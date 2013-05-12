Витас, сбивший велосипедистку, отказался от медосмотра

"По словам представителя пресс-службы МВД, исполнитель отказался пройти медицинское освидетельствование.
11 мая представитель московского управления МВД сообщил о том, что был составлен административный протокол об отказе от прохождения медицинского освидетельствования.
Сразу после этого задержанного Витаса выпустили из отделения полиции, в
которое его доставили в наручниках с места ДТП.
Напомним, 10 мая российский певец Витас, находясь за рулем своего Infiniti, сбил велосипедистку в Москве. А потом, как сообщают очевидцы, пытался скрыться. В результате ДТП женщина была госпитализирована."
вот как гомоэлита то наша распоясалась. раньше только полицейские, дьяки и топ-менеджеры развлекались, давя пешеходов, по пьяни. Теперь и так называемые "певцы" присоединились. Ждем сообщений о похождениях Депардье
Р.S. Кстати, витас чем-то созвучно с педас
Комментарии 8
Про Депардье и "созвучность" с витасом готовить не хочется. Это из области навязчивых идей. Т.е. не мой профиль.
Обращайтесь к специалистам!
Ездят поперек перекрекрестков на любой сигнал светофора.
Не хочу ни кого поддерживать или осуждать в данной ситуации.
Меня там не было, а что одна бабка сказала - мне не так интересно.
Уверен, что у Витаса все будет хорошо, а велосепедистка, дай ей здоровья, пусть впредь катается по тротуару и велодорожкам.