Вчера, в четверг , 18 апреля, дела служебные и нелегкие обязанности функциональные вновь занесли меня в «столицу Российской федерации» - город Москву. И подумалось мне, насколько велик был пророческий дар Александра Волкова, творчески переработавшего произведение Лаймена Ф. Баума. Речь, для тех, кто еще не понял, идет о «Волшебнике Изумрудного города» (на этот раз без аналогий со «Сбербанком» в целом и Германом Грефом, в частности). Итак, пойдем по порядку. «Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной…» (с) пели герои сего произведения. Так как до Москвы пришлось добираться на детище российского автопрома, то могу констатировать – дорога воистину трудная. Выдержать девять часов, из них два в московских пробках, а семь по отвратительным дорогам, в автомобиле «Газель» – не каждому дано. Ну что Москва, по своей фальшивой роскоши подобна Изумрудному городу с вмурованными в мостовую и стены фальшивыми изумрудами (кстати, нет ли тут аллюзии со стразами?), думаю вполне понятно. «Дорога из желтого кирпича» (с) – МКАД. Зеленые очки, которые под страхом депортации вынуждены были носить жители и приезжие – чем не прообраз регистрации? Теперь пройдемся по персонажам. Девочка Элли – без сомнения, на эту роль подойдет много «девочек» из нашей Власти – и Голодец, и Голикова и проч. – уж настолько ОНИ все наивные и оторванные от реальной жизни «заМКАДья». Но, для простоты сюжета, примем, что Элли – это госпожа Эльвира Набибулина. По моему, идеальная кандидатура. Далее. Встречают Элли с Тотошкой соломенной чучело Страшилу. Думается мне, что в образе Страшилы Мудрого показан господин Чубайс, ибо ОН рыж и мудр. Опять же, ИМ детей в деревнях пугают: «не будешь слушаться Чубайсу отдам» (с). Железный Дровосек – господин Валуев (каждое утро, идя на работу, вижу ЕГО вместе с йети на рекламном щите), получивший вместо сердца пламенный смартфон от МТС. Храбрый Лев – господин Сердюков: крепил обороноспособность страны – значит, лев; свалил вину за кражи на женщин – значит, трусливый). И вот мы добрались до ключевой фигуры – Гудвина. Есть, есть у нас свой Великий (лыжник, разведчик, дзюдоист и т.д. – нужное подчеркнуть) и Ужасный (одни только угрозы «мочить в сортире» (с) и «повыгоняю, нах…» (с) чего стоят!!!). Даже фамилие ЕГО созвучно с Гудвин. По второстепенным персонажам – злая волшебница, в волшебной шапке, управляющая летучими обезьянами – тоже вполне понятно, это генерал, в фуражке. «Летучие обезьяны» – полиция, ибо налетают внезапно, по указанию генерала, творя бесчинства и разор, и так же внезапно исчезают. Хотя, как вариант, может это Лужков, в кепке. Про маковое поле тоже очень верно подмечено – «Москва утонула в наркотических потоках» (с). Про мытье полов – эт про засилье «тети Аси» и иже с НЕЙ.Вот только финал, лично меня, настораживает: Гудвин, Великий и Ужасный, улетает (наш тоже в страсти к полетам замечен был) и оставляет за себя Страшилу. Неужели, следующим президентом РФ будет Чубайс? Впрочем, время покажет насколько далеко пророчества Волкова простираются. Насколько мне помнится, в последней части эпопеи про Изумрудный город и вовсе инопланетяне пожаловали….Р.S. Приношу свои извинения, если не совсем точно помню канву повествования –читал все-таки в детстве, а это давно было