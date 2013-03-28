Москвичи все те же, вот только квартирный вопрос…

Во вторник дела службы, дальняя дорога и тяжелая судьба привели меня в город Москву. Раньше, когда приезжали, всегда нам объявляли «добро пожаловать в столицу нашей Родины – город Москву», теперь объявляют по другому «добро пожаловать в столицу Российской федерации – город Москву»). В принципе, вполне закономерно. Разве может федерация быть Родиной? Тем более, при таком отношении «федерального центра» к регионам. Давно не был, но Москва практически и не изменилась. Во всяком случае, под сугробами смотрелась так же. Может, когда снег растает, то помимо «подснежников» обнажатся и различия. Не знаю. Так, навскидку, кроме заметенных по самые крыши гаражей на подъездах к Москве бросилось только наличие новых систем безопасности на вокзале. На них, как и на старые, впрочем, никто из призванных обеспечивать безопасность пассажиров вокзала внимания не обращал. А сотрудников полиции было полно набито, как и сотрудников «РЖД охраны». Специально почти 2 часа наблюдал за реакцией ИХ на срабатывание рамок. Реакция – ноль. Мне вот, чисто для статистики, интересно – хоть какого-нибудь «шахида» поймали с помощью данных «шайтан-машин»? Или, просто, в очередной раз, под предлогом заботы о нас (народе) кто-то удачно освоил наши деньги (бюджет)? Еще поразило количество побирающихся. Как-то давненько отвык от данного социального явления. (Может просто у нас данная категория граждан вымерзла? Не знаю). Причем, на мой взгляд, не надо путать нищенствующих и побирающихся. Есть нищие которые вовсе не просят милостыню, как и те, кто просит милостыню, нищими при этом вовсе не являясь. Особенно поразили цыгане, просящие милостыню в «Макдональдсе», куда пришлось зайти по настоянию шефа. Впрочем, так как в меню сего «символа демократии» не оказалось постных блюд, пришлось довольствоваться привезенным с собой салатом из маринованной капусты. Смотрели на меня служащие «Макдональдса» диковато, но выгонять не стали. Но пока сидели, три «волны» цыган подошло попросить «мелочи». М-да, перефразируя известный кинофильм можно сказать: «Москва – город контрастов». А в целом, на мой взгляд, ничего в Москве не изменилось. Единственное, что наконец-то «Европейский» достроили. Ради интереса зашел посмотреть. Вышел в недоумении – кому все ЭТО (охарактеризовать данную категорию ширпотреба цензурно весьма и весьма затрудняюсь. Видимо, мешает бедность словарного запаса) надо? Или наша страна в целом и столица в частности больше ни в чем не нуждается, кроме всякого импортного мусора? Вот еще вспомнил, что поразило. Человек 12 той самой пресловутой национальности на выходе из метро предлагают розы. Какой же процент прибыли необходимо иметь на продаже роз, чтобы такую ораву прокормить? А ведь помимо оравы продающих есть не меньшая орава «отщипывающих» себе понемногу от данного бизнеса.