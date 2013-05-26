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Злободневно – о ЖКХ

26.05.2013 07:33 208 1 121 просмотр
Обратился ко мне вчера гражданин вполне законопослушный и вообще образец добродетелей всяческих со следующим криком души (орфография и пунктуация сохранены): «платишь всю жизнь за ремонт, они (ОНИ!!!!) потом приходят и говорят надо мол скинуться на ремонт! Куда деньги постоянно уходят (известно куда smile;-)), если по дому практически ничего не делается! я расчитал, наш дом 500 тыс в месяц за текущий ремонт все платят и во все времена народ платил. а ща управляющая компания на ремонт доп. деньги собирает, говорят в доме ремонт зо лет не делался, все старое. так куда деньги все ушли, которые во все времена платили на текущий ремонт? Пора на Кипр ехать, с сумкой большой, за деньгами?»
А действительно, куда денежки то девались? Неужели всё на Кипр вывели????Или «бытовая коррупция» опутала своими сетями структуры управляющих компаний и цветет махровым цветом, аки плотоядное растение. Этакая гипертрофированная венерина мухоловка, пожирающая деньги и души? А может то очередная реинкарнация финансовых пирамид 90-х? Не те ли люди, что стояли у истоков приватизации и финансовых пирамид, разрабатывают теперь новые парадигмы в рамках «реформ ЖКХ»? и куда, вообще, кроме ВЭБа, деваются средства ФНБ? Неужели тоже на Кипр выводятся? Не пора ли нам остатки этих резервных фондов поделить на всех (исключая, естественно всякую гомоэлитарную и депардьефильствующую шелупонь)? Или будем ждать пока и их разворуют? Да и об уголовной ответственности для руководителей и сотрудников управляющих компаний давно пора подумать. Как говорит Владимир Владимирович «Пускай выбирают. Или деньги или работа» © А то совсем ведь обнаглеют от безнаказанности такой. Такими темпами жилищно-коммунальные «реформы» приведут к возникновению жилищно-коммунального рабства…

Комментарии 208

Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, Владимир, или работа и деньги, или отдых, но без денег. Это я Вам как фрилансер говорю smile:) . Во всяком случае, передо мной такой выбор стоит. Владимир Владимирович пока даёт свободу.

А у нас вот в подъезде новый лифт поставили. Так что деньги ушли по назначению. А с Кипром, по-моему, теперь всё, или я не совсем в курсе?

