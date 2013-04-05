Гастрономическое интермеццо

Мы, с другом Константином, уже четвертый год практикуем процедуру поста. Первый день поста был посвящен отказу от приема пищи. Не так уж это и сложно, по сути своей, как кажется человеку неподготовленному. Однажды, по технически так сказать причинам (говоря проще ввиду наличия отсутствия денежных средств), вынужденно пришлось воздержаться от приема пищи в течении 21-х суток. Причем не то, чтобы лежал и голодал. Отнюдь нет. Как раз тогда работал на лесопилке где пришлось бревна таскать. И ничего. Не умер. Потерял несколько килограммов веса и все.День второй: завтрак – 1 перец, 1 кусок хлеба; обед – тушеный горох; ужин – 1 перец, 1 огурец, 1 помидор, 2 куска хлеба. Начинают преследовать мысли о еде. Еда даже снится.День третий: завтрак – 1 вареная свеколка, 1 кусок хлеба, 1 мандарин; обед – редька тертая с соевым соусом; ужин – 1 перец, 2 помидора, чеснок, 2 куска хлеба. Еда по прежнему снится. Чувствительность к запахам повышается. Идешь по коридору и чувствуешь запахи еды из столовой, расположенной на первом этаже.День четвертый: завтрак – 1 вареная свеколка (хлеба уже не хотелось совершенно. Да и вообще завтракать не хотелось). Ощущалась легкость во всем теле какая-то. Обед – каша пшенная, с соевым соусом. Горяченькая – вкуснотища то какая! Вот именно так начинаешь ощущать вкус простых вещей. Это Вам не турниду какая-то заморская. А то понавыдумывают излишеств всяких пищевых - смотреть противно. Ужин – 3 помидора, 2 куска хлеба, чеснок, винегрета чуток.День пятый: завтрак – 10 штук кураги и чай. Обед – тертая редька с соевым соусом и кусок хлеба. В этот раз редька «зеленая», в отличие от прошлого. Очень даже не плохо (хотя мерещатся жаренные сосиски, с коричневой корочкойопять же – никогда не был поклонникам сосисок. Как, впрочем, и сарделек). Мало кто знает, но в начале ХХ века Синодом была допущена колбаса к употреблению в пост, под предлогом того, что мяса в ней нет….Ужин – морковь по-корейски с брокколи, чеснок, 1 кусок хлеба.День шестой: завтрак – не было, в общем завтрака. Обед - каша пшенная, кабачок консервированный, капуста квашенная. Ужин – полтора фаршированных рисом перца (овощи в том рисе присутствовали настолько фрагментарно, что упоминать их в тексте не считаю нужным), салат овощной.День седьмой: завтрак – свекольная закуска (вкусная вещь, состоящая из свеклы, тушеной фасоли и элементов лука и моркови), 1 кусок хлеба. Обед – каша пшенная, кабачок консервированный (т.е. то, что осталось с обеда субботы). Ужин – 1 перец, 1 помидор, 1 огурец, чеснок, 3 куска хлеба.Вторая, соответственно, неделя. День восьмой: завтрак – 10 штук кураги, чай. Поймал кота, утянувшего со стола кусок мяса. Долго смотрел на сей кусок – желания отведать не возникло. Обед – редька тертая, с добавлением порубленного помидора и соевым соусом. Вельми и вельми вкусная вещь. А вот Константин делает котлеты с кальмаром: булка, лук, банка кальмаров («кальмары существа бескровные, теоретически в пост можно, но не рекомендуется» (с)). Очень интересный рецепт.. Ужин состоял из вермишели, свеклы маринованной и капусты, также, маринованной.День девятый: завтрак – морская капуста, съеденная в зале ожидания Киевского вокзала под настороженным взглядом начальника. Как-то у НЕГО подобная концепция завтрака, видимо, не укладывается в голове. Обед – салат из маринованной капусты с элементами свежего огурца. На этот раз дико смотрели уже работники «Макдональдса». А кто, спрашивается, виноват, что в ИХ меню нет постной пищи? Ужин - овощной салат с соевым соусом.День десятый: завтрак – традиционная уже курага в привычном уже количестве. Обед – фаршированный перец в количестве одной штуки и маринованная свекла. Ужин – 2 куска хлеба, чеснок, яблока «тоже два» (с).День одиннадцатый: завтрак – половина фаршированного перца, 1 помидор. Обед – каша гречневая, политая хреновиной. Ужин – 2 помидора, 1 редька.День двенадцатый: завтрак – 2 редьки, 1 помидор, 1 кусок хлеба. Обед – 1 фаршированный перец. Ужин – 2 помидора, 1 перец, чеснок, 2 куска хлеба.День тринадцатый: завтрак – морковь по-корейски с цветной капустой. Обед – 1 редька, 1 перец, 1 огурец, 2 куска хлеба. Ужин – свекольная закуска.День четырнадцатый: завтрак – свекольная закуска. Обед – салат из морской капусты. Ужин -салат из морской капусты.За первую неделю вес тела снизился на три килограмма. За вторую – остался без изменений. Организм адаптировался уже к изменению режима питания и пищевого рациона