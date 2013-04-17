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И Ленин такой молодой….

17.04.2013 18:02 8 1 249 просмотров
К дню рождения Владимира Ильича Ульянова (Ленина) решил сделать небольшой фотообзор. К Владимиру Ильичу можно относиться по разному, так как фигура ОН, в целом, весьма и весьма противоречивая, но не признавать Его величие попросту глупо. Да, ОН не катался на горных лыжах. Не слушал поп-идолов и не смотрел всяких Аршавиных с Анопками. Не призывал «мочить в сортирах» (с). Но величие ЕГО не только и не столько в этом smile;-) Либерастам же и «политическим проституткам» (с) (пользуясь ЕГО же терминологией) всех мастей хотелось бы напомнить, что практически все фундаментальное, что ИХ окружает (рекламу «Сникерсов» и «Тампаксов» не беру в расчет ибо это суть явления временные) создано последователями Ленина и под влиянием идей Ленина. Даже трубопроводы, по которым высасывают из страны нефть и газ и то, по большей части созданы при советской власти. Месторождения, из которых высасывают – и то, большей частью, советских времен. Квартиры, которые вам от щедрот Власть разрешила приватизировать и то построены при советской власти (опять же рублёвские особняки в расчет не беру, ибо они тоже суть явление временное и наносное). И то, что читать и писать умеете нужно все-таки сказать Советской власти спасибо. Поэтому перед тем как советскую власть хаять, которая, конечно была со своими перегибами, рекомендовал бы задуматься (тем, кто на это еще способен). Хаять и делать из неё «жупел» (с) (опять же по ленинской терминологии) все мастера, но пускай посмотрят, что эта Власть сделала, когда Стабфонды от золота и бумажек иностранных ломятся, и сравнят с первыми пятилетками Советской власти, когда страна была голодной, разрушенной и тифозной – и если еще не опотребительствовались окончательно, то сравнение явно будет не в пользу нынешней Власти. Впрочем, история рассудит.

Р.S. И напоследок небольшая цитата: « – Я думаю, что да. Я хочу, чтобы мы жили, как в Советском Союзе. Но для этого нужен лидер. Новый Ленин появится.
– А Зюганов на роль Ленина не канает?
– Нет, Ленин – выдающаяся личность. Таких людей рождает история в две тыщи лет раз.
– Значит, долго еще рабочим до Ленина терпеть. А Зюганов не справится?
– Зюганов – великая личность тоже. Зюганов умный… Даже сверхумный человек. Но не Ленин…» (с)

Комментарии 8

Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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И Ленин - такой молодой. Интересно, будут ли песни про героев каптруда?
Vlad3256  (Vlad3256)
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"Интересно, будут ли песни про героев каптруда?" - одна уже есть: "Выборы, выборы, кандидаты - ...." smile:pardon: smile:pardon: "Из песни слов не выкинешь" (с)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Можете, Вова! Можете! smile:thumbsup:
И дело не в Ленине и не в Зюганове. В заметке есть МЫСЛЬ! Она подкреплена собственным мнением и цитатами.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: стараемся, Семен Семенович smile:shuffle:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Песня хорошая. Хорошая!
Фотки так себе. Сойдут.
А про имеперию - автор не прав. И по тексту непонятно, почему "империя".
Это мы, пенсионеры, можем догадаться. А молодежь? Что она поймёт?
Какая империя? При чём тут зло?
Vlad3256  (Vlad3256)
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Приятно вновь видеть Вас на необъятных просторах, ограниченных рамками моего блога:uncap:
Нет, Игорь - не про меня smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Хотелось бы пояснить по снимкам:
верхний (где три фото "веером") - сокращенный Семенов передал;
на втором с верху - портрет - товарищ Андрей принес;
Брежнев и Андропов - от товарища Кострожегова;
члены Политбюро - любезно подарен товарищем Андреем
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