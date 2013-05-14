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Мы в ответе за то, что нам поручили?

14.05.2013 19:49 6 1 405 просмотров
Хотелось бы поднять такую тему. Все мы, за исключением уж совсем явных мазохистов и представителей самой Власти, требуем от Власти ответственности. Требуем соблюдения своих прав. Ничего плохого в этом, конечно нет, особенно если права гарантируются Конституцией. И уж совсем хорошо если права гарантируются гарантом Конституции (но это не для нас, как сами понимаете;-) ). Поэтому не буду замахиваться на такие «высоты». Вопрос в другом. Насколько должна простираться ответственность человека перед порученным ему? Причем речь идет не о набивших оскомину чиновниках и полицейских. Хотя и у НИХ тоже работа нервная, зачастую неблагодарная. Понятно, что и ОНИ переживают, по своему за результаты своей работы. Но повторюсь, речь не о НИХ. Речь о нас с Вами. О простых людях, ибо большинство из нас работает по найму и вынуждены, с той или иной степенью недовольства, ибо любое указание «сверху» воспринимается в народе с недовольством, даже «благие» (как пример, попытка Петра-I внедрить картофель – начинание, несомненно, благое, но принятое крестьянством «в штыки»), выполнять указания непосредственного начальства. Так вот, до какой степени, так сказать, отзывчивости, относиться к этому указанию? Просто за последние годы я знаю достаточно много случаев, когда люди «принимавшие близко к сердцу» свою работу становились жертвами инсультов и инфарктов. Вот так накричит на человека начальник, а начальство ОНО завсегда любит подчиненных «поставить на место» или говоря без налета политкорректности, унизить, дабы ослабить свой комплекс неполноценности по поводу собственной некомпетентности, а у человек после этого ходит, думает, «копит в себе», а через пару дней (как правило на выходных) – бац и инсульт!!! Или вот узнает человек, что на его место уже едет другой человек, раз – и сердце не выдерживает!!! Очередная смерть на проходных. С другой стороны, если воспринимать работу «пофигистски», то не сможешь сделать её хорошо. Так где же проходит та грань, когда и работа выполнена «с душой» и человек здоров и счастлив, не становясь «винтиком в конвейере»?
C уважением smile:uncap:

Комментарии 6

Георгий Иванов  (Несахар)
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ИМХО, эта грань называется сознательность или самоосознание/самообладание. Вот что писал примерно об этом Фёдор Иванович Шаляпин:

"Бессознательность творчества, о которой любят говорить иные актеры, не очень меня восхищает. Говорят: актер в пылу вдохновения так вошел в роль, что, выхватив кинжал, ранил им своего партнера. По моему мнению, за такую бессознательность творчества следует отвести в участок... Когда даешь на сцене пощечину, надо, конечно, чтобы публика ахнула, но партнеру не должно быть больно. А если в самом деле шибко ударить, партнер упадет, и дирекции придется на четверть часа опустить занавес. Выслать распорядителя и извиниться:
-- Простите, господа. Мы вынуждены прекратить спектакль -- актер вошел в роль." smile:-)

Проще говоря, во всём надо знать меру. И в работе и отношении к ней тоже. И, пожалуй, не забывать, что начальники - тоже в общем-то люди и все человеческие слабости, недостатки и ошибки им не чужды.
Vlad3256  (Vlad3256)
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"И, пожалуй, не забывать, что начальники - тоже в общем-то люди и все человеческие слабости, недостатки и ошибки им не чужды." - не спорю. ОНИ тоже стрессы испытывают smile:D
Андрей Кибанов  (Hardander)
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От степени ответственности обычно зависит уровень дохода. Чем больше денег получаешь - тем и стрессов больше... Если это не так - то и не стоит тратить свое здоровье - можно либо "тупого включать", либо присматриваться к более выгодным местам работы (прочем никто не запретит совмещать). Больших денег без стрессов не заработаешь - это росия - кто рискует - тот может быть и окажется в шоколаде!
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile;) а может и не окажется. Россия, все-таки smile:pardon:
Vlad3256  (Vlad3256)
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Кстати, по теме поста. Позавчера человека увезли с работы на "скорой". Главное, перед обедом встретил меня в коридоре и советовал не принимать ничего близко к сердцу....
Vlad3256  (Vlad3256)
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вчера еще один с инсультом встретился smile:(
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