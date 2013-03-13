Об уличной преступности

По информации пресс-службы городской администрации, опубликованной после выступления на расширенном совещании в этой самой администрации начальника УМВД России по городу, криминогенными точками считаются…..центры всех городских районов. Не какие-то городские окраины, а самые что нинаесть центральные площади и развлекательные центры. При этом не стоит забывать, что во всех этих местах, как правило, имеются «стаканы» полицейские, видеонаблюдение ведется – и вот итог. Полиция практически полностью признает свое бессилие в борьбе с уличной преступностью. Тут позволю себе привести небольшую цитату. «Если бы бандиты не были нужны чиновникам, бандитизм давно искоренили бы. Даже слабое и небогатое государство способно покончить с криминалом. Но этого не происходит. Почему? Да потому что тут сложилось то же самое, что и в наркобизнесе. Там ведь что вышло? Наркотики выгодны мафии, ибо приносят бешеные прибыли. Они выгодны полиции – потому что на вечной борьбе с ними она живет и берет взятки. Они нужны и врачам – потому что они зарабатывают на лечении наркоманов. Вот и делайте выводы, почему у нас криминал процветает. …. Знаете, я заметил: стоит бизнесмену выиграть суд у чиновников – и к нему сразу приходят бандиты. Идешь в милицию с заявлением – а там его не принимают. Доказательств мало, дескать. Мол, когда убьют – тогда и приходите. Сам это испытал. Здесь действуют реальные кровавые группировки, у которых на счету множество убитых, а уж об изнасилованиях и говорить не приходится. А люди боятся подавать заявления.» (с). По моему, очень точно ситуация охарактеризована. Так чем же тогда занимается то полиция наша? Оппозиционеров вылавливает на митингах? Старушек, возле рынка торгующих, трясет?Если такая обстановка в центральных районах, то что уж об окраинах говорить? Людей средь бела дня грабят и избивают. Бывает даже в ходе массовых гуляний, в толпе народа. Приведу пример. Году этак в 2002 шел я после работы домой. Шестой час вечера, светло, центральная улица района, метрах в 50-ти впереди стакан тогда еще милицейский. Подходят два хмыря, показывают мне удостоверение сотрудника милиции (мы, таки опера – а фотка в ксиве без формы, «по гражданке») и просят дать мобильник. На что я им предлагаю, если у правоохранительных органов есть претензии ко мне то пройти до «стакана» и там все соответствующим образом оформить. Данный вариант ИХ не устроил и один начал тянуть меня за рукав в подворотню. Пришлось рубануть по челюсти. Второй сам свалил подальше после этого. А я пошел домой. Потом где0то через полгода читал про НИХ в газете. ОНИ представлялись сотрудниками милиции, забирали мобильники и сваливали. Пару десятков эпизодов, пока не задержали. Другой пример. Года 4 назад случилось мне пройти ночью практически через весь район. Так вот. В «частном секторе» меня пара придурков попыталась ограбить, а потом возле развлекательного центра и вовсе толпа народу избить попыталась. Причем центр этот расположен рядом с районным судом, на площади «стакан» милицейский. Так что порядка нет никакого. С какими уж тут ОПГ и террористами наша полиция может бороться, если даже примитивную уличную преступность ни в силах обуздать? Тут даже не беру в расчет то, что сами полицейские, зачастую, преступления и совершают. Вот и возникает у меня вполне естественный вопрос – а зачем нам такая полиция?