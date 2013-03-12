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Реклама – правая рука обмана

12.03.2013 19:40 6 1 048 просмотров
Попалась мне на днях зеленая, на бумаге мелованной, рекламка компании ООО "Русские финансы Запад", предлагающая «Кредит 16% годовых за 15 минут» за счет средств Банка «Церих» (ЗАО). Там такая фраза «Теперь и рядом с Вами» и один из адресов "район Цырка" - через Ы. Вот что самое интересно, но свою аудиторию «от 21 до 70 лет», тем более с учетом «официально не работающих» данный продукт, несмотря на неграмотность подачи, почти наверняка отыщет. Народ то у нас и так не шибко грамотный (причем не только пресловутая финансовая грамотность имеется в виду). А уж кредиты, по моему, и вовсе берут не совсем адекватные люди. Хватают эти самые потребительские кредиты почем зря. Мобильные телефоны, ноутбуки, стиральные машины и холодильники, кофемолки и кофеварки, электрошашлычницы и электробарбекюрницы. Про тостеры и фритюрницы и вообще молчу. Попадалась мне как-то на портале информация что где-то даже на пельмени можно кредит оформить. И зачастую, зря smile;-) . Вот, к примеру, сам наблюдал пару лет назад в магазине процесс оформления этого потребкредита. Пара отроков, судя по говору из юго-западных районов области, оформляла кредиты на телефоны. Причем телефоны стоили побольше 25 тысяч рубликов. Думается, стоимость пары этих телефонов перекрывала стоимость всех активов в их деревне. Даже сотрудница, кредит оформлявшая и то, начала уговаривать этих персонажей подешевле что-нибудь выбрать. Ни в какую!!! В 2008 году, у нас многие кредиты брали, и тех, кто не брал считали ненормальными. В аккурат перед кризисом этот «бум» был. Потом кризис расставил все по своим местам smile;-)
А вчера даже ехал мимо офиса этого самого ООО. Причем, смотрю, в этой рекламке даже адреса этого нет мимо которого вчера ехал. Либо не успевают отследить открытие собственных офисов, либо кто-то под шумок свой открыл офиса. Франшиза, своего рода
smile;-)

Комментарии 6

И Денисов  (барбос)
#
Скорей всего Франчайзинг, но какой то "левый": "«Кредит 16% годовых за 15 минут» за счет средств Банка «Церих» (ЗАО)" - это утопия. Думаю это черные брокеры ловушки расставили для ... smile:o
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:o ужасы то какие
smile:-X там еще на соседнем здании вывеска того самого трехбуквенного кошмара висит smile:nightmare:
И Денисов  (барбос)
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Вот и до Вас эти "чайзинги" и "шизы" добрались! В виду усеченности у меня смайликов могу поставить только широкую зубастую улыбку smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:o а что с Вашими смайликами случилось уважаемый Игорь?
И Денисов  (барбос)
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Ой, простите, глух и слеп стал, только сейчас заметил "плюсик" smile:thumbsup:
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D все хорошо, что хорошо кончается
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