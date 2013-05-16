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Из братских стран мне сообщает пресса: поляки оправляются от стресса.

16.05.2013 20:42 2 840 просмотров
Западный образ жизни, усиленно насаждаемый то Голливудом, то авианосцами породил понятие «стресса». Американцы, в этом плане, вообще нация весьма и весьма невротичная. Не даром у НИХ психоаналитики являются одной из самых высокооплачиваемых категорий дармоедов (как, впрочем, и у нас аналитики;-)). У нас же с этим несколько попроще, в плане того, что термин «стресс» мы подхватили, но лечимся от него по своему. Нет, конечно, не спорю, гомоэлита все-таки прибегает к услугам психоаналитиков, но это скорее дань моде и подсознательное проявление «анального контура». Простой же народ, а напомню, что и большинство наших властьимеющих как говорится «из грязи в князи» (с), предпочитает бороться со стрессами привычными, можно сказать, традиционными (не в плане ориентации, как понимаете) средствами. А именно алкогольными напитками. А ведь сколько в жизни стрессов то. Страшно представить. Вот начальник районного ГИБДД недавно попался на взятке в 50 тыс. руб. Сидит теперь переживает – заявили, что если факт взятковзятия подтвердится, то уволят. А это стресс и немалый, сами посудите. Вот «снимет» такой полицейский стресс парой бутылок водки, а потом думай чего от НЕГО ожидать. То ли в гипермаркет пойдет стрелять по покупателям, то ли пешеходов поедет давить на автомобиле, на который, если исходить из ЕГО заработной платы, ЕМУ лет 10 копить бы было надо. Аль «столодержатель» какой-нибудь мелкий. Весь день сидит, жалобы рассерженных граждан выслушивает, питается неправильно, нервничает. А стресс, поганец этакий, тут как тут!!! Да любой клерк на госсулжбе необычайно стрессам подвержен. Про министров вообще молчу – ИМ помимо забот о благополучии нашем, еще в конце года перед НИМ придется «ответить». А перед НИМ - сами поймите стресс немалый. Приблизительно такой:
- «Вы слышите меня, бандерлоги?»
- «Мы слышим Тебя, Каааааааааа»
Так что нам надо наших полицейских, чиновников и прочих беречь. Поменьше ИХ своими мелочными просьбами раздражать и отвлекать от «дум о высоком».
Ну и на-последок, по традиции, цитата: "Я всегда думал, что люди, которые проводят большую часть своего времени, горько жалуясь на денежные заботы и проблемы в отношениях, должны провести несколько запертых месяцев, постоянно под угрозой того, чтобы быть изнасилованным в душевых или оскорбленным несправедливостью ветеранов и быть испачканным во время Вашего обеденного перерыва. Это могло бы переместить "стресс" современной жизни очень далеко."©
Р.S. А между тем Совет юстиции Бразилии легализовал однополые браки http://top.rbc.ru/society/15/05/2013/857576.shtml

Комментарии 2

Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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Нет у нас сейчас прогресса, всему виной - засилье стресса.
Vlad3256  (Vlad3256)
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Вы, товарищ Андрей, прям революционный поэт smile:thumbsup:
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