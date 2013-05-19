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И снова о трутневости

19.05.2013 12:24 10 812 просмотров
На тему трутневости всевозможных «Мисс …(Урюпинск, Снигиревск и проч. проч. Проч.)» и бесполезности для общества всех этих конкурсов «красоты» небольшая цитата: «Недавно наша прославленная красавица Инна Жиркова, «Миссис Россия-2012», призналась, что не знает, Земля ли вращается вокруг Солнца или наоборот. Ну и что? Она молодая красивая женщина, у неё двое малых детей. Когда ей думать, что вокруг чего вертится…» © И вот такие становятся образцом, не побоюсь этого слова, для подрастающего поколения. Плюс к тому, еще и материнский капитал получают. А каких детей можно воспитать с такими «познаниями»?
Или вот еще интересная цитата в тему (правда не совсем про победительницу конкурса, но мало ли): «Могу привести пример из собственной практики: со мной работала сотрудница-выпускница МАТИ. 26 лет. Опыт работы 4 года. Как обнаружилось, не знала русского алфавита (не смогла разложить по буквам личные дела). Я думала, такого не бывает. Из ее же высказываний: «А зачем этому человеку регистрация? Он ведь прописан во Владимирской области, а Владимирская область входит в Московскую», «Вена — столица Австралии», «Грибы во время дождя перебегают с места на место, поэтому их так трудно найти». Это не шутка, а реальный случай. И вот у этой девушки был законный государственный диплом о высшем (!) техническом (!) образовании… Будь я работодателем, охотнее взяла бы к себе человека с хорошей базой по любой специальности. Плюс дополнительное образование в интересующей меня области. Это лучше, нежели вчерашний выпускник по модной, только что придуманной специальности…» ©

Комментарии 10

XIIX  (XIIX)
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По той тенденции, которая у нас установилась в реформировании системы образования, на мой взгляд это ещё не худшие варианты - у нашего общества ВСЁ "САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ" ВПЕРЕДИ!
Vlad3256  (Vlad3256)
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И снова не могу с Вами не согласиться, уважаемый ХIIХ
впереди развал и окончательная деградация smile:pardon: или наоборот, окончательная деградация и развал smile;)
Mephistophilus  (Desperado17)
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Ну удивили,у меня коллека например до сих пор сморит в книгу видит фигу глядя в свой расчетник заявляет я не поминаю свою з/п smile:D ,а другая глядя на даты всегда спрашивала это я получу или это я получила smile:o ,а один раз хотела замучить бухгалтерию на предмет большого заработка в справки,утверждая что не получала данные деньги smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile;) "о темпора, о морес" (с)
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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Что вы хотите. В городской библиотеке города Брянска имени писателя Проскурина второй год нет подписки на журнал "Техника-молодежи". У моей мамы (после войны) уроки астрономии учитель проводил по ночам, так сказать, на натуре. У меня (в конце семидесятых) уроки астрономии вел учитель математики, по совместительству. Сейчас астрономии вообще нет в школе. В центральном книжном магазине Брянска нынешние продавцы не представляют, что такое Ежегодный школьный астрономический календарь, который в былые годы продавался везде. Так что, будьте снисходительны к современным симпатичным девушкам.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile;) а кто Вам товарищ Андрей мешает теперь вести факультатив по астрономии?
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D нет, ну, если Вам ближе современные симпатичные юноши smile:rofl: то ...
В общем, Вам решать для кого
smile:gramercy:
Георгий Иванов  (Несахар)
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Просто у каждого в этом мире своя функция - у кого-то украшать этот самый мир своим присутствием, радовать глаз и вызывать нескромные мысли у других людей, у кого-то рожать и растить детей, у кого-то рубать уголёк, у кого-то песни петь. Если кто-то совмещает - это вообще замечательно! И ведь надо заметить, что каждый из упомянутых как-то живёт, с голоду не умирает, то есть общество или его отдельные представители (типа спонсоры) вознаграждают его/её за выполнение соответствующей функции.

Плохо то, что кто-то должен (и рад бы!), скажем, рожать детей, а родители или общественное мнение или бог знает какие ещё факторы гонят её в ВУЗ, который выдаёт ей диплом, совершенно не соответствующий фактическому уровню общего кругозора и знаний по предмету. Вообще-то есть соответствующие органы, которые должны с этим бороться. Да коррупция не даёт smile:-).

P.S. Фанаты астрономии в школе - весёлые ребята! Я - за возврат астрономии. Плюс, как мне кажется, не повредят ещё уроки суахили, энтомологии, палеоботаники и истории Ассирийского царства. Только чтобы во всех школах России в строго обязательном порядке, для всех и каждого smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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"P.S. Фанаты астрономии в школе - весёлые ребята! Я - за возврат астрономии. Плюс, как мне кажется, не повредят ещё уроки суахили, энтомологии, палеоботаники и истории Ассирийского царства. Только чтобы во всех школах России в строго обязательном порядке, для всех и каждого " этологию упустили, однако smile:D
"и вызывать нескромные мысли у других людей," smile:omg: smile:stop: а вот этого не надо!!!!
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