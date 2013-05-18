И вновь продолжается бой?

«Полиция Тбилиси использовала слезоточивый газ для защиты участников акции в поддержку секс-меньшинств, которые собрались в центре города. Об этом сообщает «Грузия-Online». Ситуация вышла из-под контроля после того, как противники проведения гей-парада прорвали кордон из полицейских и спецназовцев.
Участникам митинга, приуроченного к Международному дню борьбы с гомофобией, удалось скрыться от гомофобно настроенных сограждан на автобусе. Полицейские и несколько десятков спецназовцев успели усадить участников гей-парада в автобусы и вывезти в безопасное место, передает «Интерфакс».
Всего в акции принимали участие около 10 человек, в основном женщины.»
http://lenta.ru/news/2013/05/17/gas/
Мне вот интересно, почему те, кто бегает за геями и метелит их на парадах не ходят гопоту бить? Не записываются в дружинники, поддерживая порядок на улицах? Не борются с ОПГ? Не призывают к порядку разбушевавшихся футбольных фанатов? Нет, предпочитают бить безответных геев, которые и так природой обижены. Стыдно, должно быть стыдно!!! Никто же (ну или почти никто) не ходит бить гипертоников, или диабетиков. Инвалидов там всяческих безногих. А тут нашли точку приложения силы. Видать сами являются латентными гомосексуалистами…..Противно как-то
Комментарии 2
Надеюсь, что Вы поняли мою мысль...
Надеюсь, что Вы поняли мою мысль..." Мысль понял, уважаемый XIIX (извините, не знаю Вашего имени ). Поддерживаю целиком и полностью. Самому этот "французский опыт" (с) как серпом по насчет гомосексуализма - я его не одобряю, но бить человека только за то, что он гей - глупо. Сегодня бьют геев, завтра, что начнут бить тех, кто брюнеток предпочитает, так?
По моему личному мнению, если общество смотрит не на поступки человека, а на то, с кем он спит - такое общество просто больно
Р.S. А насчет "поддержки" геев -почитайте, приводил случай с геем когда ОН мне свои услуги предложил на Киевском вокзале
С уважением
Владимир
Р.Р.S. "Владимир, я понял Вашу мысль и как обычно она не обделена здравым смыслом. " польщен весьма и весьма