Вот тут http://www.banki.ru/blog/shapovalov/3624.php
интересный вопрос поднят. Действительно, а куда пойдут то деньги (ежели паче чаяния некоторых налог все же будет введен)? А если продолжить вопрос за пределы данного частного случая? Своего рода экстраполировать? Сейчас трендом для политики и брендом для нашего Горячо Любимого Президента стала борьба с коррупцией. (Впрочем, отдельные Гудковы тоже пытаются отхватить кусочек рейтинга на данном поле, но как видим не того масштаба фигуры). Причем коррупцией, буйным цветом как раз при правлении всенародноизбранного и расцветшей. («Никто воевод не ставит, никто не сменяет, от Бога, значит, пошли» (с). Этакий политэкономический Уроборос. Вроде как все хорошо, борьба идет, все новые и новые многонулевые схемы вскрываются. Злоупотребления непотребные всплывают как утопленники. Такими темпами скоро и правда начнут «в сортирах мочить» (с). Но вот как-то терзают меня смутные такие сомнения (это вообще то мне свойственно – часто меня сомнения по отношению к власти в целом и отдельным её представителям в частности терзают. Как-то не верится, что что-то «разумное, доброе, вечное» Она (Власть то бишь) в состоянии посеять на наших необъятных просторах.). Впрочем, это все лирика. С позиции же голой прагматики возникает следующий вопрос, озвученный в свое время Владимиром Семеновичем: «Где деньги, Зин?». И действительно, где деньги то? То есть Власть нам радостно рапортует, что там украдено столько то миллиардов, тут столько то, а там еще мол полтора триллиона «откатили». Вот тут мол виновные (под домашним арестом). Виновные есть, суммы украденного тоже имеются. А где само украденное? Это ведь, если я ничего не путаю, деньги бюджетные – сиречь «всенародные». Так почему нам не рассказывают о дальнейшей судьбе этих «освоенных» средств? Или они по тихому переводятся со счетов подвергшихся показательной расправе на счета «не скомпрометированных»? Так? Для страны и народа какая разница у кого эти деньги на счетах лежат, если пользу они экономике РФ не приносят? Про отдельных представителей «экономической элиты» которым они явно приносят (приносили/принесут – нужное подчеркнуть) скромно промолчим. Но все же. Вот у «жупела» (по Ленинской терминологии) нашего времени для одних и мученика для других Ходорковского государство «отжало» порядка 9 миллиардов доллАров. Тут позволю себе небольшую цитату: «….увы, арест Путиным Ходорковского не свидетельствует о борьбе со страшным злом. Ведь «второй президент России» создает либеральное (криминально-нефтяное) приватизированное государство, похожее на суперкомпанию по колониальному грабежу самого большого обломка СССР. Просто на место власти олигархов-евреев эпохи Ельцина приходит власть силовиков и высших бюрократов, формально — русских.». Этическая сторона данного процесса, как, впрочем, политический и экономический смысл его мне совершенно неинтересны. Мне интересно другое. Где эти деньги? Кто и куда их потратил? И тоже самое мне хочется спросить по всем прочим случаям. А то возникает впечатление, что под видом борьбы с коррупцией происходит банальный передел собственности. «Экспроприация экспроприированного» так сказать. Если деньги у народа украденные народу же не вернутся, то какая мне разница поймали вора или нет? Пусть даже (в чем очень сильно сомневаюсь), перефразируя Жиглова «Вор будет сидеть в тюрьме» - мне то что с этого? Моральное удовлетворение, говорите? Какое же это удовлетворение, если ОН и так меня обокрал, так еще и в тюрьме за мой же счет будет содержаться? Тут даже если ЕГО кастрируют (в чем опять же сомневаюсь) и то как-то не то, дабы морально я удовлетворился. А вот ежели бы на деньги украденные школу построили или больницу или дорогу – вот тогда совсем другое дело. Так ведь не построят же…..Не умеет Власть эта созидать.
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