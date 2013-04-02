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Голос пенсионного азарта

02.04.2013 18:43 4 1 055 просмотров
Государство (в очередной раз) предлагает гражданам игру: кто успеет заявить о себе до конца года, сможет и дальше копить на будущую пенсию, кто не успеет — накопительный взнос того автоматически обнуляется. Кто не спрятался — я не виноват.

Правила соревнования кажутся простыми. Пока не начали бить куранты, возвещая приход 2014 г., надо успеть перейти из категории молчунов (их пенсионные накопления автоматически копятся в ВЭБе) в категорию говорунов — написать заявление о переводе накоплений в один из негосударственных пенсионных фондов. И тогда 6% заработка будут продолжать зачисляться на индивидуальный пенсионный счет. Опоздавшие навсегда лишатся возможности копить на пенсию.

Государство может обнулить накопительный взнос молчунов (а ежели может, то почти наверняка обнулит – такое уж у нас государство. Печально, но факт)

Нет сомнений (ну или почти нет), что подавляющая часть россиян автоматически окажется в числе молчунов: судя по соцопросам, в народе крайне смутно понимают смысл пенсионной реформы. Не говоря уже о том, что правительство на коленке переписывает правила каждый месяц, так что даже специалисты с трудом успевают за ходом чиновничьей мысли.

О том, что в стране вообще происходит какая-то реформа пенсионной системы, знают лишь 15% россиян (данные фонда «Общественное мнение» (ФОМ) на октябрь 2012 г.). «Что-то об этом слышали» 39% респондентов, 42% впервые услышали о пенсионной реформе от самих социологов, 4% затруднились с ответом. О том, что же, собственно, будет в пенсионной системе меняться, толком не знает почти никто: 14% респондентов ФОМ уверены, что речь идет «об увеличении пенсионного возраста» (хотя представители Минфина, Минтруда и даже президент уже несколько раз публично заявляли, что увеличения пенсионного возраста не будет).

10% слышали «об увеличении трудового стажа» (тоже не совсем правда — меняется пенсионная формула); 5% респондентов ФОМ считают, что цель реформы — увеличить размер пенсии (остались еще оптимисты на просторах нашей родины!). О планах отменить обязательную накопительную часть пенсии знают лишь 3% опрошенных, а о том, что размер пенсии может зависеть от дополнительных отчислений, только 2% респондентов.

Спрашивается: как может среднестатистический труженик, скажем, «Уралвагонзавода» принять осознанное решение по поводу своей будущей пенсии, если он в принципе не знает, что это решение от него требуется? Никакой информационной кампании правительство не планирует, а времени до часа «икс» остается совсем мало. Получается, что большинство населения автоматически лишается возможности принять важнейшее для него и его семьи решение. Лишается права голоса.

Превращая большинство россиян в стадо овец (кстати, об овцах -http://www.utro.ru/articles/2013/03/21/1108210.shtml ) , власти противопоставляют ему наиболее осведомленную (и часто более состоятельную) часть населения: говоруны-то могут сохранить накопительную часть пенсии, если им так нравится. Свободный выбор свободных людей — но только для тех, кто в курсе.

То, что наше государство собирается проделать с неосведомленным большинством граждан, очень похоже на «сделку, совершенную под влиянием заблуждения». Гражданский кодекс позволяет расторгать такие сделки, если их участники принимали решение, не понимая его реальных последствий. Правда, в нашем случае не всем гражданам суждено узнать даже о факте принятия ими «по умолчанию» какого-то решения. Разве что через 20-30 лет, выходя на пенсию.

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/9494622/stavka_na_nevezhestvo#ixzz2PJ6RMcdg

Комментарии 4

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
С большим удовольствием прочёл про волков и овец (см. предпоследнюю ссылку)
Весь другой текст читал в другом месте. ... и без удовольствия. smile:omg:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:pardon: Вам трудно угодить, уважаемый Семен Семенович
smile:uncap:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) что же по Вашему авторитетному мнению является ерундой из ранее мною написанного?
С уважением
smile:uncap:
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