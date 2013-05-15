Вход
Профиль Блог Лента Активность

О персональной ответственности , самоотверженности и долге

15.05.2013 15:40 20 946 просмотров
Владимир Владимирович, в рамках искоренения «бытовой коррупции» (с) и повышения своего Прейтинга (думаю имеет смысл для рейтинга Президента ввести термин «Прейтинг», дабы отделить от всех прочих рейтингов и репутаций, и не дать почвы для нездоровых инсинуаций smile;-) ) запретил министрам и прочим «государевым людям» рангом пониже, а также супругам и детям ИХ несовершеннолетним, иметь счета и ценные бумаги за границей (а может тут и опыт Кипра роль сыграл, не знаю). Решение, бесспорно, верное и горячо мною, и думаю, не только мною, поддерживаемое. Прейтинг прям на глазах от него поднимется. А тут еще и о персональной ответственности решение вслед подоспело. Но опять, как всегда полумеры. Я, помнится, уже как-то в своих постах предлагал вообще отдельные деньги ввести для депутатов и чиновников. Но поразмыслив, решил, что и это не выход. Необходимо всю эту категорию граждан вовсе лишить денег и всяческой собственности. Хотелось бы, конечно, сделать это по образцу Хасана I в Аламуте, установившего для всех без исключения суровый образ жизни и запретившего любое проявление роскоши, но это у нас «не прокатит». Поэтому предлагаю вариант помягче. На время госслужбы чиновник и члены Его семьи (все без исключения) лишаются, как я уже писал, денег и всяческой собственности. Зарплата (в виде безналичном, на радость Грефу Герману Оскаровичу) переводится в Сбербанк, где спокойно ожидает окончания срока полномочий министра / чиновника. Содержание же ИХ (и членов Их семей) производится полностью за казанный счет, с последующим удержанием из заработной платы. Хочется ананасов и рябчиков? Пожалуйста, сколько угодно! Потом вычтем. Хочется жить в пентхаусе? На здоровье. Потом оплатите содержание. Надо машина со спецсигналом и водителем? Берите, потом оплатите за фактическое время использования согласно прейскуранта. Ну и аналогично. Все имеющееся в наличии, как то средства и собственность, перед вступлением в должность сдать. Потом, после окончания срока полномочий вернут, заодно проверив за это время откуда и что у Вас. Вот так пришли на госслужбу голые (в буквальном смысле) – голыми с неё и уйдете. В таких условиях брать взятки весьма и весьма затруднительно. Ушел с госслужбы? Каждые 5 лет проверка: сколько и чего у Тебя. И будь добр каждый лишний доллАр аль гвоздь (по разному же берут) объясни. Вот тогда «бытовая коррупция» сама собой завянет. Но и это еще не все. Надо дабы каждый министр (чиновник рангом поменьше) своим здоровьем отвечал за свою область задач. Например: отвечаешь за сельское хозяйство – будь добр, в течении всего срока своих полномочий питайся только продукцией отечественного сельхозпроизводителя, а не израильского. Отвечаешь за молодежную политику и туризм – будь добр отпуск проводи в палатки с комарами на каком-нибудь диком озере, а не в Куршевеле. Отвечаешь за спорт – будь добр сам завоюй медаль. Отвечаешь за здравоохранение – лечись в сельских поликлиниках. Ну и так по всем позициям - тогда сразу качество товаров и услуг наших резко возрастет. Ну если не сразу, то по мере вымирания предшественников, следующие генерации министров / чиновников будут как следует работать.

