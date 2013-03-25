В пятницу, 22 марта, перемещаясь с работы на работу, воспользовался для цели этой услугами троллейбуса. Сел, значит, в него и в аккурат попал на контроль. Контролеры были молодые и вежливые, в отличии от приевшихся уже татуированных и полупьяных. Даже форма была своеобразная – камуфляж натовской расцветки и куртки с надписью «Охрана» на спине. Вежливо проверили у всех наличие билетов и проездных документов, вежливо пообщались с кондуктором. Но предъявили претензию к водителю – она остановки не объявляла. Завязалась ожесточенная дискуссия между контролерами и водителем не желающим давать путевой лист для написания замечания. Как всегда, когда дело касается общественного транспорта, в дискуссию включились пассажиры троллейбуса, разделившись на два резко полярных лагеря. Вообще, давно уже заметил, что люди, волею случая совмещенные в салоне общественного транспорта, очень остро друг на друга в частности и на окружающую реальность в целом реагируют. Возникает ощущение, что прямо таки заражены вирусом взаимной ненависти. Готовы «взорваться» по малейшему поводу. А зачастую и без оного. Ну так вот. Стали активно обсуждать, что зарплаты у кондукторов и водителей маленькие и чуть что так премии лишают. Другие же поддерживали контролеров, что мол правильно, пускай объявляет остановки и что если не напишут замечания так сами без премии останутся. В итоге, контролеры, не выдержав покинули салон через две остановки, так и не написав замечания в путевом листе. Дискуссия же после их ухода продолжилась и даже более активно. Чувствуется в согражданах нерастраченный полемический задорКонечно все верно. И зарплаты маленькие у кондукторов и водителей. И работа нервная. И троллейбусы с автобусами эти давно уже ресурс свой выработали. (на общественный транспорт у власти местной денег нету. Футбольные и прочие команды содержать деньги есть, а на действительно общественно полезное дело денег всегда нет). С другой же стороны и сами кондуктора хамят пассажирам и деньги тоже, бывает, присваивают. Таким образом и те и те правы. Как это не странно. Я же, абстрагировавшись от сей занимательной дискуссии, вспомнил, как в аккурат, в позапрошлую субботу ездил в другой район города снимать проценты по вкладу. На обратном пути, по обыкновению, зашел в ларек купить кильки в томатном соусе (там самая дешевая из известных мне по городу мест килька – и я каждый раз приезжая снимать проценты хожу туда кильку покупать). Так вот. На остановке встретил кондуктора. Правда не в троллейбусном депо работает а на пригороде. То же самое. Зарплаты маленькие, при невыполнении плана премии лишают. В общем, казалось бы. Но. Как всегда есть «но». А именно, дальше пока с ней ехали до нашего района в разговоре выяснилось, что купила однокомнатную квартиру в новостройке на 1200 недавно, а теперь собирается её продавать, дабы купить двухкомнатную. Теперь перечитаем выше написанное. Маленькие зарплаты, лишение премий – возникает вопрос вполне закономерный. Так откуда тогда деньги???? Я знаю людей, которые получают бОльшие зарплаты но о покупке квартир даже не мечтают. А тут – раз и квартира. Так ли мал на самом деле доход кондукторов? Или все-таки большая часть денег утекает «мимо кассы»?