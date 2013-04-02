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Про блох, якудза и хоккей

02.04.2013 18:42 1 1 108 просмотров
Счастью моему нет предела! В какой несказанно богатой стране мне выпало проживать! Оказывается, помимо пресловутой Олимпиады, чемпионата мира по футболу стране нашей выпало счастье пережить еще и чемпионат мира по хоккею. Причем, осталось до сего знаменательного события всего каких-то пять лет. Если, конечно, раньше нефть не кончится. А вот ежели кончится, то подобно Ивану Васильевичу Буншу у меня возникает вопрос: «А за чей счет этот банкет?» (с). Причем, банкет этот, подобно пьяной драке, мы лично не заказывали. Конечно, на фоне деградации нашей гомоэлиты это «по-типу круто». Опять же в «хоккей играют настоящие мужчины» (может кому-то кто-то и приглянется…). Но все-таки, хотелось бы с точки зрения нагрузки на бюджет в целом и на меня в частности этот вопрос уточнить. Если наша власть так желает проводить все эти мероприятия (еще несколько лет назад я бы привел параллели с Адольфом Алоизовичем и ЕГО Олимпиадой, но теперь смотрю, что нашей власти до ЕГО достижений очень и очень далеко. И не надо тыкать в меня пальцем - я в плане развития промышленности и повышения уровня жизни простого народа, а вовсе не про бредовые теории коих было весьма и весьма много). Так вот. Если ИМ так хочется устроить этакие «праздники жизни» (на которых мы, подобно О. Бендеру и Кисе Воробьянинову чужие), то почему бы не устраивать их не за счет бюджета, а за счет чиновников от спорта. Есть же у нас министерство по делам молодежи, спорта и туризма. Ну или как-то так. Впрочем, я думаю и не только от спорта чиновники с удовольствием скинутся – если, конечно, наш Любимый Президент попросит. А не хватит – так олигархи добавят. Не все же на яйца Фаберже тратить (жаль дедушка Зигмунд не дожил – уж он бы такое подтверждение своей теории в факте приобретения этих самых яиц Фаберже нашел…). Кстати, о туризме. Если спросить лично мое мнение, то я против развития в этой стране туризма. И вот почему. Надо промышленность и сельское хозяйство развивать и давать населению реальную работу, а не превращать в страну третьего мира с обслуживанием (разнообразным) чванливых приезжих. Тут приведу, опять же небольшую цитату: «Считаю, что есть всего три критерия развитости страны в нынешнем мире. Во-первых, способность ее производить чипы-микросхемы. Во-вторых, мощь вооруженных сил. В-третьих, фантастическая литература, создаваемая страной…» (с) - вот в чем развитость, а вовсе не в туризме и спортсменах - паразитирующих на бюджете. Да вот еще. Книгу и видео-уроки Владимира Владимировича по дзюдо видел. Снизошел Он до нас сирых, не взирая на занятость – приобщает с трудом к японской культуре. А вот почему ОН только дзюдо пытается привнести на нашу почву? Почему бы не взять еще нечто полезное у культуры Японской? Нет, не суси и не «Хагакурэ» (его положения, к сожалению, люди, считающиеся у нас элитой воспринять не в состоянии – а были бы в состоянии воспринять, такого бы в стране не было), а принципы якудза. Не в целях, конечно, и задачах – ибо цели и задачи у наших чиновников и якудза, в принципе одни – деньги и власть, а в функционировании. Поясню. Не справился чиновник с нацпроектом (аль рост цен на услуги ЖКХ не сдержал) – отсекает себе палец. Не справился со следующей задачей – следующей. Тогда и дисциплина будет и ответственность. Да и проблем таких, как на выборах мэра Жуковского не будет возникать – посмотрит электорат на пальцы кандидата, приметит их отсутствие и скажет – нам такой мэр (вице-премьер, министра, глава Центробанка – нужное подчеркнуть), который со своей работой не справляется – не нужен!!! Ах, у вас не усечен палец? А куда же он делся? Оторвало? Бывает. А как оторвало? Ах, это когда ВЫ на зоне чокеровщиком подвизались? Так ВЫ еще и судимый! – тоже нам такого мэра (вице-премьера, министра, главы Центробанка – нужное подчеркнуть) не надо!!! И не будет тогда таких балаганов, как второй тур выборов и т.д. Да и кандидатов поменеет. А коль пальцы кончились, а с работой все не справляется – тут уж сам бог велел – харакири. А как вы хотели? Только так и никак иначе. Вот тогда Владимиру Владимировичу не только перед Федеральным собранием но и перед нами не стыдно будет отчитываться. Да и чиновники, заместо Олимпиад и чемпионатов реальной работой займутся. Да и промышленности оживление – эт на всю многочисленную армию чиновников ножей для пальцеусекновения и для харакири наделать надо будет smile;-) Красота, да и только.
А при чем тут блохи? спросите вы. Блохи тут, в принципе, совершенно не причем smile;-). Просто хотелось бы посоветовать Владимиру Владимировичу вместо дзюдо и горных лыж заняться дрессировкой блох. Эт конечно нет так имидж растит, как призывы «мочить в сортире» (с), но все-таки для здоровья попроще, чем лыжи горные. Возраст, опять же нет уже чтобы по горам скакать. Да и дешевле блохи, чем лыжи горные. А блоха, если присмотреться, тот же чиновник (ну или чиновник та же блоха – зависит от точки зрения). Следовательно, если в дрессировке блох успехов достигнуть, то и вертикаль власти потом сама собой усилится. И нацпроекты выполняться будут на деле, а не только на бумаге. Особенно если принципы дрессировки блох в отношении чиновников совместить с принципами поведения якудза, изложенными выше. Не будет тогда деградации, роста коррупции, бессмысленной растраты ресурсов и кризиса управления тоже не будет. Все стране и народу польза будет. И весьма и весьма немалая.

Комментарии 1

XIIX  (XIIX)
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Одобрям-с! smile:D
А ещё можно как в Османской Турции - преступника возили целый день по городу в чане с дерьмом по горло. Время от времени стоящий рядом янычар саблей махал над чаном, так успел нырнуть - молодец!
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