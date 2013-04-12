Вот задумался я над таким вопросом. А насколько разумна наша так называемая «элита»? Все эти политики (кстати, сказать, «политик» замечательно рифмуется с «сифилитик»), футболисты (тоже рифмуются, надо заметить, с некими постыдными явлениями), звезды эстрады, кино и балета (в котором мы когда-то были «впереди планеты всей» - может быть именно это СССР и погубило?). В общем, все эти паразиты живущие (или точнее сказать «жирующие») за счет сверхприбылей от фактического грабежа страны и народа её населяющего, при этом взявшие на себя право этому самому народу еще и указывать, как ему жить. Если присмотреться, то начинаешь сомневаться в разумности данных представителей гомо сапиенса как таковых. «Вожаки стаи», так сказать, ведут жизнь, которая не слиш¬ком отличается от жизни вожака в стае приматов, — их окру¬жают многочисленные самки для совокупления, которые отчаянно конкурируют за самца и за лучшее будущее для своего потомства (а по интересам и не только самки – впрочем, приводить это как пример отличия от животных я бы не стал так как случаи гомосексуализма известны и среди животных), туча от¬прысков и подчиненных субдоминантных особей; а у каж¬дой стаи (клана) свой ареал обитания, позволяющий прокормиться. У кого-то нефть, у кого-то газ, у кого-то лес, алюминий и т.д. А кто-то «стрижет» всех вышеперечисленных и тем кормится. Жадность у НИХ – воистину животная. Так лисицу приманивают на манок охотники ибо она даже будучи сытой по самое не могу, все равно, услышав писк мыши не может удержаться от того, чтобы не придушить. Жестокость – тоже воистину животная. Изворотливость и хитрость – аки у крыс. Если кто-то думает, что способность прыгать с микрофоном отличает ИХ от животных – опять же заблуждение, ибо приматологи не раз наблюдали, как какая-нибудь особь в стае приматов начинает прыгать с обломком палки у рта (чем не микрофон?), а остальные начинают ей аплодировать – один в один, концерты наших поп-див, только что без «фанеры». Способность пинать мячик – опять же приматы с удовольствием пинают аналог мяча, а другие за ними наблюдают – один в один футбольный мяч. Тем более, многие футболисты и поп-звезды даже внешне на обезьянов похожи. Способность строить стадионы для олимпиад и чемпионатов? Так пчелы и муравьи строят гораздо более эффективные конструкции, не привлекая при этом таджиков и турок, в качестве рабочей силы и не воруя материалы для строительства. Способность применять оружие против себе подобных – опять же, по принципу не сильно отличается от применения приматами камней и палок в качестве оружия.В общем, а разумны ли вообще ОНИ? На перспективу планировать явно не способны. Инстинкта самосохранения, правда, в отличии, от животных лишены, ибо не думают, что после окончательного развала страны сами окажутся совершенно беззащитны. Кипрские «каникулы» ИМ тогда раем покажутсяИли если вдруг нефть (газ, лес) кончится. Или похолодание наступит глобальное, как пример. Ведь все это «житие» ИХ, напоминающее пир во время чумы, возможно лишь за счет сверхприбылей. Как только перед человеком встанет вопрос купить кушать или пойти на концерт (футбольный матч), содержа за счет своего и своих детей недоедания поп-диву (футболиста), он, не будучи сумасшедшим, выберет покушать. А вот у отвергнутых им поп-кумиров выбор будет небогат – или честно работать или подыхать с голода. Хотя работать ОНИ, скорее всего, неспособны….Значит – вымрут!!!Социальная эволюция в действии