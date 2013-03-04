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О налоговой

04.03.2013 18:34 6 1 483 просмотра
Вообще налоговая инспекция место довольно забавное. Как-то раз решил я приехать взять квитанцию дабы как учит реклама «заплатить налоги и спать спокойно» (с). А надо заметить, что расписание работы налоговой инспекции просто чудесное. Работа кроме субботы и воскресенья и рабочие часы совпадают с моими рабочими часами. Взял я отгул на полдня. Приезжаю
- а у нас база не работает
- А когда будет работать?
_ а мы не в курсе.
Взял телефон. Звоню назавтра. Не работает. Звоню послезавтра – заработала. Ура!!!! Беру отгул – приезжаю. А база поломалась пока я ездил!!!Бывает же такое. В общем к исходу второй недели стал я обладателем вожделенных квитанций. В другой раз не получив в положенный срок квитанций написал по электронной почте, изложил ситуацию и попросил на этот же адрес электронный прислать квитанции, а не посылать письмом, так как у нас, зачастую, на вахте корреспонденция пропадает. Через две недели, ответа не дождавшись не выдержал и поехал сам. А так как приехал раньше, то пришлось ожидать начала ИХ работы. Стоял я возле поста дежурившего в помещении сотрудника милиции. А тут как раз у НИХ план «перехват» или что-то в этом роде и по рации приметы диктуют нападавшего – слушаю, приметы один в один как у меня. Смотрю, уже сотрудник за стволом потянулся, на меня косясь ;-)пришлось убеждать, что я вовсе не преступник, а честный налогоплательщик. Короче, получил я в тот день квитанции, в тот же день оплатил и спустя ровно месяц получил письмо. В конверте. С квитанциями и примерно таким сопровождающим текстом: «в ответ на Ваш запрос № такой-то посылаем Вам….» - и это после того, как особо оговорил что-бы не присылали на бумаге и после того, как деньги давно уже оплачены.
В прошлом году, памятуя все это и учитывая опыт общения с налоговыми органами, позвонил и попросил прислать мне на адрес фактического проживания. Оказывается – что данная услуга вполне реальна ( о чем я узнал после полуторачасовых переговоров ), но…для того, чтобы выслали квитанции на указанный мной адрес («адрес взаимодействия» как ОНИ называют) мне необходимо прибыть к НИМ лично и написать заявление. Я подумал и прикинул, что если уже ехать туда, то проще просто взять квитанции на месте, чем писать заявления. Надежнее как-то получится smile;-)
Ранее когда я слышал выражение «налоговая выкручивает руки» я считал это чем-то вроде метафоры своего рода или чем-то вроде изящного эвфемизма, но буквально вчера попалась мне любопытная цитата. Привожу дословно: «Боевое искусство джиу-джитсу (дзю-дзюцу) вобрало в себя наиболее рациональную и эффективную технику древнейших школ боевых искусств японских самураев. Система джиу-джитсу, предлагаемая авторами, в течение многих лет [B]апробирована при подготовке сотрудников налоговой полиции[B], охранных структур и спортсменов высокой квалификации. Среди воспитанников авторов - неоднократные победители чемпионатов России, международных турниров по джиу-джитсу, а также победители турниров и чемпионатов по боям без правил.» вот как, оказывается, ОНИ с неплательщиками работают. А можно еще перефразировать «С помощью револьвера и доброго слова можно собрать больше налогов, чем просто с помощью доброго слова»…. smile:-x

Комментарии 6

Илья В.  (Stavrik)
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Лучше свои налоги знать наизусть (на имущество, транспортный, на землю...), и знать сроки их платежей. (Все остальные налоги за вас исчисляют и платят налоговые агенты.)
В наступившем году, если не пришли по почте, эдак к концу лета брать в налоговой расчеты и квитки по сроку платежа в этом году и спокойно платить.
Контролировать наличие/отсутствие просроченной задолженности через рубрику "Узнай свою задолженность" на сайте налогового ведомства. В случае наличия таковой её можно оперативно погасить, перейдя по ссылке в платежный сервис банка, который вы можете выбрать там же.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:scratch: посмотрим, посмотрим - я как-то искал там себя на сайте - не было меня там smile:-X
И Денисов  (барбос)
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В нашем государстве инициатива наказуема. smile:)
А налоговую полицию упразднили в 2003 году и джиу-джитсу, дзю-до, кун-фу и самбо там не практиковали. Правда, некоторые отделы в нал.поле практиковали другие виды борьбы: smile:o "крышевание" и заказные "наезды", за что и пострадали smile:D Вот сейчас обсуждают возможность организации финансовой полиции, пригодится ли им знание джиу-джитсу? smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:achtung: так надежнее
или так smile@=
"А налоговую полицию упразднили в 2003 году " smile:-X поэтому и упразднили smile:painful:
Игорь Пустошило  (Pif)
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Сейчас уже можно зарегистрироваться на сайте налоговой и получить пароль от личного кабинета. Один визит в налоговую (причем любую, не обязательно "свою") с паспортом и свидетельством о присвоении ИНН. В личном кабинете видны все налоги, там же можно и распечатать извещения или оплатить. Там же видны стадии обработки НДФЛ-3, если вычеты получаете.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile;) попробую
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