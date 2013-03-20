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А судьи кто?

20.03.2013 21:05 2 1 025 просмотров
Вот пришла мне вчера, вечером, на ум бессмертная фраза сия. Хотя футбол, при всей моей нескрываемой к нему неприязни, несет важную социальную функцию в себе, объединяя гомоэлиту и обычное, прошу прощение за выражение, быдло. «Демократическая» так сказать игра. И ТЕ и ЭТИ его смотрят, только с разных мест. Кто-то из VIP-ложи, а кто-то с заплеванной (или того хуже) трибуны. И вроде как всем хорошо. И вроде как все равны. И действительно, интеллектуально совершенно равны, ибо разумный человек смотреть как двадцать придурков пинают один мячик явно не будет. А уж идти после матча и бить морду такому же, только болеющему за другую команду – это по моему явное обострение. Опять же, когда не знаешь, куда деньги деть на развале страны заработанные, то всегда можно прикупить клуб футбольный. Да и в отечестве тоже можно не мало отмыть на командах футбольных. Как, впрочем, и не только на футбольных, а на любых непроизводственных активах. Но речь сейчас не об этом. С чего мне фраза то вспомнилась, в заглавие вынесенная? Пару лет назад попалась мне, совершенно случайно, газета спортивная. И там я, с удивлением, увидел знакомую фамилию. Чуть ли не главный уже судья футбольный. А я ведь его знаю. В период моего обучения в ВУЗе этот самый персонаж был у нас преподавателем. Параллельно занимался судейством на областных футбольных матчах. (Даже на занятия часто свисток приносил судейский. Карточек, правда, никому не показывал – чего не было, того не было). Предметы преподавал не то чтобы очень уж легкие, а прямо скажем непростые. При этом, сам ничего в предметах преподаваемых не понимая. Ну тут ОН, надо заметить вовсе не одинок, а на фоне реформы образования так и вовсе, я думаю, лет через несколько будет как профессор смотреться. Кстати, о профессорах. Знавал я одного профессора. ОН как раз при нас защитился. Так вот, став профессором ОН от радости пропил магнитофон с кафедры. Так что профессор профессору рознь smile;-) .Впрочем, вернемся к нашему судье. Так вот, мало незнания предметов так ОН еще отличился и на ниве реализации студентам продуктов интеллектуального творчества предыдущего поколения опять же студентов. Говоря проще торговал курсовыми проектами, вынесенными из «запасников» кафедры. Зачастую люди просто меняли титульный лист в пояснительной записке и фамилии на листах и сдавали (ему же) заново. Такой вот незатейливый бизнес. А что? Свистки то нынче дороги. А ведь настоящему судье еще и «секундОметор» положен с форменными трусами. Так что, если посмотреть непредвзято, то ОН можно сказать развивал судейский футбольный корпус. Даже двух наших ярых «болельщиков» футбольных, одного из нашей группы, а другого из параллельной, взял себе в помощники судьи. ОНИ нам потом как-то рассказывали, что и сколько стоит в услугах судейских. «Огласили весь список» так сказать. А еще, когда наш бисексуал Кирилл покрасил ногти, так ОН это заметив сказал, что «в принципе, не против этого» (с). Такая вот незатейливая история о нравах футбольного судейства.

Комментарии 2

Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Цитата
разумный человек смотреть как двадцать придурков пинают один мячик явно не будет

Владимир, а что будет делать разумный человек? Не смотреть, а самому пинать мяч? Это не плохой выбор, в нынешних условиях (с учетом зарплат пинающих мячик), но редкий разумный на такое способен. ))) Остается вести блог. )) Или все же что-то смотреть? Например, балет, хотя с учетом истории с Филином и прочими подробностями балетной жизни разве разумный человек смотреть балет станет? Точнее платить за наш футбол и балет. Ибо по сути, если капнуть внутрь, они ничем друг от друга не отличаются.
Цитата
ОНИ нам потом как-то рассказывали, что и сколько стоит в услугах судейских.

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Vlad3256  (Vlad3256)
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smile;) Владимир, а что будет делать разумный человек? нАБЛЮДАТЬ, оЦЕНИВАТЬ, рЕШАТЬ, дЕЙСТВОВАТЬ
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