Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович

Когда средства стабфонда будут вложены в промышленность и сельское хозяйство РФ, а не экономику других стран? Или пример Кипра ничему не научил нашу Власть? Когда деньги, получаемые за продажу «народных богатств» начнут работать на благо народа?
До каких пор Власть будет заниматься бессмысленной демагогией вместо реальных дел, направленных на улучшение жизни общества Когда Власть на деле, а не на словах станет работать на благо народа?
Да и разговаривать когда Власть с народом по-русски начнет, без всяких этих «таргетирований», «пулов», «трендов»?
До каких пор французские маргиналы будут в этой стране пользоваться бОльшими правами, чем те, кто родился и вырос в этой стране?
До каких пор пьяные полицейские будут давить детей? Использовать бутылки из под шампанского в качестве средства дознания? Когда за работой полиции будет установлен общественный контроль? Оснастить избирательные участки веб-камерами средства нашлись. Почему нельзя полицейские участки веб-камерами оснастить?
До каких пор бюджетные средства будут разбазариваться на Олимпиады и Чемпионаты?
До каких пор Сердюков будет свидетелем? Когда уже ОН перейдет в ранг заключенного?
До каких пор дороги, ремонтируемые дураками во Власти, будут обходиться нам так дорого? Почему никто за качество дорог не отвечает? Когда будет введена уголовная ответственность за некачественный ремонт дорог (пусть даже и без «распила» бюджета)?
До каких пор уголовные авторитеты будут становиться депутатами?
До каких пор прокуроры будут кататься на джипах стоимостью свыше пять миллионов? Развлекаться в саунах с проститутками? Необходим общественный контроль работы прокуратуры.
Когда закончиться соревнование между чиновниками кто больше украдет?
Когда людей перестанут грабить, насиловать и убивать на улицах. В подъездах, собственных квартирах?
Когда право закидывать яйцами порождения «Фабрики звезд» получат не только тернопольские националисты, но и честные граждане РФ?
До каких пор мордовороты на дорогих иномарках будут играться нашими пенсионными накоплениями, а старушки просить милостыню?
Когда у футболистов будут изъяты средства, заработанные непомерными зарплатами, и направлены на поддержание сельского хозяйства?
Когда Вы будете ругать коммунальщиков не за то, что резко цены «задрали» ругать, а за то, что цены не снижаются? Кстати, о ценах. Почему в стране разрушенной мировой войной цены неуклонно снижались, а сейчас, в мирное время, когда стабфонд забит золотом и никчемными серо-зелеными и цветными фантиками, цены неуклонно растут?
Когда с телевиденья исчезнут дебильные сериалы и ток-шоу. Когда оно начнет по-настоящему «сеять разумное, доброе, вечное» (с)?
С уважением
Владимир
Подготовил для http://www.moskva-putinu.ru/
Комментарии 3
1000 и 1 вопрос в предверии очередного рекорда по длительности ответов на поставленные вопросы.
Телефончик, Володя, какой указали?
Мобильный? Или домашний?
по телефону тоже не получилось пробиться