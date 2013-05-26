Злободневно – о ЖКХ

Обратился ко мне вчера гражданин вполне законопослушный и вообще образец добродетелей всяческих со следующим криком души (орфография и пунктуация сохранены): «платишь всю жизнь за ремонт, они (ОНИ!!!!) потом приходят и говорят надо мол скинуться на ремонт! Куда деньги постоянно уходят (известно куда), если по дому практически ничего не делается! я расчитал, наш дом 500 тыс в месяц за текущий ремонт все платят и во все времена народ платил. а ща управляющая компания на ремонт доп. деньги собирает, говорят в доме ремонт зо лет не делался, все старое. так куда деньги все ушли, которые во все времена платили на текущий ремонт? Пора на Кипр ехать, с сумкой большой, за деньгами?»А действительно, куда денежки то девались? Неужели всё на Кипр вывели????Или «бытовая коррупция» опутала своими сетями структуры управляющих компаний и цветет махровым цветом, аки плотоядное растение. Этакая гипертрофированная венерина мухоловка, пожирающая деньги и души? А может то очередная реинкарнация финансовых пирамид 90-х? Не те ли люди, что стояли у истоков приватизации и финансовых пирамид, разрабатывают теперь новые парадигмы в рамках «реформ ЖКХ»? и куда, вообще, кроме ВЭБа, деваются средства ФНБ? Неужели тоже на Кипр выводятся? Не пора ли нам остатки этих резервных фондов поделить на всех (исключая, естественно всякую гомоэлитарную и депардьефильствующую шелупонь)? Или будем ждать пока и их разворуют? Да и об уголовной ответственности для руководителей и сотрудников управляющих компаний давно пора подумать. Как говорит Владимир Владимирович «Пускай выбирают. Или деньги или работа» © А то совсем ведь обнаглеют от безнаказанности такой. Такими темпами жилищно-коммунальные «реформы» приведут к возникновению жилищно-коммунального рабства…