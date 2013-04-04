Сразу скажу – речь в данном посте пойдет вовсе не о теле-шоу, которое ведет веселый усатый шоумен с усталыми циничными глазами. Хотя данное шоу уже много лет является своего рода мостом между обывателями, верящими, что произвольное называние букв незнакомого им алфавита сделает их богатыми (и знаменитыми) и интеллигентами, верящими, что знание названия «женской верхней одежды конца XVII века» сделает их. Нет, не обывателями, а «богатыми и знаменитыми». Ну, или, на худой конец выиграть чеснокодавку. Тоже, как и футбол, своего рода демократическая игра, лишенная, впрочем, в отличии от футбола гомоэротизма. Там шкатулки выносят особи женского пола (назвать ИХ «девушками» рука не поворачивается, ибо семантика слова девушка не имеет никакого отношения к способу, с помощью которого ОНИ устроились на работу в данном шоу). Впрочем, бог с НИМИ и ихним шоу. Хотелось бы вспомнить сказку про Буратино (или для «западников» Пиноккио). Хотелось бы провести параллели некоторые. Итак, чем же запомнился этот самый Буратино адаптированный фантазией Толстого? Противоестественность его рождения (из полена) оставим за скобкой. Мало ли кто как родился. Ну и что, что деревянный? (у нас вон и валюту национальную называют «деревянной» - и ничего, никто не обижается). Главное, чтобы человек был хороший. Посмотрим на поступки его. Получив деньги на азбуку (своего рода кредит от МВФ или, если толковать шире, выручку от реализации нефти, газа, леса, цветных и редкоземельных металлов – не суть важно) Буратино, нисколько не сомневаясь, отдает эти самые деньги (или ваучер – для тех, кто помнит, что это такое или пенсионные накопления – для тех, кто верит, что у него будет пенсия) первым встречным проходимцам. Ничего не напоминает? И эти самые проходимцы, под предлогом, необычайной прибыльности, ожидающей Буратино (чем не управляющие пенсионных фондов, правительство, некоторые банки и т.д.?) советуют ему средства эти «зарыть» (сложить в Стабфонд, открыть вклад, отдать ваучер и т.д.). При этом, с экранов проговаривают заклинания навроде «Крекс!Бэкс!Фэкс!» (ну или обещают инфляцию обуздать, модернизацию и инновации поминают – хотя когда в этой стране поминают модернизацию это уже надо искать параллели с заклинаниями бокоров в вудуизме). А потом, пока Буратино, вдохновленный радужными перспективами, подобно другому фольклорному герою Емеле «лежит на печи» и ждет, деньги этими самыми «базилио» изымаются с корыстными целями. Более того, не останавливаясь на достигнутом, эти персонажи подбивают Буратино приватизировать каморку папы Карло (Сбербанк и прочие активы, пока еще оставшиеся). А после приватизации выкупают у него за его же деньги. «базилио» же с «алисами» реализовав скупленные активы иноземным проходимцам свалят себе спокойно поближе к горнолыжным курортам и забут про страну дураков. После этого Буратино (народу) остается только сидеть на улице и проклинать тот день, когда осознал свою «деревянность». И мечтать поступить в услужение к иноземным «Карабасам Барабасам». Но это уже совсем другая история (или как любят говорить в нашем правительстве – «реалистичный вариант» (с)).