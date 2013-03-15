Ура, дядя Федор приехал

Кризис 2008 года запомнился, как мне кажется многим так как ударил он не только по «реальному сектору». Даже нефтепийцы и газососы – пиявицы наши ненасытные, и ТЕ осознали, что Российская федерация больше не «тихая гавань». Отнюдь. Правда и кризис ОНИ умудрились преподать как достижение – «кризис показывает, что Россия в необходимой степени интегрировалась в мировое сообщество». Сами то ОНИ интегрировались в мировое сообщество гораздо раньше со своими иностранными счетами и вливанием денег Стабфондов в западную экономику, теперь подошла очередь и РФ. Забавно, но самой России от этой «интеграции» было не легче. Но горячо любящее нас правительство, старалось максимально облегчить процесс «интеграции». Одним из направлений была «антикризисная программа правительства» вкупе с «региональной программой дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда». Каково звучит? Прямо гордость охватывает. Для нас это выразилось в т.н. «общественные работы и временное трудоустройство». Итак, как ЭТО было. Весной, 2009 года, отправили нас на эти самые общественные работы. Для начала провели, как полагается инструктаж, заставили расписаться. От попыток всучить «спецодежду» лично я категорически отказался, ибо «спецодежда» состояла из жутко линяющей ватой фуфайки (зековского фасона) и накидки, оставшейся от молодежного слета, с логотипом предприятия. Раздали ломы и лопаты совковые, вывели за территорию, и тут выяснилось, что не знают, чем нас, собственно говоря занять. Дело в том, что начало этих самых работ приурочили к приезду вице-премьера (или кем у нас тогда г-н Иванов был? Лично для меня ОНИ все на одно лицо – один Лужков как-то выделялся) и хотели на нашем примере продемонстрировать, что кризис, так сказать, под контролем. И передать посредством премьера «передовой опыт» борьбы с кризисом в иные регионы, от него страдающие. Выпускать нас очищать от мусора проезжую часть боялись – вдруг машина кого-нибудь собьет (тем более ранее такие прецеденты уже имелись). Поручили очистить остановку общественного транспорта ото льда. Где-то за час остановка была полностью очищена. Мы, по собственной инициативе, переместились в прилегающий сквер, дабы очистить его от мусора и льда (так как многие из нас через него ходят на работу и с работы. Как говорится «своя рубашка ближе к телу»). Не тут то было. Так как находясь в сквере мы не так были заметны с дороги, по которой этот самый вице должен был ехать, то ОНИ такие действия посчитали не соответствующими общей концепции. Чуть ли даже не волюнтаристскими. После долгих прений с представителями районной администрации нам все-таки разрешили убирать сквер, с условием, что по первому требованию мы вернемся на остановку изображать самоотверженный труд на благо Родины. Так как система сигнализации налажена была отвратительно, то пришлось нам каждые 15-20 минут подбегать к остановке и изображать что-то навроде «ку-у-у-у» в «Кин-дза-дза». И так весь день. Хорошо хоть траву не заставили вручную раскрашивать. Невзирая на этот маскарад, нам с грехом пополам, удалось таки очистить сквер этот многострадальный. А вице не приехал  Точнее, не прилетел. Погода была «нелетная» и посадку ЕГО «борту» не дали. В общем так и завершился единственный день этих общественных работ о которых так победоносно отрапортовали по цепочке «вертикали власти» (как у НИХ там, у бандерлогов заведено): «Всего участниками этой программы стали 11005 человек, которые, особо отметим, могли пополнить армию безработных, но, к счастью, этого не случилось» (с).Справедливости ради, стоит заметить, что к лету ОНИ все-таки сумели организовать более менее что-то похожее на «общественные работы», но это уже совсем другая история.