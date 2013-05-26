Злободневно – о ЖКХ

Обратился ко мне вчера гражданин вполне законопослушный и вообще образец добродетелей всяческих со следующим криком души (орфография и пунктуация сохранены): «платишь всю жизнь за ремонт, они (ОНИ!!!!) потом приходят и говорят надо мол скинуться на ремонт! Куда деньги постоянно уходят (известно куда ), если по дому практически ничего не делается! я расчитал, наш дом 500 тыс в месяц за текущий ремонт все платят и во все времена народ платил. а ща управляющая компания на ремонт доп. деньги собирает, говорят в доме ремонт зо лет не делался, все старое. так куда деньги все ушли, которые во все времена платили на текущий ремонт? Пора на Кипр ехать, с сумкой большой, за деньгами?»
А действительно, куда денежки то девались? Неужели всё на Кипр вывели????Или «бытовая коррупция» опутала своими сетями структуры управляющих компаний и цветет махровым цветом, аки плотоядное растение. Этакая гипертрофированная венерина мухоловка, пожирающая деньги и души? А может то очередная реинкарнация финансовых пирамид 90-х? Не те ли люди, что стояли у истоков приватизации и финансовых пирамид, разрабатывают теперь новые парадигмы в рамках «реформ ЖКХ»? и куда, вообще, кроме ВЭБа, деваются средства ФНБ? Неужели тоже на Кипр выводятся? Не пора ли нам остатки этих резервных фондов поделить на всех (исключая, естественно всякую гомоэлитарную и депардьефильствующую шелупонь)? Или будем ждать пока и их разворуют? Да и об уголовной ответственности для руководителей и сотрудников управляющих компаний давно пора подумать. Как говорит Владимир Владимирович «Пускай выбирают. Или деньги или работа» © А то совсем ведь обнаглеют от безнаказанности такой. Такими темпами жилищно-коммунальные «реформы» приведут к возникновению жилищно-коммунального рабства…
Комментарии 208
А у нас вот в подъезде новый лифт поставили. Так что деньги ушли по назначению. А с Кипром, по-моему, теперь всё, или я не совсем в курсе?
Я сейчас фильмы с участием Депардье не смотрю, но раньше смотрела с удовольствием. Вы много телевизор смотрите, там сейчас есть какие-нибудь с ним фильмы новые? Посмотрела бы ради интереса.
ЗЫ статистику посмотрел
Зеркало - это копия на другом ресурсе!
ЗЫ я в ЖЖ тоже jasper-foter
ЗЫ еще один совет - делайте ссылки из ЖЖ в фейсбук и вконтакте
А ниша про Депардье уже занята. Но есть и другие французы ...
"Вы много телевизор смотрите, там сейчас есть какие-нибудь с ним фильмы новые? " телевизор лет 12 уже не смотрю принципиально...
"Я сейчас фильмы с участием Депардье не смотрю, но раньше смотрела с удовольствием." ничего выдающегося в НЕМ как в актере нет
господьдоллар!)))
ЗЫ евро не предлагать!)))
А я просто не очень много смотрю, но не из принципа. Даже хочу посмотреть, начинаю с новостей, потом "Спокойной ночи, малыши", потом кино - но кино иногда даже не хочется смотреть до конца. Хотя иногда и хорошие фильмы показывают.
А мне кажется, у Депардье есть талант. Но всякая оценка субъективна. Мне вот тоже некоторые говорят, что у меня есть литературный талант и его надо монетизировать. Но может быть люди ошибаются. Вот сделала первый шаг, чтобы проверить . Блог завела на Банки.ру.
freelancer [] а) человек, работающий вне штата б) свободный художник
фрилансеры с большой дороги
- самое глобальное, в прошлом году поменяли лифты, были карачаровские, которые худо-бедно, но более 30 лет отпахали, а заменили на OTIS, так один из двух уже работает через пень-колоду и совершенно недавно в нем мужчина с годовалым хлопцем просидел час, а из карачаровского бы вылез бы за 5-10 минут. Собирали лифты, как и положено в Москве, гастарбайтеры.
- поменяли плитку в подъезде и в холлах квартир
- время от времени подкрашивают или перекрашивают подъед
И как вы понимаете, что расценки на всё это наверное аховое. А как работает управляющая компания, пример двухнедельной давности. Сейчас принято рядом с домом краской обозначать место для стоянки спецтранспорта(пожарные, технички, скорые и т. д). Так вот целый день двое мужчин под чутким руководством упитанной женщины раскрашивали данную площадку перед домом, а на следующий день приехала бригада дорожником и вокруг дома закатала новый асфальт. И самое главное на самой большой стоянки перед подъездом после дождя образовалась лужа довольно глубокая... а ведь до этого её раньше и не было... Нет лужи были, но они как и положено располагались случайным порядком, а сейчас вся вода стекает на стоянку. А по бумагам, я уверен, что стоит наша плошадка, наверное как германский автобан. А Вы спрашиваете куда деньги уходят. Вот так по немногу, с разных мест стекаются за всякую ненужную ерунду в карман очень заинтересованных людей.
Так это на деле нет, а если бумаги поднять?
лучше Депедье - так нежнее как-то, что ли
ЗЫ да тоже не молодой - но песок еще не сыпется!)))
Название: "Деньги и Италия: мифы и реальность!")))
царскоередакторское это дело в блог писать!))
ЗЫ у меня не повествовательный слог, больше научный - лучше в комментах постараюсь!)))
Хотя попробовать писать о путешествии в манере финансового отчета - неплохая мысль!)))
Отчет за 3 года тогда получится!)))
Вернее сказать: с компом в отпуск - это уже не отпуск!)))
Но блокнот с ручкой - всегда под рукой!)))
Мне вспомнился старый анекдот, услышанный мной ещё в советские времена(цифры не имеют значения, я даже уже и не помню в чём они номинировались в оригинале):
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Расценки в публичном доме:
Женщина на ночь - 100 баксов
Подгядывание за половым актом - 200 баксов
Подглядывание за подглядывающим - 500 баксов!
ЗЫ ассоциативный ряд - можно продолжить!)))
Кобзон и гадость!)
ЗЫ а в министерстве-то об этом знают?)))
ЗЫ отличный текст
Модераторы так не посчитали
Мне нормальных людей, вынужденных в этом жить жалко
ЗЫ возможно не с той ориентацией!)))
ЗЫ видать напряг с женщинами был!)))
ЗЫ но эротики можно было бы и добавить!)))
ЗЫ и для разнообразия неплохо!)))
Опять же Кирюха
тем более от нашего "правосудия" и самому хочется временами заграницу то
опять же, кушать то его никто не пробовал
Вот я сейчас на него очень внешне похож, к примеру