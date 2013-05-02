Начало конца?

На фоне последних событий не может не вызывать невольного восхищения непоколебимая уверенность некоторых граждан в своем собственном превосходстве. Казалось бы, пора бы уже и нефтесосам начинать делать выводы. Ан нет. Вот возьмем, к примеру, инцидент в Риме. Человек потерял работу, семью – кого он пошел карать в первую очередь? Естественно, политиков. А то как же? Странна весьма логика у сего персонажа: работу потерял - это еще более менее понятно, но если жена ушла, то ОНИ то тут причем? Хотя тоже причем, если подумать хорошенько (особенно, если жена к футболисту ушла)ОНИ же «взвалили на свои хрупкие плечи заботу о народе». Вот и «заполучи фашист гранату» (с). Обидно. Конечно, что как всегда, пострадали невиновные люди, но таковы издержки жизни в «демократическом» обществе. Хотя демократии, как такой что-то не видно. Так что власть не у народа, а не пойми у кого. У ТЕХ, кто перефразируя уже, надеюсь, икающего, господина Суркова: «праздные болтуны, присвоившие себе право говорить от имени общества». И от имени общества решать, что этому самому обществу необходимо. При этом совершенно не отдавая себе отчет как своей чванливой бездарностью и детскими понтами ОНИ же это общество и разрушают. Общество действительно больно – с этим трудно спорить. И больно оно паразитами. По другому ИХ не назовешь ибо это суть ИХ. И ладно бы это был симбиоз. Тогда бы еще можно было потерпеть, подождать пока ОНИ «перебесятся» аки подростки в пубертатном периоде. Но ведь нет симбиоза. Совершенно нет. Они считают себя новой расой, концепцию «золотого миллиарда» продвигают активно. А мы? А мы молчим и чего-то ждем. То ли армагеддона, то ли прилета братьев по разуму. Они же, в очередной раз, начнут кричать о опасности оружия на руках у народа. Дескать из-за десятка сумасшедших, воспользовавшихся оружием, нужно сотни тысяч нормальных людей лишить малейшей возможности сопротивляться. Как говаривают в нашей полиции: «Вот когда вас убьют, вот тогда и приходите…» (с). Сегодня ружья запретить, завтра ножи кухонные. Тем более, подобные случаи известны. Вспомнить можно. К примеру Окинаву. После запрета населению иметь любое оружие. Агнцы должны терпеливо ждать участи, выбранной для них козлищами.Р.S. Ну и напоследок цитата вполне ИМ подходящая: «Говорят о злоупотреблениях в …системе! Вздор! Система, как таковая, есть воплощенное злоупотребление. И если она еще не провалилась в тартарары, подобно Содому и Гоморре, то лишь потому, что не всегда используется в соответствии с замыслом. Потому что мы люди, рожденные женщинами, а не дикие звери, многие из нас не осмеливаются, стыдятся в полной мере применить власть, которую дают нам наши свирепые законы. А тот, кто зайдет дальше других и совершит наихудшее, всего лишь реализует свое законное право» ©.Р.Р.S. И еще одна цитата, для на нефть и газ уповающих: «И однажды фараону приснился сон: «он стоит у реки; и вот, вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике; но вот, после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки; и съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон». ©