Для тех, кто считает, что у меня "навязчивая идея на созвучиях" привожу пример свежий:
"Британский миллиардер Ричард Брэнсон сегодня на несколько часов превратился в стюардессу. Одетый в обтягивающую красную юбку, он обслуживал пассажиров рейса авиакомпании AirAsia из Перта в Куала-Лумпур, пишет The Daily Mail.
При этом 62-летний сэр Ричард не стал сбривать свою бороду, но зато накрасил губы помадой и подвел глаза. "Разве вы никогда не видели стюардессу с бородой?" - спросил он. По словам Брэнсона, быть бортпроводницей ему понравилось, но сначала ему пришлось научиться ходить на высоких каблуках (это обязательное требование авиакомпании). "В своей жизни я совершал разные возмутительные поступки, но этот будет среди лучших из них", - добавил он.
Брэнсон превратился на пять с половиной часов в стюардессу из-за пари, проигранного его приятелю Тони Фернандесу - владельцу AirAsia. В 2010 г. они поспорили, что команда "Формулы-1" Virgin (тогда принадлежала Брэнсону) завершит дебютный сезон с лучшими показателями, чем команда Lotus (тогда принадлежавшая Фернандесу). Проигравший должен был отработать стюардессой в авиакомпании победителя (Брэнсону принадлежит Virgin).
В итоге команда Брэнсона отстала от команды Фернандеса на два пункта и заняла 12 место. Ее владелец не сразу приступил к отработке долга - он сломал ногу, катаясь на лыжах, но в конце концов выполнил взятое на себя обещание. Заодно Брэнсон отомстил Фернандесу, вылив на него стакан сока, после чего владелец AirAsia сразу же уволил новую "сотрудницу"."http://www.utro.ru/articles/2013/05/12/1118139.shtml
тут сразу по двум пунктам: и миллиардер и болельщик - отличный пример вырождения
Комментарии 0