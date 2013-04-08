Общество имеет право знать!!!

«Общество имеет право знать!» заявил немецкому журналисту наш любимый Президент Владимир Владимирович. Ножки же ЕГО в это время жили самостоятельной жизнью, пританцовывали и топали. Топали уже по милому сердцу Президента Ганноверу. На встречу с Меркель (за обедом) и Шредером (тет-а-тет-но. И если для Владимира Владимировича Шредер является «нашим западным партнером» (с) то для меня ОН представитель народа, который пытался уничтожить русский народ в течении аж двух мировых войн. И мне вот интересно, какие секреты могут быть у Президента России и Шредера? Общество имеет право знать!). Возвращаясь к интервью сему. Общество конечно имеет право знать о финансировании НКО. «Тысяча чертей!» воскликнул бы по этому поводу человек в шляпе;-). Но…Как всегда в отношении Власти возникает «но». Вот я 34 года прожил в этой стране (если точно, то 12 из этих лет в СССР, но это, впрочем, неважно). Так вот. Про существование НКО я узнал только из интервью Президента. Значит для меня лично и для большей части общества этот вопрос не имеет никакого значения. (Если конечно Президент не имел в виду под «обществом» какое-либо тайное общество. Массонов там каких-нибудь). Я понимаю, Президенту обидно, что целый миллиард американских доллАров прошел «мимо кассы». Но почему ОН решает, что общество имеет право знать, а чего не имеет? Не уподобляется ли ОН таким образом, по выражению ЕГО апологета Суркова, «праздному болтуну, присвоившему себе право говорить от имени общества» (с)? Лично я, как часть общества хотел бы получить ответы на другие вопросы.

До каких пор Власть будет заниматься бессмысленной демагогией вместо реальных дел, направленных на улучшение жизни общества? Общество имеет право знать!

До каких пор пьяные полицейские будут давить детей? Использовать бутылки из под шампанского в качестве средства дознания? Общество имеет право знать!

До каких пор бюджетные средства будут разбазариваться на Олимпиады и Чемпионаты? Общество имеет право знать!

До каких пор общество будет заложником вороватых и наглых, крысам подобных, чиновников? Общество имеет право знать!

До каких пор французские маргиналы будут в этой стране пользоваться бОльшими правами, чем те, кто родился и вырос в этой стране? Общество имеет право знать!

До каких пор Сердюков будет свидетелем? Когда уже ОН перейдет в ранг заключенного? Общество имеет право знать!

До каких пор дороги, ремонтируемые дураками во власти, будут обходиться нам так дорого? Общество имеет право знать!

До каких пор уголовные авторитеты будут становиться депутатами? Общество имеет право знать!

До каких пор прокуроры будут кататься на джипах стоимостью свыше пять миллионов? Развлекаться в саунах с проститутками? Общество имеет право знать!

До каких пор «силовики» будут подгребать под себя любой более-менее выгодный бизнес? Общество имеет право знать!

Когда закончиться соревнование между чиновниками кто больше украдет? Общество имеет право знать!

Когда деньги, получаемые за продажу «народных богатств» начнут работать на благо народа, а не кучки паразитов? Общество имеет право знать!

Когда людей перестанут грабить, насиловать и убивать на улицах. В подъездах, собственных квартирах? Общество имеет право знать!

Когда Чубайс окажется на скамье подсудимых? Общество имеет право знать!

Когда право закидывать яйцами порождения «Фабрики звезд» получат не только тернопольские националисты но и честные граждане РФ? Общество имеет право знать!

Когда средства стабфонда будут вложены в промышленность и сельское хозяйство РФ, а не экономику других стран? Или пример Кипра ничему не научил нашу Власть? Общество имеет право знать!

До каких пор мордовороты на дорогих иномарках будут играться нашими пенсионными накоплениями, а старушки просить милостыню? Общество имеет право знать!

Когда Президент будет коммунальщиков не за то, что резко цены «задрали» ругать, а за то, что цены не снижаются? Общество имеет право знать!

Кстати, о ценах. Почему в стране разрушенной мировой войной цены неуклонно снижались, а сейчас, в мирное время, когда стабфонд забит золотом и некчемными серо-зелеными и цветными фантиками, цены неуклонно растут? Общество имеет право знать!

Когда Власть на деле, а не на словах станет работать на благо народа? Общество имеет право знать!

Да и разговаривать когда Власть с народом по-русски начнет, без всяких этих «таргетирований», «пулов», «трендов»? Общество имеет право знать!

В общем, вопросы я могу до завтра писать. А если хорошо подумать, то и всю неделю. У Вас, я думаю, как сознательных граждан тоже немало аналогичных вопросов из серии «Общество имеет право знать!» (с) накопилось. Хорошо было бы собрать, обобщить и потребовать ответа от Власти на них. Хотя бы в формате общения Президента с народом. А то звонят сплошь «подсадные» и интересуются здоровьем Конни. А то когда слышишь таких «людей из народа» чувство омерзения охватывает просто.