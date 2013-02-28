Губит людей вода….

От же не могу не порадоваться, какие отзывчивые люди во власти у нас. Как радеют за меня сирого и неблагодарного. Как близко к сердцу своему принимают проблемы «маленького человека». Повысились тарифы ЖКХ – большие люди в отставку ушли. А говорят злые языки, госдепом проплаченные, что слово «честь» ИМ неведомо. Оказывается ведомо. Владимир Владимирович с экранов и инетернет-трясин кулаком потрясает «Да как Вы допустили!!!!», и с отеческой интонацией продолжает «..ну нельзя же так сразу то. Вы сначала 20, в следующем 20 - год то большой….опять же с учетом «сложных процентов» повышая за год каждый месяц на 20 процентов выйдет поболе чем 245…а Вы то, вы!!!!». Таковы последствия «укрепления вертикали власти». Теперича каждую проблему САМ господин Президент решает. Во но как!!! Какое еще государство могеть таким отзывчивым лидером похвастаться? Да никакое.Опять же, на фоне массовых возмущений повышением тарифов как-то упустили из виду, что мысль эта, в челом, вполне здравая. Конечно, надо строжайший контроль за дельнейшей судьбой этих денег вести, дабы тратились они на то, для чего, собственно, и предназначены. И за паразитами от ЖКХ контроль необходим, прежде всего общественный. Все это понятно. Но согласитесь – повышение тарифов на ту же холодную воду, поневоле приведет к снижению потребления этой самой воды. Что есть, по сути, всеобщее и глобальное благо. Пора людям уходить от перепотребления к более экономному и рачительному использованию ресурсов. И подрастающее поколение, что еще более важно, получит наглядный урок экономии. Посмотрите, как китайцы в туалете воду смывают. Посмотрите, как немцы ванную принимают. И сравните с тем, что у нас в сфере водопотребления. Забыли уже то время когда воду из колодцев и колонок ведрами нанашивали – тогда так щедро не лили её – знали цену воде. Все ли помнят, что по инициативе ООН еще 22 марта 1993 года в мире появился День водных ресурсов, а 2003 год вообще был объявлен годом воды. А что существует примерно 300 вялотекущих конфликтов, в основе которых лежит претензия на водные ресурсы кто в курсе? Не кощунственно ли питьевой водой автомобили мыть, когда в Африке дети в виду наличия её отсутствия как мухи мрут (думаю данный тезис особенно господа Греф и Костин в рамках концепции «африканской экспансии» поддержат)? Или будем в рамках концепции «золотого миллиарда» помогать от «неполноценных народов» избавляться? Так ведь от них избавившись и за нас возьмутся.Так что надо сказать спасибо Власти нашей и низко ЕЙ поклониться, за то, что подталкивает нас к благим поступкам(а деньги это всего лишь бумага….).