Об уличной преступности

По информации пресс-службы городской администрации, опубликованной после выступления на расширенном совещании в этой самой администрации начальника УМВД России по городу, криминогенными точками считаются…..центры всех городских районов. Не какие-то городские окраины, а самые что нинаесть центральные площади и развлекательные центры. При этом не стоит забывать, что во всех этих местах, как правило, имеются «стаканы» полицейские, видеонаблюдение ведется – и вот итог. Полиция практически полностью признает свое бессилие в борьбе с уличной преступностью. Тут позволю себе привести небольшую цитату. «Если бы бандиты не были нужны чиновникам, бандитизм давно искоренили бы. Даже слабое и небогатое государство способно покончить с криминалом. Но этого не происходит. Почему? Да потому что тут сложилось то же самое, что и в наркобизнесе. Там ведь что вышло? Наркотики выгодны мафии, ибо приносят бешеные прибыли. Они выгодны полиции – потому что на вечной борьбе с ними она живет и берет взятки. Они нужны и врачам – потому что они зарабатывают на лечении наркоманов. Вот и делайте выводы, почему у нас криминал процветает. …. Знаете, я заметил: стоит бизнесмену выиграть суд у чиновников – и к нему сразу приходят бандиты. Идешь в милицию с заявлением – а там его не принимают. Доказательств мало, дескать. Мол, когда убьют – тогда и приходите. Сам это испытал. Здесь действуют реальные кровавые группировки, у которых на счету множество убитых, а уж об изнасилованиях и говорить не приходится. А люди боятся подавать заявления.» (с). По моему, очень точно ситуация охарактеризована. Так чем же тогда занимается то полиция наша? Оппозиционеров вылавливает на митингах? Старушек, возле рынка торгующих, трясет?
Если такая обстановка в центральных районах, то что уж об окраинах говорить? Людей средь бела дня грабят и избивают. Бывает даже в ходе массовых гуляний, в толпе народа. Приведу пример. Году этак в 2002 шел я после работы домой. Шестой час вечера, светло, центральная улица района, метрах в 50-ти впереди стакан тогда еще милицейский. Подходят два хмыря, показывают мне удостоверение сотрудника милиции (мы, таки опера – а фотка в ксиве без формы, «по гражданке») и просят дать мобильник. На что я им предлагаю, если у правоохранительных органов есть претензии ко мне то пройти до «стакана» и там все соответствующим образом оформить. Данный вариант ИХ не устроил и один начал тянуть меня за рукав в подворотню. Пришлось рубануть по челюсти. Второй сам свалил подальше после этого. А я пошел домой. Потом где0то через полгода читал про НИХ в газете. ОНИ представлялись сотрудниками милиции, забирали мобильники и сваливали. Пару десятков эпизодов, пока не задержали. Другой пример. Года 4 назад случилось мне пройти ночью практически через весь район. Так вот. В «частном секторе» меня пара придурков попыталась ограбить, а потом возле развлекательного центра и вовсе толпа народу избить попыталась. Причем центр этот расположен рядом с районным судом, на площади «стакан» милицейский. Так что порядка нет никакого. С какими уж тут ОПГ и террористами наша полиция может бороться, если даже примитивную уличную преступность ни в силах обуздать? Тут даже не беру в расчет то, что сами полицейские, зачастую, преступления и совершают. Вот и возникает у меня вполне естественный вопрос – а зачем нам такая полиция?
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