Я сейчас фильмы с участием Депардье не смотрю, но раньше смотрела с удовольствием. Вы много телевизор смотрите, там сейчас есть какие-нибудь с ним фильмы новые? Посмотрела бы ради интереса.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
На отдых не получается заработать?(
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, если работать, то можно и на отдых, и на пенсию отложить. Но работать не хочется. Надоели чужие мысли. То ли дело блог писать. Гораздо интереснее, чем переводить чужие тексты. Вот пишут в рекомендациях, что блогом тоже можно деньги зарабатывать. Но не сразу. Сначала надо добиться популярности. Если получится. На это нужно время. Даже чтобы понять, получается или нет. Поэтому наберитесь терпения. Спасибо Вам, Jasper-Foter, и всем, кто меня поддерживает на начальном этапе.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Самое сложное - монетизировать траффик!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Сложности надо преодолевать по мере их возникновения. Пока нет траффика, монетизировать нечего и можно жить спокойно. smile:) Хотя надо добиваться повышения траффика. Покой нам только снится ... smile:(
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
К сожалению, блоги на ресурсе банки.ру - не очень популярны, всего 2000 просмотров в удачный день!(
ЗЫ статистику посмотрел
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да мне б хоть 200 … Через 4 месяца. На одном американском сайте написано, что если у вас через полгода меньше 200 просмотров в день, вы делаете что-то не так. Хотя если блог на Банки.ру, то, наверно, рекомендации с американских сайтов надо воспринимать сквозь призму? Интересно, на сколько надо делить? Или, наоборот, умножать? Но на Банки.ру ещё зависит, где висишь. Если только в «Новых», то одно расстройство. В «Популярных» уже лучше. А если над форумом – то вообще песня. Но чтобы попасть на почётное место, надо написать супер-контент. 1 раз у меня уже получилось. Надеюсь, что получится ещё и не раз. Талант должен себя пробить. Если он есть. А если нет – то и суда нет.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Можно зеркало в ЖЖ открыть! И еще в гуглфлюсе!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Jasper-Foter, напишите, пожалуйста, то же самое на доступном непродвинутому пользователю русском языке. Владимир же просил в его блоге не выражаться!
smile:jokingly:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
ЖЖ - это живой журнал, блогосфера!)))
Зеркало - это копия на другом ресурсе!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Всё, как раскручу блог, сделаю копию! Спасибо за совет!
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ссылку мне потом пришлите!
ЗЫ я в ЖЖ тоже jasper-foter
Ольга Курочкина  (kha)
#
Обязательно! Будете каментить! Только просьба писать по делу. На мусор отвечать не буду smile:) .
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Обязательно буду!
ЗЫ еще один совет - делайте ссылки из ЖЖ в фейсбук и вконтакте
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ольга, может быть, я чего-то не понимаю, но, по-моему, монетизировать даже чисто теоретически Вы сможете только блог, который принадлежит лично Вам, а не делается на базе того или иного портала. За попытки монетизиции блога на портале, он Вас просто забанит. Ведь рекламой имеет право распоряжаться портал, а не авторы. Или я и тут отстала от жизни?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, Марина, в том, что касается ведения блога, Вы очень продвинутый человек. Я имею в виду, что надо попробовать сначала бесплатно добиться популярности - а для этого Банки.ру, по-моему, подходит. На сайт-то трафик хороший. Посмотрите на Вашу статистику. Если буду писать качественный контент, у меня тоже такая будет. Но у Вас опыт большой, Вы же профессионал, а я до сих пор больше по переводам специализировалась. Но важно начать, продолжать и не бросать. Посмотрим, что будет через 6 месяцев. Через год и так далее. Торопиться некуда. Советуют начинать второй блог - например, на личном сайте, только раскрутив первый. Потому что ведя первый, получаешь ценный опыт. Даже, может быть, получится выбрать нишу. Но в моём случае это, по-моему, безнадёжно. Вот хотела уже постить об Италии - а ведь другие ниши тоже нельзя забрасывать. Ладно, один пост скоро повешу - а остальные будут рассредоточены во времени. Кстати, Ваш пост про Льеж вдохновил меня тоже написать о Сименоне. Всё-таки, знаменитость smile:idea:
А ниша про Депардье уже занята. Но есть и другие французы ...
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Желаю Вам успеха! У меня много блогов. В том числе и "своих". Но с монетизацией пока так не преуспела. Финансовый дилетант -это диагноз. smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, Марина, финансовый дилетант - это бренд, по которому Вас узнают!
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) предлагаю еще один бренд - "финансовый ампутант" smile:vnature:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А финансовый инвалид?)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Это Вы про Минфин? smile:shuffle:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Можно и так сказать, только в виде комплимента!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:thumbsup: хорошо про НИХ сказали
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"Это я Вам как фрилансер говорю " smile;) в моем блоге попрошу не выражаться (с) smile:)
"Вы много телевизор смотрите, там сейчас есть какие-нибудь с ним фильмы новые? " smile:pardon: телевизор лет 12 уже не смотрю принципиально...
"Я сейчас фильмы с участием Депардье не смотрю, но раньше смотрела с удовольствием." smile:pardon: ничего выдающегося в НЕМ как в актере нет
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Цитата
ничего выдающегося в НЕМ как в актере нет
- а живот?!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Будете так же увлекаться "излишествами всякими нехорошими" (с) и у Вас такой же будет smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Упаси господьдоллар!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: Вы доллАру поклоняетесь? smile:crazy:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Есть еще варианты поклонения?)))
ЗЫ евро не предлагать!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:oops: Кетцалькоатлю, к примеру?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Лучше тогда быть язычником!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
А это приличное слово. Я вот даже целый пост написала о фрилансе, и то не забанили.

