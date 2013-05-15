О персональной ответственности , самоотверженности и долге

Владимир Владимирович, в рамках искоренения «бытовой коррупции» (с) и повышения своего Прейтинга (думаю имеет смысл для рейтинга Президента ввести термин «Прейтинг», дабы отделить от всех прочих рейтингов и репутаций, и не дать почвы для нездоровых инсинуаций) запретил министрам и прочим «государевым людям» рангом пониже, а также супругам и детям ИХ несовершеннолетним, иметь счета и ценные бумаги за границей (а может тут и опыт Кипра роль сыграл, не знаю). Решение, бесспорно, верное и горячо мною, и думаю, не только мною, поддерживаемое. Прейтинг прям на глазах от него поднимется. А тут еще и о персональной ответственности решение вслед подоспело. Но опять, как всегда полумеры. Я, помнится, уже как-то в своих постах предлагал вообще отдельные деньги ввести для депутатов и чиновников. Но поразмыслив, решил, что и это не выход. Необходимо всю эту категорию граждан вовсе лишить денег и всяческой собственности. Хотелось бы, конечно, сделать это по образцу Хасана I в Аламуте, установившего для всех без исключения суровый образ жизни и запретившего любое проявление роскоши, но это у нас «не прокатит». Поэтому предлагаю вариант помягче. На время госслужбы чиновник и члены Его семьи (все без исключения) лишаются, как я уже писал, денег и всяческой собственности. Зарплата (в виде безналичном, на радость Грефу Герману Оскаровичу) переводится в Сбербанк, где спокойно ожидает окончания срока полномочий министра / чиновника. Содержание же ИХ (и членов Их семей) производится полностью за казанный счет, с последующим удержанием из заработной платы. Хочется ананасов и рябчиков? Пожалуйста, сколько угодно! Потом вычтем. Хочется жить в пентхаусе? На здоровье. Потом оплатите содержание. Надо машина со спецсигналом и водителем? Берите, потом оплатите за фактическое время использования согласно прейскуранта. Ну и аналогично. Все имеющееся в наличии, как то средства и собственность, перед вступлением в должность сдать. Потом, после окончания срока полномочий вернут, заодно проверив за это время откуда и что у Вас. Вот так пришли на госслужбу голые (в буквальном смысле) – голыми с неё и уйдете. В таких условиях брать взятки весьма и весьма затруднительно. Ушел с госслужбы? Каждые 5 лет проверка: сколько и чего у Тебя. И будь добр каждый лишний доллАр аль гвоздь (по разному же берут) объясни. Вот тогда «бытовая коррупция» сама собой завянет. Но и это еще не все. Надо дабы каждый министр (чиновник рангом поменьше) своим здоровьем отвечал за свою область задач. Например: отвечаешь за сельское хозяйство – будь добр, в течении всего срока своих полномочий питайся только продукцией отечественного сельхозпроизводителя, а не израильского. Отвечаешь за молодежную политику и туризм – будь добр отпуск проводи в палатки с комарами на каком-нибудь диком озере, а не в Куршевеле. Отвечаешь за спорт – будь добр сам завоюй медаль. Отвечаешь за здравоохранение – лечись в сельских поликлиниках. Ну и так по всем позициям - тогда сразу качество товаров и услуг наших резко возрастет. Ну если не сразу, то по мере вымирания предшественников, следующие генерации министров / чиновников будут как следует работать.