И вновь продолжается бой?

«Полиция Тбилиси использовала слезоточивый газ для защиты участников акции в поддержку секс-меньшинств, которые собрались в центре города. Об этом сообщает «Грузия-Online». Ситуация вышла из-под контроля после того, как противники проведения гей-парада прорвали кордон из полицейских и спецназовцев.Участникам митинга, приуроченного к Международному дню борьбы с гомофобией, удалось скрыться от гомофобно настроенных сограждан на автобусе. Полицейские и несколько десятков спецназовцев успели усадить участников гей-парада в автобусы и вывезти в безопасное место, передает «Интерфакс».Всего в акции принимали участие около 10 человек, в основном женщины.»Мне вот интересно, почему те, кто бегает за геями и метелит их на парадах не ходят гопоту бить? Не записываются в дружинники, поддерживая порядок на улицах? Не борются с ОПГ? Не призывают к порядку разбушевавшихся футбольных фанатов? Нет, предпочитают бить безответных геев, которые и так природой обижены. Стыдно, должно быть стыдно!!! Никто же (ну или почти никто) не ходит бить гипертоников, или диабетиков. Инвалидов там всяческих безногих. А тут нашли точку приложения силы. Видать сами являются латентными гомосексуалистами…..Противно как-то