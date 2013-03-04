О налоговой

Вообще налоговая инспекция место довольно забавное. Как-то раз решил я приехать взять квитанцию дабы как учит реклама «заплатить налоги и спать спокойно» (с). А надо заметить, что расписание работы налоговой инспекции просто чудесное. Работа кроме субботы и воскресенья и рабочие часы совпадают с моими рабочими часами. Взял я отгул на полдня. Приезжаю- а у нас база не работает- А когда будет работать?_ а мы не в курсе.Взял телефон. Звоню назавтра. Не работает. Звоню послезавтра – заработала. Ура!!!! Беру отгул – приезжаю. А база поломалась пока я ездил!!!Бывает же такое. В общем к исходу второй недели стал я обладателем вожделенных квитанций. В другой раз не получив в положенный срок квитанций написал по электронной почте, изложил ситуацию и попросил на этот же адрес электронный прислать квитанции, а не посылать письмом, так как у нас, зачастую, на вахте корреспонденция пропадает. Через две недели, ответа не дождавшись не выдержал и поехал сам. А так как приехал раньше, то пришлось ожидать начала ИХ работы. Стоял я возле поста дежурившего в помещении сотрудника милиции. А тут как раз у НИХ план «перехват» или что-то в этом роде и по рации приметы диктуют нападавшего – слушаю, приметы один в один как у меня. Смотрю, уже сотрудник за стволом потянулся, на меня косясь ;-)пришлось убеждать, что я вовсе не преступник, а честный налогоплательщик. Короче, получил я в тот день квитанции, в тот же день оплатил и спустя ровно месяц получил письмо. В конверте. С квитанциями и примерно таким сопровождающим текстом: «в ответ на Ваш запрос № такой-то посылаем Вам….» - и это после того, как особо оговорил что-бы не присылали на бумаге и после того, как деньги давно уже оплачены.В прошлом году, памятуя все это и учитывая опыт общения с налоговыми органами, позвонил и попросил прислать мне на адрес фактического проживания. Оказывается – что данная услуга вполне реальна ( о чем я узнал после полуторачасовых переговоров ), но…для того, чтобы выслали квитанции на указанный мной адрес («адрес взаимодействия» как ОНИ называют) мне необходимо прибыть к НИМ лично и написать заявление. Я подумал и прикинул, что если уже ехать туда, то проще просто взять квитанции на месте, чем писать заявления. Надежнее как-то получитсяРанее когда я слышал выражение «налоговая выкручивает руки» я считал это чем-то вроде метафоры своего рода или чем-то вроде изящного эвфемизма, но буквально вчера попалась мне любопытная цитата. Привожу дословно: «Боевое искусство джиу-джитсу (дзю-дзюцу) вобрало в себя наиболее рациональную и эффективную технику древнейших школ боевых искусств японских самураев. Система джиу-джитсу, предлагаемая авторами, в течение многих лет [B]апробирована при подготовке сотрудников налоговой полиции[B], охранных структур и спортсменов высокой квалификации. Среди воспитанников авторов - неоднократные победители чемпионатов России, международных турниров по джиу-джитсу, а также победители турниров и чемпионатов по боям без правил.» вот как, оказывается, ОНИ с неплательщиками работают. А можно еще перефразировать «С помощью револьвера и доброго слова можно собрать больше налогов, чем просто с помощью доброго слова»….