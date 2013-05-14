Мы в ответе за то, что нам поручили?

Хотелось бы поднять такую тему. Все мы, за исключением уж совсем явных мазохистов и представителей самой Власти, требуем от Власти ответственности. Требуем соблюдения своих прав. Ничего плохого в этом, конечно нет, особенно если права гарантируются Конституцией. И уж совсем хорошо если права гарантируются гарантом Конституции (но это не для нас, как сами понимаете;-) ). Поэтому не буду замахиваться на такие «высоты». Вопрос в другом. Насколько должна простираться ответственность человека перед порученным ему? Причем речь идет не о набивших оскомину чиновниках и полицейских. Хотя и у НИХ тоже работа нервная, зачастую неблагодарная. Понятно, что и ОНИ переживают, по своему за результаты своей работы. Но повторюсь, речь не о НИХ. Речь о нас с Вами. О простых людях, ибо большинство из нас работает по найму и вынуждены, с той или иной степенью недовольства, ибо любое указание «сверху» воспринимается в народе с недовольством, даже «благие» (как пример, попытка Петра-I внедрить картофель – начинание, несомненно, благое, но принятое крестьянством «в штыки»), выполнять указания непосредственного начальства. Так вот, до какой степени, так сказать, отзывчивости, относиться к этому указанию? Просто за последние годы я знаю достаточно много случаев, когда люди «принимавшие близко к сердцу» свою работу становились жертвами инсультов и инфарктов. Вот так накричит на человека начальник, а начальство ОНО завсегда любит подчиненных «поставить на место» или говоря без налета политкорректности, унизить, дабы ослабить свой комплекс неполноценности по поводу собственной некомпетентности, а у человек после этого ходит, думает, «копит в себе», а через пару дней (как правило на выходных) – бац и инсульт!!! Или вот узнает человек, что на его место уже едет другой человек, раз – и сердце не выдерживает!!! Очередная смерть на проходных. С другой стороны, если воспринимать работу «пофигистски», то не сможешь сделать её хорошо. Так где же проходит та грань, когда и работа выполнена «с душой» и человек здоров и счастлив, не становясь «винтиком в конвейере»?C уважением