А я просто не очень много смотрю, но не из принципа. Даже хочу посмотреть, начинаю с новостей, потом "Спокойной ночи, малыши", потом кино - но кино иногда даже не хочется смотреть до конца. Хотя иногда и хорошие фильмы показывают.

А мне кажется, у Депардье есть талант. Но всякая оценка субъективна. Мне вот тоже некоторые говорят, что у меня есть литературный талант и его надо монетизировать. Но может быть люди ошибаются. Вот сделала первый шаг, чтобы проверить smile:) . Блог завела на Банки.ру.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"А это приличное слово. Я вот даже целый пост написала о фрилансе, и то не забанили." smile;) да я понимаю, что приличное. Просто давайте больше русскЫй язык продвигать в массы, а? smile:uncap:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Фрилансер на русский можно перевести так - вольноопределяющийся!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:ura: вот хоть кто-то предложил этот вариант smile:thumbsup:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
У Гиляровского позаимствовал!)
Ольга Курочкина  (kha)
#
smile:wikigo: Из словаря:

freelancer [] а) человек, работающий вне штата б) свободный художник
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Удаленщик!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:omg: я тоже вне штатов работаю, Соединенных Штатов Америки, в смысле smile:ura:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
работники ножа и топора...
фрилансеры с большой дороги smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:thumbsup: приятно иметь дело с образованными людьми smile:uncap:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Спасибо!)) Очень приятно!
Vlad3256  (Vlad3256)
#
на здоровье smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Было бы здоровье - остальное купим!)))
XIIX  (XIIX)
#
Владимир, я живу в доме которому уже под 40 лет и последние 7 лет наблюдаю, что делают:
- самое глобальное, в прошлом году поменяли лифты, были карачаровские, которые худо-бедно, но более 30 лет отпахали, а заменили на OTIS, так один из двух уже работает через пень-колоду и совершенно недавно в нем мужчина с годовалым хлопцем просидел час, а из карачаровского бы вылез бы за 5-10 минут. Собирали лифты, как и положено в Москве, гастарбайтеры.
- поменяли плитку в подъезде и в холлах квартир
- время от времени подкрашивают или перекрашивают подъед

