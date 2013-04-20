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И снова о нано

20.04.2013 09:12 5 955 просмотров
Старший вице-президент "Сколково" Алексей Бельтюков стал фигурантом дела о растрате в особо крупном размере. По данным следствия, он незаконно передал депутату Илье Пономареву $750 тыс. за чтение лекций

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU – В отношении старшего вице-президента Фонда "Сколково" Алексея Бельтюкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР в пятницу, следствием установлено, в период с февраля 2011 по февраль 2012 г. Бельтюков из средств Фонда "Сколково" незаконно передал депутату Госдумы Илье Пономареву $750 тысяч.

Растрату такой крупной суммы Фонда Бельтюков пытался завуалировать, заключив от имени Фонда договоры с Пономаревым. В соответствии с этими договорами Пономарев за $300 тысяч должен был прочитать десять лекций в ряде городов России, а за $450 тысяч выполнить научно-исследовательскую работу.

СКР подсчитало, что Пономарев получил $300 тыс. за две лекции длительностью в 12 и 17 минут. По данным следствия, Пономарев выступил 1 сентября 2011 г. в Санкт-Петербурге, где он говорил всего 17 минут на конференции, посвященной электронному правительству, громко обозначив тему своей лекции, как "Защита интеллектуальной собственности". Не подтвердилась информация о якобы прочитанной Пономаревым лекции в Томском университете 27 октября 2011 г., где он, по данным следствия, вообще не был.

http://www.interfax.ru/russia/txt.asp?id=302452
Видать бесценный нано-опыт передавался на тех лекциях. По нано-освоению нано-бюджетов….Интересно, что скажет Сурков….
Нам, кстати, тем временем, выдали нано-курки и нано-ботинки……

Комментарии 5

Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:scratch: пико?
Vlad3256  (Vlad3256)
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Кстати, сей материал Костик скинул smile:shuffle:
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D "а.... Вы в этом смысле" (с)
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