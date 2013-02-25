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На фоне прошедшего невнятного праздника

25.02.2013 18:54 4 1 160 просмотров
На фоне прошедшего невнятного праздника (потому как не могу понять какое отношение формирование рабочих дружин и гипотетическая победа над немцами под Псковом имеет к современному российскому обществу. Думаю, если бы участники тех событий знали, во что страна к настоящему времени превратиться, по предпочли бы сидеть по домам, а не мерзнуть) вспомнились мне следующие строки Маяковского «Слава, слава, слава героям, впрочем, довольно им воздали дани. Теперь поговорим о …» в данном случае поговорим о тех, без кого не было бы ни праздника, ни защитников, не соответственно героев smile;-). А именно о работниках военно-учетного сектора и военкоматов. С работниками военно-учетного сектора за почти 11 лет работы на данном предприятии сталкивался всего раза 2. Три года назад, меня, наконец-то, впервые отпустили в отпуск. Случается и такое. Но, оказывается, для ухода в отпуск необходимо с отпускной отметиться в ВУСе. Прихожу отмечаться, работница достает мое личное дело и начинает что-то записывать. Я заинтересованно уточняю, что ОНА собственно говоря пишет. Оказывается пишет «Уволен с такого-то…» :о оказывается, Она решила что я увольняюсь и пришел с обходным листом. Другой же раз, осенью прошлого года вызвали меня в ВУС в связи с изменением моего места регистрации. У них из района моё личное дело запросили. В ходе разговора, заполняет данные в личное дело, значится, и минут через 10-15 заполнения, задает мне вопрос: «А вы все еще будете проживать по адресу….? (и называет адрес, который я вообще не представляю где расположен)». Я спрашиваю: «а кто вам такой адрес дал?».
- Вы и дали!
- Да не может быть!
Оказывается, ОНА взяла чью-то чужую карточку и заполняет моими данными. Комментарии, как говорится излишни. Как при таком бардаке ОНИ хоть что-то умудряются делать остается для меня загадкой. Впрочем, справедливости ради, стоит заметить что не только ОНИ этим грешат. К примеру, в 2002, как мне помнится году, пришла мне бумага из гос инспекции по охране труда на штраф в размере 500 руб. – за нарушение техники безопасности, повлекшее за собой несчастный случай. При чем произошел этот несчастный случай в тот момент, когда я уже полгода не работал в той агрофирме. Пришлось ехать, разбираться с инспектором. Оказалось, ОНИ меня перепутали. Или вот еще пример, когда я жил в общежитии, так мне полгода где-то приходило по 2 квитанции на газ. Правда платежи за газ в то время были небольшие и я платил по обеим квитанциям. Потом мне это надоело, послал коменданта разбираться с газовиками. В итоге несколько месяцев приходила квитанция с отрицательной суммой, пока все, что я переплатил не выбралось. При этом, пока мне приходила две квитанции брат мой двоюродный, в том же общежитии проживавший, ни одной квитанции за газ не получал. Вот такой всеобщий бардак. Или тот случай. Когда человек умер, а ему еще полтора года счета за электричество приходили можно вспомнить – тоже показательно. Да и о какой инновации и модернизации можно говорить в этой стране? Летом прошлым собирал справки на приватизацию – кучу паспортных столов объехал – везде стоят новые компьютры и везде данные по прежнему ищут в «амбарных книгах». Но кто-то же откат на установке компьютеров получил то? smile;-) А Вы говорите «принцип одного окна». Нет тут такого принципа! Нет, оказывается единой базы – приходится из всех мест, где ранее был зарегистрирован собирать справки, что в приватизации ранее не участвовал. Впрочем, тема приватизации заслуживает отдельного разговора.
А с военным билетом тоже история вышла забавная. Отдают мне его, я открываю, смотрю и не могу понять, что не так. Смотрю в него как баран. Потом доходит – это не я!!!Начинаю объяснять, что это не я – спорят!!!Как не Вы? Минут 20 ушло на то, чтобы до НИХ дошло, что фотография чужая в военнике. Отрывали потом, вклеивали мою, заверяли печатью и подпиьсю. Бардак полнейший. А Вы говорите, День защитника….

Комментарии 4

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"А Вы говорите, День защитника"….

Это не мы говорим, это вы считаете праздник невнятным.
А всё потому, что за всё время "работы на данном предприятии сталкивался всего раза 2".
Вот послужи ли бы пару лет по настоящему, тогда бы многое поняли. И зачем при уходе в отпуск отмечаться нужно, и почему "участники тех событий" НЕ "предпочли сидеть по домам".

Заодно научились бы различать кто оформляет "квитанции на газ", а кто повестки в военкомат.

Ваше здоровье, призывники!
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) каких именно событий, уважаемый Семен Семенович?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"каких именно событий"

Вы про ЧТО? Дурочку валять решили? Или выкурили не того?
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:pardon: правда не понимаю, о чем Вы
ранее мне казалось, что у вас более гибкое и менее догматичное сознание smile:(
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