в Челябинске, но по моему, весьма и весьма скромному мнению, для страны бОльшую опасность рпедставляют чиновники, а не метеориты smile:pardon:
конкретно свое мнение по челябинскому инциденту я высказал на форуме в теме, данному событию посвященной:scratch:
smile:uncap: с уважением
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile;) а позавчера выдали нано-ботинки (судя по фасону, изготовленные заключенными - явное качетво, по сравнению с работой китайцев smile:D )
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