И как вы понимаете, что расценки на всё это наверное аховое. А как работает управляющая компания, пример двухнедельной давности. Сейчас принято рядом с домом краской обозначать место для стоянки спецтранспорта(пожарные, технички, скорые и т. д). Так вот целый день двое мужчин под чутким руководством упитанной женщины раскрашивали данную площадку перед домом, а на следующий день приехала бригада дорожником и вокруг дома закатала новый асфальт. И самое главное на самой большой стоянки перед подъездом после дождя образовалась лужа довольно глубокая... а ведь до этого её раньше и не было... Нет лужи были, но они как и положено располагались случайным порядком, а сейчас вся вода стекает на стоянку. А по бумагам, я уверен, что стоит наша плошадка, наверное как германский автобан. А Вы спрашиваете куда деньги уходят. Вот так по немногу, с разных мест стекаются за всякую ненужную ерунду в карман очень заинтересованных людей.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Спасибо за подробный и познавательный комментарий. Узнал много для себя нового из Вашего комментария. smile:scratch: будем искать дальше, куда деваются деньги, ибо ничего из Вами описанного у нас и в помине нет smile:pardon:
XIIX  (XIIX)
#
Владимир: ... ибо ничего из Вами описанного у нас и в помине нет
Так это на деле нет, а если бумаги поднять? smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:-X "гладко было на бумаге, да забыли про овраги..." (с)
Ольга Курочкина  (kha)
#
У нас, по-моему, тоже OTIS. Пойду вечером прогуляться, посмотрю. Тоже гастарбайтеры делали, зачем управляющей компании себя обижать. Пока никто не застревал, но когда лифт проезжает между седьмым и шестым этажом, раздаётся какой-то нехороший звук. Вообще, я вместо фитнеса поднимаюсь на девятый этаж пешком по лестнице. Но вниз езжу на лифте. Между седьмым и шестым этажом мне бывает страшно ...
Vlad3256  (Vlad3256)
#
вот как раз спускаться в таких лифтах можно, а подниматься нет - застревают. Это меня так эксперт по лифтам научил smile:vnature:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Значит, меня интуиция не подводит. Посмотрела - у нас тоже OTIS. И даже вроде перестал этот зловещий звук между шестым и седьмым этажом раздаваться.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:-X все равно не доверяйте лифту. Он просто затаился и ждет smile:nightmare: smile:nightmare: smile:nightmare:
Vlad  (Vlad19)
#
Лифты монтировать должны не гастабайтеры, а сертифицированная бригада монтажников. Отис за этим делом строго следит. Если при работе лифта появляются посторонние шумы, то надо срочно вызвать ремонтников.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) мне ремонтник и рекомендовал smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: а по Депардье придется, видимо, писать новый пост. Хотя не хочется, но надо smile:pardon:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Очень интересует Жопардье! Ждем с нетерпением!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"Очень интересует Жопардье! Ждем с нетерпением!)))"smile8) грубовато
лучше Депедье - так нежнее как-то, что ли smile:pardon:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Можно и Депердье!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: ладно я старый мизантроп, но Вам то ОН чем "насолил"? smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
В принципе ничем - хотя люди говорят, что он в их телевизоре поселился!))
ЗЫ да тоже не молодой - но песок еще не сыпется!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:-X а еще в телевизоре Путин smile:nightmare:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Много нечисти в ТВ живет и даже присутствие Кирюхи не помогает!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Ху из Кирюха?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Типа, патриарх!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: Вы в этом смысле....
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Или кирюха - тот кто часто киряет?)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Кругом немцы?))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Не поминайте имя Депардье всуе! По-французски его имя пишется DEPARDIEU. DIEU по-французски БОГ. smile:!:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Однако!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o Ничего себе у Вас "боги"
Ольга Курочкина  (kha)
#
smile:idea: А это очень хорошая идея, написать пост про знаменитость!
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Лучше про секас!))) Озабоченных больше, чем интересующихся!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А кто отсоветовал?)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Семён Семёныч smile:) . Но и про деньги тоже не стал писать smile:( . Но это правильно, деньги любят тишину. Хотя и любовь, может быть, тоже? smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Лучше писать по одной теме, но не забывать и разнообразить!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Ой, у меня тут такое разнообразие в резервах маринуется. Вот сейчас будет про Италию с Францией - и про деньги smile:) , потом окончание про ники, а потом даже не знаю, что выбрать: или ещё об Италии, или про Сименона или ещё что-нибудь? Или что-то ещё спонтанное осенит? А ещё сегодня про дачу дописала. Вот Вам и одна тема. Какая уж тут ниша ... smile:(
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Лучше про Италию - знакомая тема!)))
Название: "Деньги и Италия: мифы и реальность!")))
SapphireDreams  (SapphireDreams)
#
Jasper-Foter, а вот вы уже и придумали тему для своего первого блога. Ждем содержание... smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Не царскоередакторское это дело в блог писать!))
ЗЫ у меня не повествовательный слог, больше научный - лучше в комментах постараюсь!)))
SapphireDreams  (SapphireDreams)
#
Научный слог - это прекрасно. smile:) Смелее, у Вас получится smile:flowers:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Боюсь, будет несколько суховатый - предпочитаю только факты!))
Хотя попробовать писать о путешествии в манере финансового отчета - неплохая мысль!)))
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Лично я с удовольствием почитаю! Надеюсь, научусь сводить дебет с кредитом... smile:(
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
В этом году постараюсь оформить отчет по нескольким поездам за несколько лет. Заодно будет ретроспектива!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Обязательно!)))
Отчет за 3 года тогда получится!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
финансовый отчет за три года? smile:oops: я девять лет уже веду, в бумажном и электронном виде smile:-X
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
В принципе в электронном надо бы - да руки не доходят!(
Вернее сказать: с компом в отпуск - это уже не отпуск!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) а у меня программка в Ехсеl простенькая но очень полезная для этого smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
В данном случае гениальность - простота!
Но блокнот с ручкой - всегда под рукой!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:shuffle: к блокноту с ручкой еще и калькулятор нужен.....
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А голова на что?))) Там должен быть калькулятор!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
с такой головой и блокнот с ручкой нэ трэба
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Калькулятор должен быть - но не база данных!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
а как же анализ то проводить?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Да уж, тогда точно без экселя не обойтись!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
так я про то же и толкую smile:ок:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Хотя можно и память натренировать!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
можно, конечно, но лучше тогда просто уменьшить расходы smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Как вариант!))) Но лучше и то, и другое!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:thumbsup: верное решение. много лет так и поступаю smile:oops:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Тоже стараюсь!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
браво!!!!
XIIX  (XIIX)
#
Озабоченных больше, чем интересующихся!)))

