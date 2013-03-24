В преддверии первого апреля вспомнилось несколько достаточно забавных случаев мне.Вот помнится однажды, проживая в населенном пункте одном (надо заметить что был там двухэтажный дом четырех квартирный с общими хозпостройками во дворе), сподобился я чинить электропроводку на крыше пристройки к вышеупомянутому сараю. За сим процессом внимательно наблюдали две бабушки соседки…В общем, пришла мне в голову мысль немного разбавить скучную рутину электромонтерства. Коснулся я провода, страшно закричал, схватился рукой за сердце и закатив глаза рухнул на крышу. Получилось достоверно весьма и весьма. Одного не учел – бабушки то старенькие. В итоге к одной и правда пришлось «скорую» вызывать – с сердцем . Кстати о сердце. Встретил я осенью начальника бюро и выразил ему сожаление, в связи со снятием его с данной должности (слухи такие до меня дошли накануне и я как честный человек не мог не посочувствовать ему). В итоге, вечером скорая, сердце – и две недели он на больничном. Воно как бывает. Воистину, «благими намереньями выстлана дорога в ад» (с).Вот еще забавный случай. Несколько лет назад, после так сказать «массовых гуляний», вздумалось мне уже поздно ввечеру навестить друга, живущего в другом районе города. Доехал на маршрутке, по пути зашел в ночной магазин, взял пива и иду. А идти, надо заметить, к нему надо было через старое кладбище. Там кладбище прям посреди города – с одного бока гаражи, а с другого частный сектор. Т.о. дорога через кладбище наиболее короткая. Между делом тут могу сказать, что кладбища я в достаточной мере люблю (и не раз на кладбищах разные забавные истории приключались – но речь сейчас не об этом). Иду по кладбищу, темно, тихо, дождик мелкий накрапывает. Свернул с тропинки, прошелся в бок, зашел в ограду чьей-то могилы, лег на лавочку. Лежу – думаю. На кладбище вообще хорошо думается – ничего не отвлекает. Где-то через час, со стороны гаражей нарисовалась шумная ватага рыл в 5 – 7. Обосновались буквально через одну могилку от меня и судя по разговору оказались доморощенными сатанистами (у нас еще и не такие странные встречаются). Меня ОНИ не заметили, так как одет я был в черные джинсы, черную футболку и черный же соответственно пиджак, практически сливаясь с окружающим фоном. Единственным светлым пятном был мой обритый наголо череп, но мало ли на кладбище светлых то пятен? Минут 10 я терпел, но когда начали слишком уж галдеть, встал со скамейки, подошел к ограде (замолчали ошалело ОНИ еще в момент моего подъема со скамейки) и выдал фразу Карлсона: «чего ВЫ орете? Кругом же люди спят!!!». Несколько минут шока, потом ОНИ ломанулись в сторону гаражей. После этого о сатанистах на том кладбище больше никто не слышал….Или вот еще был забавный случай. Случилось мне в институте обучаясь попасть на т.н. «вечеринку» у одногрупника. А так как был я там единственным трезвым то стало мне скучно. Зашел я к соседям оного и попросил вызвать милицию, так как в соседней квартире драка и мало ли что может случиться…сам же зашел в квартиру и минут через 10 дал кому-то в морду лица.Естественно, началась драка. Приехали доблестные сотрудники (а опорный пункт ИХ прямо в этом доме находился) и всех «повязали». Меня, как трезвого через полчаса отпустили, остальным же пришлось ночевать в вытрезвителе. Забавный такой розыгрыш, Вы не находите?Но самым удавшимся розыгрышем я считаю следующий. Однажды, переехав из своего населенного пункта на новое место жительства (в аккурат там, где я проводку чинил), попалось мне письмо от бывшей соседки, тоже уехавшей с прежнего места жительства, но в соседнюю область, в адрес моей бывшей мачехи. Подругами они были в свое время. Естественно, что как всякий честный человек письмо я перлюстрации подвергать не стал, но адрес обратный запомнил. И как-то взял и от имени своего брата на адрес соседки написал письмо о своей смерти насильственного толка (с животрепещущим описанием похорон, разумеется). Потом о шутке этой забыл и лишь спустя год узнал, что, оказывается, соседка получив письмо это приехала к моей тетке (они с ней тоже подругами были) в город и выразила соболезнования по поводу моей смерти и выразила желание осмотреть могилу. А так как тетка сама была не в курсе, где я нахожусь в тот момент времени и жив ли вообще то известие о моей смерти взбудоражило всю мою многочисленную родню. Забавно, в целом, получилось. Когда же я через 8 лет приехал в свою деревню, то мало того, что меня восприняли как воскресшего из мертвых, оказалось, что были даже те, кто не только присутствовал на моих похоронах (в деревню на имя главного инженера от лица брата своего писал, сознаюсь, дважды и каждый раз причину и обстоятельства смерти указывал иные), но и лично несли гроб с моим теломПравда, пообщаться лично со свидетелем не пришлось, т.к. на тот момент он отбывал очередной срок.