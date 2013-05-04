Замначальника департамента науки и предпринимательства Москвы застрелен в Орле - МВД

Москва. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Неизвестный застрелил в одном из жилых домов в Орле замглавы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-центре МВД России.
"В пятницу в 23:40 мск в подъезде одного из домов на улице Новикова в Орле с тремя огнестрельными ранениями был обнаружен заместитель начальника департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы", - сказал представитель пресс-центра, не уточнив фамилии погибшего.
В министерстве уточнили, что около полуночи в дежурную часть УМВД России по Орловской области поступило сообщение об обнаружении в подъезде дома на улице Новикова тела мужчины 1977 года рождения.
"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что мужчина убит тремя выстрелами. Вызвавшие "скорую помощь" соседи слышали подозрительный шум. Приехавшие на место происшествия медики после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть", - сказа сотрудник пресс-центра.
Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятии, направленные на установление виновника преступления.
Между тем, по данным сайта департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, в 1977 году родился первый заместитель руководителя департамента Андрей Уваров.
Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах также подтвердил, что убитый - А.Уваров.
Смотрите оригинал материала на http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=305002
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