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И вновь продолжается бой?

18.05.2013 09:33 2 698 просмотров
«Полиция Тбилиси использовала слезоточивый газ для защиты участников акции в поддержку секс-меньшинств, которые собрались в центре города. Об этом сообщает «Грузия-Online». Ситуация вышла из-под контроля после того, как противники проведения гей-парада прорвали кордон из полицейских и спецназовцев.

Участникам митинга, приуроченного к Международному дню борьбы с гомофобией, удалось скрыться от гомофобно настроенных сограждан на автобусе. Полицейские и несколько десятков спецназовцев успели усадить участников гей-парада в автобусы и вывезти в безопасное место, передает «Интерфакс».

Всего в акции принимали участие около 10 человек, в основном женщины.»
http://lenta.ru/news/2013/05/17/gas/
Мне вот интересно, почему те, кто бегает за геями и метелит их на парадах не ходят гопоту бить? Не записываются в дружинники, поддерживая порядок на улицах? Не борются с ОПГ? Не призывают к порядку разбушевавшихся футбольных фанатов? Нет, предпочитают бить безответных геев, которые и так природой обижены. Стыдно, должно быть стыдно!!! Никто же (ну или почти никто) не ходит бить гипертоников, или диабетиков. Инвалидов там всяческих безногих. А тут нашли точку приложения силы. Видать сами являются латентными гомосексуалистами…..Противно как-то
smile:puke:

Комментарии 2

XIIX  (XIIX)
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Владимир, я понял Вашу мысль и как обычно она не обделена здравым смыслом. Но откровенно, я так же не вижу здравого смысла для общества во всяких публичных выступлениях людей с нетрадиционной сексуальной ориентации. А зачем? Они и раньше были, так жили себе в удовольствие и ни кто их не гонял. Но когда начинают этим кичиться публично, так будет здоров за свою публичность ответить по полной. Не нравится? Ну так живи тихо и спокойно. Но ужас в другом, в той же Франции ведь не просто разрешили однополые браки, но ведь разрешили брать на воспитание детей, а кого могут вырастить эти люди, а у детей кто спросит хотят они таких родителей или нет? И хорошо, если обойдется без педофилии...
Надеюсь, что Вы поняли мою мысль...
Vlad3256  (Vlad3256)
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"Но ужас в другом, в той же Франции ведь не просто разрешили однополые браки, но ведь разрешили брать на воспитание детей, а кого могут вырастить эти люди, а у детей кто спросит хотят они таких родителей или нет? И хорошо, если обойдется без педофилии...
Надеюсь, что Вы поняли мою мысль..." Мысль понял, уважаемый XIIX (извините, не знаю Вашего имени smile:oops: ). Поддерживаю целиком и полностью. Самому этот "французский опыт" (с) как серпом по smile:pardon: насчет гомосексуализма - я его не одобряю, но бить человека только за то, что он гей - глупо. Сегодня бьют геев, завтра, что начнут бить тех, кто брюнеток предпочитает, так? smile;)
По моему личному мнению, если общество смотрит не на поступки человека, а на то, с кем он спит - такое общество просто больно smile:pardon:
Р.S. А насчет "поддержки" геев -почитайте, приводил случай с геем когда ОН мне свои услуги предложил на Киевском вокзале smile:shuffle:
С уважением
Владимир smile:uncap:
Р.Р.S. "Владимир, я понял Вашу мысль и как обычно она не обделена здравым смыслом. " польщен весьма и весьма smile:oops: smile:oops: smile:oops: smile:oops:
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