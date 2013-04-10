Оскал «Фортуны»

Вчера, как честный гражданин и примерный налогоплательщик (поэтому, кстати сказать, и противник всяческих олимпиад и чемпионатов и желаю знать куда деваются деньги бюджеьные) направился я в налоговую службу, дабы подать декларацию о доходах (физических лиц, разумеется). Надо заметить, что налоговая служба присутствовавшая ранее в каждом районе города теперь объединена в одну, расположенную при этом не в нашем районе. В наш же район перемести ФНС по области. Рабочие часы в ФНС совпадают с моими рабочими часами (почему бы ИМ не сделать другие часы работы? Совершенно параллельно относятся к удобству граждан). По этому поводу пришлось взять отгул на работе и направиться в другой район. Приехал, пошел искать. Что иду, как говаривал Владимир Ильич, «правильной дорогой» (с) понял по тому, что здания стали попадаться все фундаментальнее и фундаментальнее. Сначала здание таможни, потом пенсионного фонда и завершающая громада здания ФНС. Глядя на эти здания вопрос куда деваются народные деньги как-то потерял актуальность. Зашел в ФНС. А там мне говорят, «мы налоговых деклараций не выдаем и не заполняем». На вопрос мой а где же взять эту злосчастную декларацию, ответили «в интернете». Надо заметить, что накануне я изучал сайт сего ведомства и там действительно предлагается декларация. Но как всегда есть «но». Необходимо установить программу на компьютер. Я, конечно, не параноик, но устанавливать на компьютер ПО имеющее неизвестно какие недокументированные функции поостерегся. Особенно на фоне тотального контроля над гражданином, к которому стремится наша Власть. Узнав, что вариант с интернетом меня не устраивает, мне предложили воспользоваться услугами консалтинговой компании. «Любой?» наивно спросил я? «Конечно любой, но лучше определенной» - ответили мне. Выйдя из дверей ФНС, направился я к рекомендованной компании, находящейся в пределах прямой видимости. ООО «Фортуна - консалтинг». Оцените название! Какой полет фантазии! Отстояв очередь, был принят специалисткой оной компании. Выслушав причины, приведшие меня к НИМ, и рассмотрев предоставленные документы, специалист сей, составила мне налоговую декларацию и направила меня в налоговую службу, находящуюся в моем районе, так как временная регистрация у меня в области. И всего за 200 рублей. Проклиная себя за то, что не додумался предварительно позвонить в ФНС и узнать, куда приходить, я направился по уже знакомой дороге, мимо пенсионного фонда, таможни и далее. Там километра 2,5 – 3 где-то до остановки. Сел на троллейбус, приехал в свой район, пришел в ФНС. Отстоял очередь. Прорвался, наконец, к вожделенному окошку № 5. Сотрудник ФНС начала принимать у меня декларацию…и тут…Оказывается, в базе у НИХ меня нет. Как поступать с теми, у кого временная регистрация она не знает. Направила к своей начальнице, которая возмутилась самим фактом того, что подчиненная ЕЙ перепоручила решение по моему вопросу. В итоге, оказалось, что мне необходимо возвращаться, переделывать декларацию, и сдавать её в той инспекции, где у меня был последний адрес прописки. Проклиная теперь уже не только себя, но и всю налоговую службу в целом и аффилированные с ней консалтинговые компании в частности, поехал назад. Пришел опять в ООО «Фортуна -…» это. Отстоял очередь, специалист внесла необходимые исправления в декларацию. Отстоял очередь в налоговой. Пробился, наконец, к окошку. На этот раз № 12. В течении 5 минут сдал декларацию, получил календарь фирменный. Спросил у сотрудника про получения пароля к электронному кабинету налогоплательщика. ОН выпучил глаза и начал пристально меня разглядывать. Выяснилось, что там практически никто не знает, как это делается. Наконец, нашел того, кто знал, получил пароль. Весь процесс занял более 6 часов. Особенно интересно это на фоне того, что сама сдача декларации заняла не более 5 минут. А еще интереснее то, что сумма налога по декларации составляет ноль руб. Спрашивается, чего ради сдавать такие декларации? Почему бы не сделать этот процесс добровольным? Для сумм, налогом облагаемых пускай остается, а для необлагаемых – в добровольном порядке. А то не сдашь - штраф. Зачем лишняя бумажка нужна ФНС? Только ради того, чтобы ФНС могла штат раздуть для приемки их? И ради того, что бы консалтинговые компании подкормить?