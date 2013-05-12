Витас, сбивший велосипедистку, отказался от медосмотра

"По словам представителя пресс-службы МВД, исполнитель отказался пройти медицинское освидетельствование.11 мая представитель московского управления МВД сообщил о том, что был составлен административный протокол об отказе от прохождения медицинского освидетельствования.Сразу после этого задержанного Витаса выпустили из отделения полиции, вкоторое его доставили в наручниках с места ДТП.Напомним, 10 мая российский певец Витас, находясь за рулем своего Infiniti, сбил велосипедистку в Москве. А потом, как сообщают очевидцы, пытался скрыться. В результате ДТП женщина была госпитализирована."вот как гомоэлита то наша распоясалась. раньше только полицейские, дьяки и топ-менеджеры развлекались, давя пешеходов, по пьяни. Теперь и так называемые "певцы" присоединились. Ждем сообщений о похождениях ДепардьеР.S. Кстати, витас чем-то созвучно с педас