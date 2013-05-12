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Витас, сбивший велосипедистку, отказался от медосмотра

12.05.2013 13:17 8 833 просмотра
"По словам представителя пресс-службы МВД, исполнитель отказался пройти медицинское освидетельствование.
11 мая представитель московского управления МВД сообщил о том, что был составлен административный протокол об отказе от прохождения медицинского освидетельствования.
Сразу после этого задержанного Витаса выпустили из отделения полиции, в
которое его доставили в наручниках с места ДТП.
Напомним, 10 мая российский певец Витас, находясь за рулем своего Infiniti, сбил велосипедистку в Москве. А потом, как сообщают очевидцы, пытался скрыться. В результате ДТП женщина была госпитализирована."
smile:wall: вот как гомоэлита то наша распоясалась. раньше только полицейские, дьяки и топ-менеджеры развлекались, давя пешеходов, по пьяни. Теперь и так называемые "певцы" присоединились. Ждем сообщений о похождениях Депардье smile:evil:
Р.S. Кстати, витас чем-то созвучно с педас smile:pardon:

Комментарии 8

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Первый абзац интересен своей новостной составляющей. Всё последующее - не только не интересно, но и оскорбительно по отношению к "полицейским", "дьякам" и проч., которые не имеют отношения к совершённым проступкам их коллег.
Про Депардье и "созвучность" с витасом готовить не хочется. Это из области навязчивых идей. Т.е. не мой профиль.
smile:tired: Обращайтесь к специалистам!
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: медицина бессильна
Vlad3256  (Vlad3256)
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"Про Депардье и "созвучность" с витасом готовить не хочется. Это из области навязчивых идей. Т.е. не мой профиль." вы меня извините, Семен Семенович, но меня так учили - человек, предающий (в данном случае продающий) свою страну есть предатель. а у нас ЕГО чевствуют как героя smile:puke:
XIIX  (XIIX)
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Так у них со страной взаимное кидалово или не?! smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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Не посвящен в интимные подробности ИХ "развода" со страной smile:-X но помнится, там еще что-то про однополые "браки" было smile:omg:
Alex  (BankCoda)
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Если честно, то велосепедисты вылезли на асфальт как очумелые.
Ездят поперек перекрекрестков на любой сигнал светофора.
Не хочу ни кого поддерживать или осуждать в данной ситуации.
Меня там не было, а что одна бабка сказала - мне не так интересно.
Уверен, что у Витаса все будет хорошо, а велосепедистка, дай ей здоровья, пусть впредь катается по тротуару и велодорожкам.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D и в инвалидном ккресле? smile:)
Alex  (BankCoda)
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Опиши плз полученные трамы. А то разговора больше. Я прессе не верю и телевидению тоже. Кто-то что-то показал? Просто реклама, сенсация и пиар. Даже обсуждать не хочу.
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