И ОН к апрелю отчитался….

«Дмитрий Медведев, работавший тогда президентом, в 2011 году заработал 3 млн 371 тыс. рублей. При этом многие сотрудники его администрации получили больший доход.
Медведев владел на условиях аренды земельным участком в России (воно как – прям в России) площадью 4 тыс. 700 кв. м и совместно с супругой Светланой – квартирой в России (прям, «мой дом – Россия» получается. Не премьер, а бомж какой-то. Или про Рублевку писать не принято?) площадью 367,8 кв. м. У него также было 15 счетов в банках на общую сумму 5 млн 178 тыс. 81 рубль. (не доверяет ССВ чтоль? Вклады уж слишком «дробит»….). В прошлогоднюю декларацию были также внесены белый автомобиль «Победа» 1948 года выпуска и автомобиль «Волга» ГАЗ-21 1962 года выпуска.» http://vz.ru/news/2013/4/1/626788.html
« В 1992 году была образована петербургская фирма «Финцелл», которая вскоре учредила компанию ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз» (IPE) (реестровый № "АОЛ-1546, уставной фонд в размере 1000000 рублей). В число учредителей ЗАО «Финцелл», помимо Захара Давидовича Смушкина и братьев Зингаревичейвходил петербургский юрист Дмитрий Медведев, ныне известный, как «Президент Российской федерации». При этом в ЗАО «Финцелл» Медведеву принадлежало 50 %, а в «Илим Палп Энтерпрайз» — 20 %. Этот важный факт в 2000 году был указан Счетной палатой в специальном отчете, посвященном рейдерским захватам, осуществленным братьями Зингаревичами и будущим президентом РФ.
Оценочная стоимость холдинга «Илим» уже к 2005 году достигла $1.5 млрд. Следовательно, есть основания полагать, что личный капитал Дмитрия Анатольевича еще до президентства приближался к миллиарду долларов.
Данная собственность замаскирована, так как Медведев более 11 лет является госслужащим и коммерческими вопросами формально заниматься не может. Журнал «Профиль» так описывает историю капитала: «партнеры Медведева по бизнесу особой чистоплотностью в ведении дел не отличались. Осенью 1999 года, осознав, что дело неуклонно идет к неприятному судебному разбирательству, Медведев спешно покинул ряды руководства „Илима“ и вышел из состава учредителей фирмы „Финцелл“. Как раз в тот момент, когда государство начало проверку законности ряда приватизационных проектов „Илима“. В результате которой выяснилась, например, незаконность приватизации одного из крупнейших предприятий ЗАО — Котласского целлюлозно-бумажного комбината. Но к Медведеву это никакого отношения уже не имело*. Да и в Питере он к тому времени уже не проживал … Уже в ноябре 1999 года … Медведев был определен на должность заместителя руководителя аппарата правительства Дмитрия Козака. А в декабре он стал замом главы кремлевской администрации Александра Волошина».
Форбс в 2006 году оценил компанию как 24-ю в рейтинге непубличных корпораций. В том же году именно команда «Илим Пайп» лоббирует принятие лесного кодекса, после вступления которого в силу в 2007 году в 2010 сгорают российские леса.
На предприятиях «Илима» производится 60 % российской целлюлозы и 25 % картона. В 2007 году предприятия «Илима» выпустили 1,6 млн т товарной целлюлозы, 755 700 т картона и 258 800 т бумаги. Объём собственной заготовки древесины за этот период составил 7,1 млн куб. м. Общая численность персонала — свыше 20 тыс. человек. Оборот группы в 2007 году составил 19 млрд руб., чистая прибыль — 3 млрд руб. (по РСБУ с учетом реорганизации компании с 1 июля 2007 года). Выручка в 2007 году по МСФО — $1,805 млрд.
В конце октября 2006 года было объявлено о подписании соглашения о том, что 50 % зарегистрированной в Швейцарии Ilim Holding, которая владела более чем 75 % плюс 1 акция целлюлозно-бумажных активов «Илим Палпа», будет продано американской лесопромышленной компании International Paper. При этом лесоперерабатывающие активы «Илим Палпа» в сделку не вошли. Позднее, в 2007 году, лесоперерабатывающие активы «Илима» были выделены в отдельную компанию «Илим Тимбер Индастри».
