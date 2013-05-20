Лангогрефы

На фоне стремления замечательного сатирика Германа Оскаровича Грефа и еже с НИМ оставить меня без наличных, для начала, а впоследствии и вовсе без всяческих средств к существованию вспомнилось мне произведение американского, не вполне психически адекватного, что, впрочем, свойственно многим гениальным людям, автора С. Кинга (не путать с Мартином Лютером) «Лангольеры». Основная сюжетная линия данного произведения в рамках приведенной аналогии не столь важна. Важны главные действующие лица – эти самые лангольеры. Мерзкие, по внутреннему содержанию, существа, пожирающие прошлое. К чему я их вспомнил? Да к тому, что сформировался цельный класс своеобразных персонажей в нашей гомоэлите, пожирающих деньги честных граждан, которых я, пополняя словарь «Занимательной паразитологии», назову «лангогрефами».Как то:- уже упоминавшийся любимец богов Г.О. Греф, с идеей тотальной безналичной сбербанкизации всея страны и последующим процентовкладопонижанием и финальной аннигиляцией.- «горячие головы» ФНС, день и ночь, наплевав на тайну банковскую, чутко следящие за вкладами простых граждан (слово простых очень важно в данном контексте, ибо для непростых граждан и условия налогового контроля весьма и весьма льготные), а также прикидывающие как с ОМС граждан (опять же простых) поиметь свою «долю малую». Они мне уже временами просто сниться начинают.- мордовороты из фондов пенсионных, видя которых сразу вспоминаются братья «голубого завхоза» планомерно и неотвратимо уничтожающие пенсии будущих пенсионеров. Тут сразу вспоминается социальная зомбилка: «Хороший директор без пенсии не оставит!» ©. Директор может и не оставит, но уж ПФР оставит точно, невзирая на все старания директора.- прочие представители т.н. «госбанков», лоббирующие, посредством любви законоложецев к денежным знакам, добровольно-принудительный приток вкладчиков к своим банкам, с последующим, по примеру Германа Оскаровича, процентовкладопонижанием и финальной аннигиляцией. И это не считая прямых краж многомиллиардных, до которых в госбанках охочи весьма и весьма.