Вот интересное дело получается. Природу худо-бедно защищают (пускай и в рамках концепции «золотого миллиарда»). Потребителей тоже. А вот избирателей никто защищать не собирается. Почему? Ведь избиратели в той или иной мере являются потребителями. Потребителями предоставляемых властью товаров и услуг. Следовательно, необходим закон о защите прав избирателей. Можно взять за основу закон о защите прав потребителей и адаптировать. Допустим, если есть определённый срок в течении которого можно обменять некачественный товар, то почему нет срока в течении которого можно «обменять» некачественного кандидата? Почему нет гарантии на кандидата? Допустим, избрали на четыре года - три года выполняет свои обещания и работает на благо народа, а лишь на четвертый начинает воровать из бюджета. А то обещают все – выполнять же после избрания свои обещания никто не желает. Тут позволю себе небольшое лирическое отступление. Несколько лет назад в каком-то печатном издании видел карикатуру примерно следующего содержания: кандидат, вещающий в трибуны что-то навроде: «Я увеличу налоги, я буду воровать из бюджета и т.д. и т.п.» и два избирателя внимательно ЕМУ внимающих. И один избиратель другому говорит «А я за НЕГО буду голосовать - ОН хотя бы правду говорит!». Точно не помню как там было, но смысл, мне кажется, понятен. Возвращаясь к сути вопроса. Почему никто из кандидатов, выражаясь языком нашего Любимого Президента, «за базар не отвечает»?. Опять же, зачастую ИХ побудительные мотивы весьма и весьма далеки от идеалов ИМИ же провозглашаемых. Неправильно это. Нужно так – избрали, а ОН не соответствует своей собственной предвыборной программе, либо оказался этим самым пресловутым педофилом иль «пьяницей и дебоширом» (с) или вместо работы полетел в Краснодарский край на горных лыжах покататься – провести перевыборы, но все расходы – за ЕГО счет. Нет средств (всякое бывает – к примеру киприоты оттяпали себе на выход из кризиса. Кстати киприотов после их решения поневоле начинаешь уважать – пускай у нашего ворья жирок подсрежут. Тут правда есть и «минусы» так как, скорее всего, лишившись части неправедно нажитых средств постараются компенсировать потерю из бюджета за наш с вами счет. Но есть и положительные моменты –чем быстрее бюджет «освоят», тем быстрее свалят из страны и оставят нас в покое). Далее – почему нет обязательной (или хотя бы добровольной) сертификации кандидатов? По моему выборы, допустим Президента, для каждого честного человека по своему значению для последующей жизни значат гораздо больше чем приобретение йогурта или сосисок каких-нибудь. Конечно, с йогурта тоже можно «лапы надуть» (как гласила одна эпитафия - «не все йогурты одинаково полезны» (с), но с неверным голосованием шансы гораздо выше. Во всяком случае, психиатрическую экспертизу надо ИХ обязать проходить в обязательном порядке. (А то временами смотришь на законы, которые ОНИ принимают и диву даешься). Подытоживая вышесказанное предлагаю задуматься об обществе по защите прав избирателей. Потребность в этом, также как и уровень общественного самосознания, как мне кажется назрели. Как говаривал вождь мирового пролетариата: «Вчера было рано, завтра будет поздно» (с)