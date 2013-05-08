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Путин: «Ответственность министров должна быть персональной»

08.05.2013 21:14 4 823 просмотра
На сегодняшнем совещании с правительством президент России Владимир Путин выразил желание встретиться в конце года с каждым из министров и выслушать доклады об итогах выполнения майских указов, которые были подписаны в прошлом году после инаугурации. (наконец-то свершилось, Владимир Владимирович на 13-м году начал требовать от министров ответственности)

Путин также указал, что ответственность при этом должна быть персональной.smile8)

«По итогам реализации первого года указов мы видим, что движение есть (особенно в сфере ЖКХ), но сугубо бюрократическая ответственность плохо отработана. Считаю, что нужна публичная, политическая, персональная ответственность каждого из нас, в том числе каждого члена правительства РФ», — заявил президент (вплоть до публичного "замачивания"в сортире smile:crazy: ).

После этого президент сообщил, что в конце года встретится с каждым министром и заслушает доклады по выполнению своих поручений. (мне это напомнило как раньше взятый город отдавали на три дня на разграбление. Тут министрам аж полгода дается на разграбление страны)

«Я прошу самым серьезным образом отнестись к тем вопросам, которые были подняты в ходе нашей встречи, и рассчитываю на нашу совместную эффективную работу», — добавил Путин. smile:omg: smile:omg:

Комментарии 4

Mephistophilus  (Desperado17)
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Аха,кончено и этим же президентом и премьером закон приняли,противоречащий конституции РФ http://www.banki.ru/blog/Desperado17/3626.php
Свежо придание да вериться с трудом smile:|
Vlad3256  (Vlad3256)
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Это не единственный ИХ закон, противоречащий нашей Конституции.
Думаю, ОНИ и вовсе скоро перепишут Конституцию под СЕБЯ
Mephistophilus  (Desperado17)
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Уже когда срок полномочия президента продлили с 4 до 6 лет
З.Ы. еще яркий пример 0 Проми́лле за рулем в то время когда наша Конституция признает международные правовые акты в частности это противоречит Венской Конвенции
Vlad3256  (Vlad3256)
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"Уже когда срок полномочия президента продлили с 4 до 6 лет" smile:omg: собственно говоря - это начало того самого, о чем предупреждал
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