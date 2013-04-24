Дед Мазай и зайцы-2

Пока всенародный Президент обедал с Меркель и секретничал со Шредером к России медленно но верно приближался разлив. И не то что бы он был таким уж неожиданным. Пора бы было уже усвоить нашей Власти, что за зимой, которая тоже, впрочем, приходит внезапно, подобно гитлеровской германии, приходит весна. А где весна – там разлив. И если жрецы древнего Египта, сидя на верхушках пирамид, умудрялись прогнозировать разлив Нила, то нынешняя Власть, освоившая твиттер и вооруженная нано-технологиями, на это совершенно не способна. От жрецов в НИХ только способность жрать имеется. Может ИХ тоже надо для этого на верхушки пирамид посадить? Но не будем отвлекаться. Есть населенные пункты у нас, которые затапливает с завидной регулярностью (Власть бы у нас так обещания выполняла). И из года в год, на борьбу с паводком выделяются средства из бюджета. Конечно, не такие лакомые, как в «Сколково» или, к примеру, на военные «реформы», но кому-то и это за счастье. Средства выделяются, по отчетам борьба с паводком ведется. Выделили в этом году на борьбу с паводком аж 4 млн. рублей в одном населенном пункте. Что же на самом деле? Вот свидетельство очевидца: «две лодки на веслах людей развозят, две машины по дороге людей возят с интервалом в час в лучшем случае и рупор установили орет на пол деревни что мол наводнение, никто ж не в курсе что наводнение » (с). «Ещё картину наблюдал, стоит лодка спасательная, большая, новая, с мотором, сидят на ней спасатели, лодку привязали шоб не сносило, семечки щелкают. Народ стоит больше часа ждут пока две лодки на веслах всех не развезут. Мол, глубина не позволяет мотором пользоваться, так нахрена приехали, стоять?! Причем в половине деревни 1,5-1,7м глубина» (с). Вот такая вот борьба. И Власть, вроде бы, выполняет свои обещания. О людях заботится. По своему, конечно. Приснился мне на фоне этого всего сон. Владимир Владимирович, в шапке-ушанке и ватнике, с берданкой на плече, на плоскодонке плывет по затопленной деревне, и выкликает: «Россияне!!!Вы где???». Но молчат россияне – может стесняются ЕГО величия, а может берданка настораживает. Или «Мистраль», следом плывущий. Опять же, про «мочить в сортире» (с) вспоминается. Не знаю. Молча сидят на коньке крыши дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка. И флаг российский на флагштоке, к коньку прибитом, обвис.И подумалось мне – уж не «вещий» ли то сон? Может наш Президент, сам лично возьмется спасать людей от наводнения? ОН же любит «ручное управление». А так, подобно славному деду Мазаю, будет плавать на яхте и спасать утопающих. Глядишь, между делом, и пару зайчишек спасет – не все же стерхов нянчить – надо и о млекопитающих озаботиться. Опять же рост рейтинга обещает сея акция просто небывалый. Рейтинг, взмывающий на гребне волны, так сказать. Да и воровать, может быть, меньше станут. Хотя сомневаюсь.Р.S. Приснится же такая чушь…..Витаминок что ль попить….