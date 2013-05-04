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К дню кукушки

04.05.2013 10:18 3 951 просмотр
К близящейся Пасхе, впитавшей в себя в части обычая яйцедарения, день кукушки решил привести небольшую цитату:
«– Может быть, мне еще штаны перед вами снять? – слегка стесняясь, спросил Глеб Павловский, руководитель Фонда эффективной политики.…Через минуту я увидел два больших деревянных яйца. Одно было побольше, другое поменьше. Яйца принадлежали Павловскому. Они плохо пахли, зато изрядно блестели – оба этих обстоятельства были следствием частого перекатывания яиц руками.
– Я часто кручу яйца для успокоения нервов, – признался Глеб Олегович, взяв со столика одно из деревянных яиц и начав в качестве иллюстрации к сказанному интенсивно вертеть его в руках.
Я взял другое яйцо, поменьше, и понюхал. Яйцо не пахло сандалом, на что я рассчитывал, напротив, оно пахло потом множества когда-то тискавших его известных рук. Это был запах большой политики…» © «Запах большой политики» - как отлично сказано!!!!
Так что не только яйца Фаберже являются знаковыми для нашей гомоэлиты. Не меньшим, а зачастую и большим, сакральным смыслом обладают и яйца Павловского. Можно еще и Кощеево яйцо вспомнить – но смерть для вышеуказанной категории граждан таится вовсе не в яйце, а в окончании нефте-газодобычи. Чего, с нетерпением, ждем-с.

Комментарии 3

Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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А я думал, что фонд эффективной политики после 2008 года приказал долго жить.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D цитата достаточно старая. Тогда еще Жириновский в президенты метил smile:nightmare: smile:nightmare:
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:scratch: лежат два окрашенных яйца в холодильнике - есть неохота как-то smile:notiam:
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