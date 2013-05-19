И снова о трутневости

На тему трутневости всевозможных «Мисс …(Урюпинск, Снигиревск и проч. проч. Проч.)» и бесполезности для общества всех этих конкурсов «красоты» небольшая цитата: «Недавно наша прославленная красавица Инна Жиркова, «Миссис Россия-2012», призналась, что не знает, Земля ли вращается вокруг Солнца или наоборот. Ну и что? Она молодая красивая женщина, у неё двое малых детей. Когда ей думать, что вокруг чего вертится…» © И вот такие становятся образцом, не побоюсь этого слова, для подрастающего поколения. Плюс к тому, еще и материнский капитал получают. А каких детей можно воспитать с такими «познаниями»?
Или вот еще интересная цитата в тему (правда не совсем про победительницу конкурса, но мало ли): «Могу привести пример из собственной практики: со мной работала сотрудница-выпускница МАТИ. 26 лет. Опыт работы 4 года. Как обнаружилось, не знала русского алфавита (не смогла разложить по буквам личные дела). Я думала, такого не бывает. Из ее же высказываний: «А зачем этому человеку регистрация? Он ведь прописан во Владимирской области, а Владимирская область входит в Московскую», «Вена — столица Австралии», «Грибы во время дождя перебегают с места на место, поэтому их так трудно найти». Это не шутка, а реальный случай. И вот у этой девушки был законный государственный диплом о высшем (!) техническом (!) образовании… Будь я работодателем, охотнее взяла бы к себе человека с хорошей базой по любой специальности. Плюс дополнительное образование в интересующей меня области. Это лучше, нежели вчерашний выпускник по модной, только что придуманной специальности…» ©
Комментарии 10
впереди развал и окончательная деградация или наоборот, окончательная деградация и развал
до сих пор сморит в книгу видит фигуглядя в свой расчетник заявляет я не поминаю свою з/п ,а другая глядя на даты всегда спрашивала это я получу или это я получила ,а один раз хотела замучить бухгалтерию на предмет большого заработка в справки,утверждая что не получала данные деньги
В общем, Вам решать для кого
Плохо то, что кто-то должен (и рад бы!), скажем, рожать детей, а родители или общественное мнение или бог знает какие ещё факторы гонят её в ВУЗ, который выдаёт ей диплом, совершенно не соответствующий фактическому уровню общего кругозора и знаний по предмету. Вообще-то есть соответствующие органы, которые должны с этим бороться. Да коррупция не даёт .
P.S. Фанаты астрономии в школе - весёлые ребята! Я - за возврат астрономии. Плюс, как мне кажется, не повредят ещё уроки суахили, энтомологии, палеоботаники и истории Ассирийского царства. Только чтобы во всех школах России в строго обязательном порядке, для всех и каждого
"и вызывать нескромные мысли у других людей," а вот этого не надо!!!!