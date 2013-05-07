И со временем в тех краях не осталось зрячих….

Как говаривал мой учитель и наставник Игорь Юрьевич: «многие знают про кубик Рубика, но мало кто знает про шарик Дурика». Представим себе, разумеется, чисто гипотетически, такую ситуацию. Вы владелец какого-либо бизнеса (сами представьте, что Вам больше по душе – никакой принципиальной разницы нет). Так вот. Вы нанимаете на работу персонал (опять же не важно кого: пресловутых менеджеров среднего звена, сантехников, электриков или истребителей летающих насекомых). Причем выбираете людей ни руководствуясь доводами рассудка, ни изучая резюме с предыдущих мест работы, а «сердцем». Кто больше понравился при визуальном осмотре или кто Вам пообещал лучше работать в процессе собеседования. Набрали. ОНИ работают (или делают вид, что работают) – вы платите деньги. Медицинский полис, страховка, бонусы всякие (навроде транспорта и жилья, Вами оплачиваемого). В дополнение, ОН еще и приворовывает (ну кто не без греха то?). Пока вроде все понятно. Теперь представим, что у вас случается какой-либо кризис. Лампочки, допустим, перегорели. Канализацию прорвало. Или вышеупомянутые насекомые прорвались через внешний контур защиты. Беда в общем. И тут, нанятый вами электрик, сантехник (или еще кто-нибудь) вдруг заявляет: а я не буду делать ничего. Не буду и все тут. И вообще, мне некогда. Я полечу, на лыжах покатаюсь. Снежок чудесный в Краснодарском краю! (ну на истребителе покататься, в Майами слетать недвижимость посмотреть). Причем, совершить этот «вояж» планирует за ваш счет. Не суть важно куда. Итак. Есть проблема. Есть нанятый вами человек, который мало того, что в силу своей некомпетенции, не может её решить, так еще и нагло «самоустраняется» от её решения. Причем, испытывая Ваше терпение, делает так не раз и не два, а постоянно. Каковы Ваши действия? Если вы не прирожденный патологический мазохист, то в 99 случаях из 100 Вы уволите данного сотрудника без выходного пособия, причем постараетесь сделать так, чтобы ОН больше не смог нигде на работу устроиться. Не так ли? Тоже вроде все пока понятно. Теперь увеличим масштаб. Возьмем страну нашу. Почему же то, что мы бы не позволили делать своим наемным работникам, мы позволяем делать чиновникам? Конечно, всем известно, что о правительстве, как о Березовском, или хорошо или никак. Но тем не менее. Мы платим Им жалование, чтобы ОНИ нас защищали. А итог? Как сказал классик: «чиновничьи структуры в РФ работают как душители и истребители всего, что дает возможность достойно жить в грядущем мире.» (с). Так почему же мы ИХ не увольняем? Вот в чем вопрос. Или это такой коллективный мазохизм проснулся в генах россиян? Не зря, видать, в 90-е гуманитарной помощью и спиртом «Ройял» пичкали. Видать были там ГМО. Или просто процесс «зомбирования» до такой степени удачно прошел? «Идеальный массовый гражданин для либерального фашизма – это дебил со счастливой улыбкой. Дебил, радующийся любой, даже самой грязной и бессмысленной работе за жалкие гроши. Дебил, который сосет дешевое пиво, жрет «сникерсы» и смотрит в телевизоре на очередную «Фабрику звезд» или реалити-шоу для болванов. Такой дебил с умилением поверит Любимому Президенту, обещающему кого-то опять замочить в сортире. Дебил не задумается над очевидным и пойдет голосовать так, как ему скажут. Дебилы хороши как чернорабочие, охранники, официанты и проститутки – а большего ИМ и не нужно.» (с) так что ли? А может Чумак с Кашпировским руку приложили? Дали, так сказать установку?