Настала пора поговорить про квинтэссенцию, по мнению либералов и демократов (я ИХ путаю – да и сами ОНИ зачастую путаются) счастья советского человека – про колбасу. Колбасу, которой не было во время развала СССР. Про колбасу, на которую советские обыватели готовы были Родину променять. И променяли…. И вот итог. Союза Советских Социалистических Республик больше нет, зато колбасы полным полно. В каждом магАзине продуктовом. Любая. Ну, или почти любая. Конской сырокопченой, к примеру, найти весьма и весьма затруднительно. Но все равно много колбасы. На любой вкус и кошелек. По ГОСТу и ТУ. Любая. В оболочке любой. Есть даже с маслинами. Есть с грибами. Есть в молоке. Колбасное изобилие, можно сказать. Хотел сказать «рай для гурмана, но подумал, какой же гурман то колбасу будет кушать? И не сказалИ вот висит эта колбаса, висит себе. А колбаса, как и всякий продукт, имеет свой срок годности. Она висит, а он проходит. И получается, что на прилавках магазина (и уж тем более супермаркета) скапливается большое количество продукта, и так самого по себе не полезного – это если мягко сказать, но тут еще и фактически испорченного. И как же магазин (супермаркет) борется с убытками от порчи этой самой, вожделенной пару десятилетий назад, колбасы? А по разному борется. Если в пресловутое время власти советов такую колбасу по большей части выбрасывали на свалки (к радости тогдашних весьма и весьма немногочисленных бомжей), то теперь в эпоху «капитализма» никто так не поступает. Научились считать свои деньги. Научились плевать на здоровье потребителя. Впрочем, не только потребителя. Могут просто переклеить более «свежие» этикетки на колбасу – один из вариантов. Или вот в одной сети супермаркетов колбасу испорченную (как и другие продукты с истекшим сроком годности) используют для приготовления салатов и прочих, как ОНИ их позиционируют «продуктов собственного изготовления» (с). Если же не удается в таком виде скормить потребителю, то в той же самой сети супермаркетов скармливают. Кому бы вы думали? Вовсе не свиньям подшефного хозяйства, а собственным сотрудникам, для которых посещение столовой является обязательным. Такая вот картина. Есть варианты и с участием (или правильнее было бы называть это соучастием?) производителя этой самой колбасы. Колбасу с истекшим сроком годности возвращают на мясокомбинаты, где её перерабатывают в другие сорта колбасы (навроде «Краковской»). И опять возвращают на те же самые прилавки. Травить уцелевших покупателей. И возникает вопрос. А может производить поменьше этой самой колбасы? Вспомнить про «кривую спроса и предложения» и оптимизировать это самое предложение в соответствии со спросом? Тогда и колбасу можно будет более качественную делать (во всяком случае, мяса в неё больше будет попадать – и не только крысиного), оборот средств будет более быстрым, и прилавки не будут забиты колбасой с истекшим сроком годности. Площади торговые, опять же, высвободятся под более востребованные категории товаров. И мясокомбинатов число можно будет уменьшить, с несомненной пользой для экологии.