Сегодня официальные владелецы «Илима» — швейцарская компания Ilim Holding, равными долями которой владеют, с одной стороны, американскаяInternational Paper и, с другой, российские акционеры (в том числе председатель совета директоров группы Захар Давидович Смушкин, члены совета директоров Борис и Михаил Зингаревичи, Леонид Ерухимович). Генеральным директором является американец Пол Херберт.
Кто из них конкретно отвечает «за долю малую» Дмитрия Анатольевича, сказать однозначно сложно. Как бы то ни было, но именно член совета директоров компании Михаил Зингаревич на благотворительном аукционе на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге в 2010 году купил за 51 миллион рублей фотографию Тобольского кремля, сделанную Дмитрием Медведевым.
В последнее время «Илим», как "личный кошелек Медведева", постепенно выводит средства заграницу. Причем деньги предоставляет государственный «Сбербанк», финансирующий оффшорные инвестиции президента России в экономику США и других развитых стран. На днях «Илим Тимбер» закрыл сделку по покупке 100% Tolleson Lumber Company, сообщила газета «Ведомости». Tolleson — одна из крупнейших независимых компаний на юге США. Это семейная фирма, основанная в штате Джорджия в 1919 г. Tolleson включает два лесопильных завода в городках Перри и Престон, выпускающих по 450 000 куб. м пиломатериалов в год. Лесопильни Tolleson — крупные для своего региона, средняя мощность местных предприятий не превышает 150 000 куб. м
Такой актив стал первой «лесной» инвестицией Медведева-Зингаревичей-Смушкина-Ерухимовича в Америке, сделка увеличит мощности «Тимбер» почти на четверть — до 3,9 млн куб. м пиломатериалов в год. Стоимость покупки стороны не раскрывают, но Tolleson может стоить $50-65 млн. Предполагается, что рынками сбыта для новых активов, кроме США, станут Китай и Япония, которой в ближайшее время потребуется большое количество стройматериалов для восстановления разрушенной инфраструктуры.
Ситуация, когда через «Сбербанк» и Зингаревичей российский бюджет выводится в иностранный бизнес, который связывают с Дмитрием Медведевы, - довольно типична. Как писали корреспонденты сайта «Фонтанка.ру», в августе 2010 года при поддержке Сбербанка Зингаревичи оформили сделку по приобретению двух заводов в Германии. Предприятия, за которые экс-владельцам удалось выручить около 100 млн евро, в совокупной мощности дают новым обладателям около 2 млн кубометров стройматериалов в год. По данным «Илим Тимбер», заводы в основном работают на рынки Китая и Ближнего Востока.
В родном Санкт-Петербурге братья Зингаревичи помимо скандальной благотворительности известны своими девелоперскими проектами. В их интересы входят реконструкции на площади Восстания и Конюшенной. Кроме того, подконтрольные бизнесменам фирмы в прошлом году получили от города ряд исторических зданий - на Марсовом поле,1, литера А; Конюшенной площади, 1, литера А; на Невском проспекте,7-9; набережной реки Мойки, 26, - на реконструкцию под размещение отелей.
Из этого же места растёт и Главный исполнительный директором Инновационного центра «Сколково» Михаил (Йосеф Михаэль бен-Моше) Мошиашвили, управляющий директор холдинга «Илим Палп Энтерпрайз». 37 лет, уроженец Кутаиси. Грузинский еврей, иудей по вероисповеданию. Один из руководителей бизнес-клуба Российского еврейского конгресса (РЕК). Бывший топ-менеджер Deutsche Bank и авиакомпании «Росавиа», председатель совета директоров инвестиционного банка «Объединенная финансовая группа» (ОФГ), бывший работник Всемирного банка, Внешторгбанка РФ и начальник казначейства нефтяной компании ЮКОС. Владеет ивритом, английским, немецким языками.
Что же, вся эта история, как и перевод капиталов крупнейшего переработчика леса под юрисдикцию США и специфичность при выборе партнёров во многом объясняет тесную дружбу президента России с Вашингтоном и его усердие в поедании гамбургеров с президентом Обамой (и «передачей Владимиру» (с) ). Главное в этом деле - не подавиться.»
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