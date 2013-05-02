Начало конца?

На фоне последних событий не может не вызывать невольного восхищения непоколебимая уверенность некоторых граждан в своем собственном превосходстве. Казалось бы, пора бы уже и нефтесосам начинать делать выводы. Ан нет. Вот возьмем, к примеру, инцидент в Риме. Человек потерял работу, семью – кого он пошел карать в первую очередь? Естественно, политиков. А то как же? Странна весьма логика у сего персонажа: работу потерял - это еще более менее понятно, но если жена ушла, то ОНИ то тут причем? Хотя тоже причем, если подумать хорошенько (особенно, если жена к футболисту ушла) ОНИ же «взвалили на свои хрупкие плечи заботу о народе». Вот и «заполучи фашист гранату» (с). Обидно. Конечно, что как всегда, пострадали невиновные люди, но таковы издержки жизни в «демократическом» обществе. Хотя демократии, как такой что-то не видно. Так что власть не у народа, а не пойми у кого. У ТЕХ, кто перефразируя уже, надеюсь, икающего, господина Суркова: «праздные болтуны, присвоившие себе право говорить от имени общества». И от имени общества решать, что этому самому обществу необходимо. При этом совершенно не отдавая себе отчет как своей чванливой бездарностью и детскими понтами ОНИ же это общество и разрушают. Общество действительно больно – с этим трудно спорить. И больно оно паразитами. По другому ИХ не назовешь ибо это суть ИХ. И ладно бы это был симбиоз. Тогда бы еще можно было потерпеть, подождать пока ОНИ «перебесятся» аки подростки в пубертатном периоде. Но ведь нет симбиоза. Совершенно нет. Они считают себя новой расой, концепцию «золотого миллиарда» продвигают активно. А мы? А мы молчим и чего-то ждем. То ли армагеддона, то ли прилета братьев по разуму. Они же, в очередной раз, начнут кричать о опасности оружия на руках у народа. Дескать из-за десятка сумасшедших, воспользовавшихся оружием, нужно сотни тысяч нормальных людей лишить малейшей возможности сопротивляться. Как говаривают в нашей полиции: «Вот когда вас убьют, вот тогда и приходите…» (с). Сегодня ружья запретить, завтра ножи кухонные. Тем более, подобные случаи известны. Вспомнить можно. К примеру Окинаву. После запрета населению иметь любое оружие. Агнцы должны терпеливо ждать участи, выбранной для них козлищами.
Р.S. Ну и напоследок цитата вполне ИМ подходящая: «Говорят о злоупотреблениях в …системе! Вздор! Система, как таковая, есть воплощенное злоупотребление. И если она еще не провалилась в тартарары, подобно Содому и Гоморре, то лишь потому, что не всегда используется в соответствии с замыслом. Потому что мы люди, рожденные женщинами, а не дикие звери, многие из нас не осмеливаются, стыдятся в полной мере применить власть, которую дают нам наши свирепые законы. А тот, кто зайдет дальше других и совершит наихудшее, всего лишь реализует свое законное право» ©.
Р.Р.S. И еще одна цитата, для на нефть и газ уповающих: «И однажды фараону приснился сон: «он стоит у реки; и вот, вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике; но вот, после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки; и съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон». ©
Комментарии 31
И собрал он всякий хлеб семи лет, которые были [плодородны] в земле Египетской, и положил хлеб в городах; в [каждом] городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счёта».
«И прошли семь лет изобилия, которое было в земле Египетской, и наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле Египетской был хлеб. Но когда и вся земля Египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем Египтянам: пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет. И был голод по всей земле; и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб Египтянам. Голод же усиливался в земле Египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле».
как сказал бы Джером К. Джером "Трое в лодке не считая твиттера"
ЗЫ трагикомедия!)
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4881441#review_anchor
с уважением
Нужна иная финансовая система которая свободна от этого недостатка. ведь чем больше становиться нынешняя финансовая система, тем кризисы будут все чаще и чаще. Единственный выход из таких кризисов это война. Что нам демонстрирует история. Обратите внимание , что после 2008 года мир постоянно воюет, революции одна за другой. Именно поэтому и начался ожидаемый подъем, но пузыри то никуда не делись. Нужно снова воевать. И вот уже Сирия полыхает. А дальше кто? Иран, затем Россия, затем Индия. А вот с Китаем, что делать...
Неплохо бы и Латинскую Америку поджечь.
Именно поэтому, сейчас ищут все как демонтировать безболезненно существующую финансовую систему. В 19 веке даже и не знали что такое IPO И ничего неплохо жили..И кризисы тогда были естественно реже.
насчет надувания через IPO согласен полностью
"Именно поэтому, сейчас ищут все как демонтировать безболезненно существующую финансовую систему. " Карл Маркс (тот который М. Леви) отвеит на этот вопрос уже: "товар-деньги-товар" (с)
сайты и т.д США провозгласили авторское право священной коровой капитализма А по Марксу авторского права не должно быть, да и авторское право замедляет НТП. Если автор обеспечен то зачем ему изобретать...Проще скупать изобретения конкурентов и их консервировать. Именно поэтому НТП сейчас замедлился. Тема сложная очень и многогранная.