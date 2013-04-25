Путин убил надежду на перемены в России

"Политологи по-разному оценили почти пятичасовое выступление российского главы. С одной стороны, в ходе беседы действительно были затронуты самые важные национальные вопросы, а с другой — большинство реплик В. Путина не носили никакой конкретной информации. Единственное, в чем мнение экспертов совпали — это отсутствие перспектив реальных изменений в стране." http://news.rambler.ru/18796046/
"Президент России Владимир Путин провел одиннадцатую по счету «Прямую линию». Общение началось ровно в полдень и длилось 4 часа 48 минут — это абсолютный рекорд для всех предыдущих «Прямых линий». Также поступило рекордное количество вопросов — более трех миллионов. За время общения с народом президент успел ответить на 85 вопросов. В прошлый раз В. Путин ответил на 88 вопросов.
В начале встречи президент поблагодарил всех, кто проявил интерес к «Прямой линии» и направил свои вопросы в его адрес (Принимаю на свой счет). Он подчеркнул, что такой формат общения дает возможность получить информацию из первых уст о том, какие проблемы волнуют общество. «Такие прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что волнует общество», — убежден Путин. (на мои вопросы так и не ответил)
Претензии к правительству
Одним из первых Путину задали вопрос о его оценке работы правительства. Президент считает, что членам кабинета министров нужно дать еще время поработать, несмотря на претензии. Он напомнил, что правительство Медведева не проработало еще и года. «Нужно дать людям реализовать себя», — сказал Путин. «Нужна ли такая кадровая чехарда? Не знаю. Скорее, это принесет больше вреда, чем пользы» (БОльше вреда чем пользы кому?), — добавил президент.
«Сачок» Кудрин
Путин дал слово экс-министру финансов Алексею Кудрину, напомнив, что он был признан лучшим министром финансов в мире (ОНО и заметно). При этом президент отметил, что часто полемизирует с Кудриным, но в некоторых моментах с ним согласен. Особенно в части перевода экономики на инновационные рельсы, в части перестройки налоговой системы. (Эт мы уже ощутили)
На вопрос «Когда вы вернете Кудрина во властные структуры?» Путин ответил с улыбкой: «Предложение было сделано. Он не хочет. Сачок».
Письма Березовского
Президент подтвердил, что получил два письма от Бориса Березовского, умершего недавно в Великобритании. В ходе прямой линии он рассказал, что первое письмо получил от Березовского в начале этого года, а второе совсем недавно, уже после его смерти.
Касаясь содержания писем, Путин сказал, что оно уже есть в прессе. «Ну да, он пишет о том, что считает, что совершил много ошибок, нанес ущерб, просит его простить и дать возможность вернуться на родину», — подтвердил президент. Глава государства также сообщил, что не стал давать ответа Березовскому. «Дело в том, что он просил дать возможность ему вернуться в Россию. Но было необходимо провести какие-то акты, возможно, помиловать, но для этого надо было провести юридический анализ, я уже не говорю о моральной стороне дела», — сказал Путин.
Чубайс и ЦРУ
Владимир Путин заявил, что в период приватизации в России в окружении Анатолия Чубайса работали кадровые сотрудники американских спецслужб, которые по возвращении в США были привлечены к ответственности за незаконное обогащение.
«В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что по возвращению в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации и не имели на это право как действующие офицеры разведки», — сказал Путин. «Им было запрещено этим заниматься, но они не удержались. Коррупция, понимаешь», — сказал президент. (А бывшие офицеры разведки сколько на приватизации наварили, а?)
Пусси и Навальный
Владимир Путин уверен, что разбирательство по делу «Кировлеса», фигурантом которого является Алексей Навальный, будет объективным. «Люди, которые борются с коррупцией, сами должны быть кристально чистыми, иначе все это приобретает форму самопиара и политической рекламы, — подчеркнул Путин. — Перед законом должны быть все равны. И ни у кого не должно быть иллюзий — если кто-то громко кричит „держи вора“, то это не значит, что ему самому позволено воровать».
Кроме того, Путин отметил, что в его стиле управления государством нет элементов сталинизма (это верно. До Иосифа Виссарионовича Владимиру Владимировичу никогда не дорасти). «Все граждане Российской Федерации вне зависимости от своего служебного положения должны быть равны перед законом» ("все животные ровны перед законом, но некоторые из них ровнее" (с)), — сказал президент, добавив, что отвечать по закону должны и девушки из Pussy Riot, и молодые люди, совершающие акты вандализма на могилах солдат.
Кто «сбрендил» из-за Царнаева?
Владимир Путин надеется, что бостонский теракт сблизит Россию и США в борьбе с общими угрозами, в частности, с терроризмом. «Россия сама является жертвой международного терроризма. Одна из первых таких жертв. Меня всегда возмущало, когда наши западные партнеры, да и ваши коллеги из западных СМИ, наших террористов, которые совершали зверские, кровавые, омерзительные преступления на территории нашей страны, называли их не иначе как „повстанцы“, и никогда почти не называли террористами», — напомнил он.
«И до чего сейчас там договорились — некоторые, это, конечно, не руководство США, но все-таки политические деятели США — о том, чтобы объявить этого выжившего преступника (Джохара Царнаева) военнопленным. Совсем сбрендили. Какой военнопленный? Там что, гражданская война между севером и югом возобновилась? Ну чушь какая-то, несут бредятину просто», — возмутился Путин. Как говаривал Геннадий, в свое время, "чеченский след" (с)
Олимпиада в Сочи
Путин озвучил официальную сумму средств, выделенных на сооружение олимпийских объектов в Сочи: 99 млрд рублей из бюджета и 144 млрд рублей инвестиций. «Разные цифры звучали, потому что по-разному считают и считают разные вещи», — сказал Путин в ходе «прямой линии» с гражданами в четверг. (Лучше бы озвучел сумму "освоенных" средств) «Это с учетом двух медиадеревень, 14 спортивных объектов и 22 объектов обеспечения», — сказал глава государства.
«Я абсолютно убежден: все, что нужно для подготовки Олимпиады, будет завершено с должным качеством и вовремя», — отметил глава государства.
Депардье — не кремлевский проект
Владимир Путин, отвечая на вопрос представителя русской эмиграции во Франции о предоставлении гражданства Жерару Депардье, отметил, что тот просто попросил руководство РФ дать ему паспорт (просто? а китайцы просто острова попросили, а завтра дальний восток попросят? А Япония завтра просто Курилы попросит?), и просьба эта была такой же импульсивной и неожиданной, как личность знаменитого актера. По словам Путина, не было никаких оснований отказать ему и не предоставить гражданство за особые заслуги перед нашей страной (и какие же именно заслуги)." http://news.rambler.ru/18798705/
[B]
Комментарии 6
Сегодня утром читала про это выступление Путина в "Известиях". По-моему, там короче. Или так кажется, потому что разнесено на две страницы. Но всегда бывает полезно прочитать не одну точку зрения на одно и то же событие.
и наследства оставил старые сапоги да китель