Комментарии 20

Ольга Курочкина  (kha)
#
Владимир, лучше не Прейтинг, а П-рейтинг. Через дефис. Говорят же у нас: П и М. Тогда будет и М-рейтинг. И ещё какие-нибудь буквы знаковые появятся. Благо в алфавите 33. Но, по-моему, это не спасёт от нездоровых инсинуаций smile:( .
Предложенный Вами вариант жизни при коммунизме отдельно взятого сословия чиновников интересен. Но откуда у них появится лишний доллар, если вся зарплата переводится в безналичном виде в Сбербанк, где ожидает окончания срока полномочий? У них тогда и рубля лишнего не найдётся. Да им и не надо будет, на всём готовом. Разве что лишний гвоздь может в хозяйстве пригодиться.
На диком озере отпуск провести очень даже неплохо. Комары - это не самое страшное. В Куршевеле, я думаю, тоже не рай и свои проблемы. Там же Ваши любимые французы живут ...
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"Да им и не надо будет, на всём готовом. " - все потом вычтется из з/п
"Там же Ваши любимые французы живут ..." smile:puke: перефразируя про Карфаген:а все-таки, мне кажется, Депардье должен быть депортирован smile:shuffle:
Георгий Иванов  (Несахар)
#
А я бы предложил ещё упростить предложенную систему. Не платить никакой зарплаты вообще - ни налом, ни безналом, никак. Просто предлагать пакет: питание, одежду, отдых и прочие необходимые и желательные блага плюс трудоустройство или содержание после выхода в отставку. По крайней мере, для самых высокопоставленных руководителей и их семей. Всегда удивлялся: зачем зарплата Президенту? Или премьер-министру? Разве они что-то сами себе покупают? По-моему, им этим заниматься даже просто некогда.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
предложение принимается smile:thumbsup:
XIIX  (XIIX)
#
А как же домочадцы? Может у них шпопголизм развился(50-ые туфли, 35-ая сумочка, 21-ое манто и т. п.), а Вы их предлагаете без денег оставить, так это будет черевато депрессивными осложениями. smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D "а хлеб пополам с лебедой ОНИ не пробовали" (с)?
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
#
'На диком озере отпуск провести очень даже неплохо. Комары - не самое страшное." Что-то я еще ни одного отчета про отдых с комарами не читал, а все больше про Италию с Францией.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D опять хранцузы?
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
#
Для начала надо президента с премьером одеть в костюмы и обувь отечественного производства и часы надеть Чистопольского завода.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
а П-президенту дарили отечественные "Командирские" сделанные для ношения на правой руке....
smile;) а у меня и вовсе часов нет smile:shuffle:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D и на деревянных лыжах в подмосковном лесу без айфонов
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
#
Я не уверен, что в России еще делают деревянные лыжи. Придется на пластиковых или белорусские покупать.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Надо Депардье на съедение комарам отправить. Ещё подумала по поводу букв. Вот есть у нас знаковая персона на букву Ж. Но рейтинг у неё совсем не Ж. Скорее, АА+.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"Надо Депардье на съедение комарам отправить. " smile:D оставьте уже дедушку-алкоголика в покое. ЕМУ тут и так тяжело smile:drink: smile:D
" Вот есть у нас знаковая персона на букву Ж. Но рейтинг у неё совсем не Ж. " smile:scratch: это кто, если не секрет?
"Ещё подумала по поводу букв. " smile;) не надо так себя утомлять - за нас уже подумали, когда азбуку создавали smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
Ладно, пусть живёт. Но вообще многим французам у нас нравится. И даже некоторым итальянцам.

Цитата
это кто, если не секрет?

Тёзка Ваш. Отчество тоже на букву В, но не Владимир. Ему рейтинг одновременно с П считают.
Такая вот азбука.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"Ладно, пусть живёт. Но вообще многим французам у нас нравится. И даже некоторым итальянцам." прям "Кому на Руси жить хорошо - 2" получается. Когда тут большинству русских начнет нравиться жить, вот в чем вопрос.
"Тёзка Ваш. Отчество тоже на букву В, но не Владимир. Ему рейтинг одновременно с П считают." smile:scratch: вообще в тупик загнали меня. я кроме ВВП и ДАМ не знаю никого. А Набиуллину вообще не выговариваю smile:shuffle:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вы знаете, на ком держится вся ЛДПР? Или для Вас больше трёх букв - слишком много букв? smile:)

Цитата
А Набиуллину вообще не выговариваю


Это ещё не самое страшное. А то эту фамилию очень по-разному выговаривают ... Не буду писать как. В красный бан не хочу.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"Вы знаете, на ком держится вся ЛДПР? Или для Вас больше трёх букв - слишком много букв? " smile;) так бы и сказали. Кстати. я ЕГО в детстве даже лицезрел smile:oops: ОН мне автограф на книжке своей дал smile;)
а вообще тема рейтингов политических клоунов весьма и весьма нераскрыта пока smile:scratch:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:thumbsup: Вас товарищ Андрей на каламбуры потянуло? smile;)
может лучше ЕГО препарировать? smile:nightmare:
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения