И Ленин такой молодой….

К дню рождения Владимира Ильича Ульянова (Ленина) решил сделать небольшой фотообзор. К Владимиру Ильичу можно относиться по разному, так как фигура ОН, в целом, весьма и весьма противоречивая, но не признавать Его величие попросту глупо. Да, ОН не катался на горных лыжах. Не слушал поп-идолов и не смотрел всяких Аршавиных с Анопками. Не призывал «мочить в сортирах» (с). Но величие ЕГО не только и не столько в этомЛиберастам же и «политическим проституткам» (с) (пользуясь ЕГО же терминологией) всех мастей хотелось бы напомнить, что практически все фундаментальное, что ИХ окружает (рекламу «Сникерсов» и «Тампаксов» не беру в расчет ибо это суть явления временные) создано последователями Ленина и под влиянием идей Ленина. Даже трубопроводы, по которым высасывают из страны нефть и газ и то, по большей части созданы при советской власти. Месторождения, из которых высасывают – и то, большей частью, советских времен. Квартиры, которые вам от щедрот Власть разрешила приватизировать и то построены при советской власти (опять же рублёвские особняки в расчет не беру, ибо они тоже суть явление временное и наносное). И то, что читать и писать умеете нужно все-таки сказать Советской власти спасибо. Поэтому перед тем как советскую власть хаять, которая, конечно была со своими перегибами, рекомендовал бы задуматься (тем, кто на это еще способен). Хаять и делать из неё «жупел» (с) (опять же по ленинской терминологии) все мастера, но пускай посмотрят, что эта Власть сделала, когда Стабфонды от золота и бумажек иностранных ломятся, и сравнят с первыми пятилетками Советской власти, когда страна была голодной, разрушенной и тифозной – и если еще не опотребительствовались окончательно, то сравнение явно будет не в пользу нынешней Власти. Впрочем, история рассудит.Р.S. И напоследок небольшая цитата: « – Я думаю, что да. Я хочу, чтобы мы жили, как в Советском Союзе. Но для этого нужен лидер. Новый Ленин появится.– А Зюганов на роль Ленина не канает?– Нет, Ленин – выдающаяся личность. Таких людей рождает история в две тыщи лет раз.– Значит, долго еще рабочим до Ленина терпеть. А Зюганов не справится?– Зюганов – великая личность тоже. Зюганов умный… Даже сверхумный человек. Но не Ленин…» (с)