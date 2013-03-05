А будет лето - поедем на дачу….

Я, если честно, не могу понять всех этих дачников. Обсуждение поездки на оною, перемежаемое предвкушением, начинается, как правило, с утра пятницы. В понедельник же, обсуждение собственно поездки. Ущерб нанесенный работе в результате данных страстей вокруг дач просто не поддается оценке. Так что заставляет людей в жару, терять свое драгоценное время пропалывая, поливая и окучивая? Получение удовольствия? Я как человек, родившийся и выросший в деревне, имеющий опыт богатый опыт той же прополки (зачастую гектарами) очень сильно сомневаюсь. Опять же если посмотреть статистику инсультов и инфарктов, случившихся на даче (тут мы не будем рассматривать статистику насильственных смертей после совместного на данной даче распития и последующего «ты меня уважаешь?»), то поневоле задумаешься.
Стремление прокормить себя? Если прикинуть затраты на содержание дачи этой, дорогу, семена, удобрения, ядохимикаты, материал для теплиц, затраты по доставке урожая – то весьма и весьма сомнительным представляется данное предприятие с экономической точки зрения. Гораздо дешевле всю эту сельхозпродукцию купить, благо в сезон она стоит достаточно дешево. Опять же, весьма актуальный для нашей страны вопрос сохранности данной продукции. Рассказывали мне случай не так давно. Поехал мужик на велосипеде на дачу. С ведром – клубнику собрать. Приезжает, а там три жлоба клубнику его собирают. «Тебе чего мужик? Клубники? Вон, собирай, пока хозяина нет!». Или вот сотрудница наша в прошлом году, была летом в отпуске и осталась в понедельник на даче. И «застукала» соседку, методично обходящую участки с целью хищению этой самой сельхозпродукции. Воно как бывает.
Стремление вырастить свою «экологически чистую» сельхозпродукцию? Вот у меня друг именно так мотивирует наличие дачи. При этом, поливает водой из скважины. Вода сия, налитая в какую-либо емкость, покрывается пленкой радужной (город с его канализационными стоками в пределах прямой видимости, плюс в полукилометре АЗС) – какая «экологически чистая» морковь может быть с такой водой? В добавок, ТЭЦ практически «под боком» - сами понимаете какие дожди там «выпадают». И это не считаю обильного использования удобрений. От жука колорадского опять же разбрызгивание надо учесть. А если учесть стоимость земли, перманентно завозимой на участок весной и осенью… Надо заметить, что к транспортировке земли он меня привлекает регулярно, а так как непосредственно к участку подъезда нет, то приходится метров 80 – 100 возить на тачках землю эту.
А повышенный травматизм работы на даче? Помню, был случай со знакомым. Натягивал он проволоку по малине, дабы оградить остальной участок от её экспансии. Метод, прямо скажем абсолютно лишенный смысла, но мало ли лишенного смысла мы наблюдаем на дачах? Кто бы мешал закопать вокруг, к примеру, куски рубероида либо шифера плоского? Так вот, зацепились у него пассатижи за проволоку. Дернул. Итог – две недели ходил с «синяком» на пол лица. Неплохое «украшение» для руководителя . Или взять вышеупомянутого друга моего. Раз, помнится, делали мы с ним мост. Сырьем для него была выбрана заброшенная ЛЭП - еще при Иосифе Виссарионовиче её протянули. Умели же тогда работать, скажу я вам. Провода до сих пор натянуты до такой степени, что когда столб подрезаешь натяжением проводов его, буквально, как спичку начинает швырять. А если бы в ногу? Раздробит только так. После изъятия же столбов приходилось порядка километра носить по лесу к даче их. В итоге, уже последний столб он уронил. Нижний конец бьют об землю, тот же, что у меня на плече бьет мне, соответственно, сбоку в голову Итог – очередное сотрясение головного мозга. Опять же, тот случай «раздувания» который я описывал в http://www.banki.ru/blog/Vlad3256/3567.php - это произошло в понедельник, после выходных на сей даче проведенных.
А затраты, в конце - концов на возведение самого дачного строения? Знаю я одного человека, так вот он может про каждый кирпич в стенах своей дачи рассказать, откуда он и как к нему попал. Но не все же из «подручных» материалов строят то. Не стоит забывать опять же, о последующей высокой вероятности сгорания данного строения опять же. Особенно, если человек приложит максимум усилия для затруднения проникновения в него посторонних. Народ же у нас в стране такой – украсть если не смогут, то почти наверняка, подожгут в отместку. Случаев подобных я полно знаю.
А дачные товарищества эти пресловутые? Случалось мне как-то набирать устав одного такого товарищества. Так это же форменная «кормушка» для очередных паразитов, в смысле, для членов правления.
И вот подытоживая вышеизложенное, хоть убейте, не могу понять, что же заставляет людей с фанатизмом, граничащим с религиозным, совершать этот весеннее – летнее - осенний ритуал– поездка на дачу? Поневоле задумаешься о манипуляции массовым сознанием. Какая уж тут политика, когда помидоры не политы;-)?
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