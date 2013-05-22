Возвращаясь к Прейтингу

Возвращаясь к теме Прейтинга (или П-рейтинга – кому как удобнее произносить). Когда вот эта самая борьба с «бытовой коррупцией» (с), исчисляемой миллиардами и триллионами освоенных средств, ввиду своей явной бесперспективности (а как же иначе, если обвиняемые плавно становятся свидетелями вместо вкушения прелести нахождения на шконках СИЗО расслабляясь под домашним арестом. При этом условия «домашнего ареста» таковы, что 90 процентов населения нашей страны, находясь на свободе, таковых не имеют), надоест электорату, Владимиру Владимировичу поневоле необходимо будет изыскивать новые возможности для поднятия Прейтинга. Так как, по всей видимости, modus operandi ОН менять не намерен, а истребителей, на которых можно без опасения для своего драгоценнейшего здоровья летать с каждым днем все меньше и меньше, так же как и сортиров в которых можно «мочить» (с) пора ЕМУ подумать об освоении новых областей. Причем не навроде выпуска водки «Путинка», а более интеллектуально, так сказать (хотя целесообразность выпуска пива «Юный путинец» все-таки следует рассмотреть.). Как то, к примеру: выпустить серию комиксов о «Путинмене» (по аналогии с «Суперменом»). Аудитория (тобишь электорат) у нас отзывчивая (если не сказать больше слегка инфантильная) – комиксы на ура будут расходиться. Герой, пользуясь приемами дзю-до, мочит коррупционеров в сортирах (крупных коррупционеров – в общественных сортирах, приводя, так сказать, к персональной ответственности перед обществом; «бытовых» - в домашних)…Летает на дельтапланах (истребителях, орбитальных станциях…)….Высиживает яйца стерхов….Топит подводные лодки….Побеждает инфляцию….Получает пенсию (причем не президентскую, а 6,5 тыс. руб. как у большинства пенсионеров российских) и живет на неё….Борется с инопланетными агрессорами (нет, ну это, конечно, уже лишнее – пускай хотя бы с коррупцией и инфляцией сладит, для начала) Внушает, однакоКроме того, необходимо предпринять ряд мер по дискредитации т.н.»оппозиции». При этом не надо этих процессов над Удальцовыми (или как там ИХ?) по образцу 37 года, вызывающих неодобрение и раскол общества. Проще надо действовать, отбросив внешние эффекты, но эффективнее вместе с тем. «Буду краток» (с), как ОН сам говаривает. Ну кто мешает, разрешив митинг оппозиции на Болотной площади, одновременно в то же время на том же месте разрешить гей-парад?....Представьте такую картину: с одной стороны на площадь вливаются сторонники оппозиции, с другой участники парада, в процессе плавно перемешиваясь…И вовек оппозиция после этого не отмоетсяи мало найдется желающих гордо заявлять о том, что были в тот момент на Болотной. Так простым способом можно «убить двух зайцев» (с): и от «оппозиции» избавиться и «западным партнерам» (с) потрафить.Р. S. Ну и напоследок перефразирую стихотворение:"День весь мужики валялись в сенеИ удили рыбу у реки.Старец подошел к ним в летном шлеме.Кто ты? - вопрошали мужики.Вытащил с костра старик поленои разбил ударами руки..."Это - каратэ, а сам я - Путин!"... и остолбенели мужики!!!" (с)