Мне вспомнился старый анекдот, услышанный мной ещё в советские времена(цифры не имеют значения, я даже уже и не помню в чём они номинировались в оригинале):
*
Расценки в публичном доме:
Женщина на ночь - 100 баксов
Подгядывание за половым актом - 200 баксов
Подглядывание за подглядывающим - 500 баксов! smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
#
антропный принцип после этого анекдота мне всегда вспоминался smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Актуальный анекдот!))) И про секс и про деньги!))) Как раз по тематике сайта!))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Банки - деньги - секс - порно - ...!)))
ЗЫ ассоциативный ряд - можно продолжить!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: не думал в таком разрезе над этим smile:pardon:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
На досуге можно прикинуть!))) Как вариант продолжения - " и прочие извращения!"))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D за "прочие извращения" точно забанят. итак "желтая карточка" на 2 недели smile:pardon:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А за "культурные извращения"?)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) это к Кабзону вопрос
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А почему к Кобзону?)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
ОН же от министрества культуры предлагал легализовать проституцию smile:pardon:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Кобзон и министерство культуры? С какого они вместе?)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
да вот писал на эту тему я пост несколько месяцев назад...удалили с формулировкой "что же вы всякую гадость тянете" smile:pardon:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Неожиданная формулировка!(
Кобзон и гадость!)
ЗЫ а в министерстве-то об этом знают?)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
счас пошукаю и кину в ЛС текс того поста smile:-X
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ок спасибо
ЗЫ отличный текст
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:oops:
Модераторы так не посчитали smile:(
SapphireDreams  (SapphireDreams)
#
Начинаете "игру с огнем"... Пожалуйста, во избежании возникновения возможных недоразумений, смените линию разговора. Как вариант, продолжите, пожалуйста, разговор тет-а-тет в личке. Спасибо smile:gramercy:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:oops: а мы именно так и поступили smile:oops:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: мне бы еще ЕГО налоговую декларацию почитать. Хочется узнать, почем нынче Родина? smile:pardon: явно подороже чем "бочка варенья и корзина печенья" (с)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: Суркова я до отставки довел. Хватит ли времени Депардье выпроводить из страны? smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Уж постарайся, отблагодарим всей страной!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:oops: не корысти ради
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Понятное, дело!)) Поможем, чем можем!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D помогайте. Миром и Депардье бить легче smile:oops:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Навалиться на него всем миром!) Вернее, навалить!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А то!))) Его не жалко!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
ИХ всех мне не жалко
Мне нормальных людей, вынужденных в этом жить жалко smile:(
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Себя не пожалеешь - никто не пожалеет!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D это точно
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Лучше быть эгоистом!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:oops: или мизантропом smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Тогда уж лучше - эгоцентристом!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
лишь бы не фалло.... smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
...метристом?))) smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
#
...центристом smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Конечно, ведь все вокруг него только и вертится!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) Это Вы как доктор заявляете?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Как практикующий философ!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:cry: так не повезло с женой?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Почему же? 23 года вместе!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
вспомнился просто другой философ, который говорил, что человеку обязательно надо жениться: повезет с женой - станет счастливым, не повезет - станет философом smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Это был плохой философ!)))
ЗЫ возможно не с той ориентацией!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
кстати, среди древнегреческих философов много было не с той ориентацией....
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И Македонский тоже!)))
ЗЫ видать напряг с женщинами был!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D помните, как в 90-х такой метод развода был? "Хотите "нос" как у А. Македонского? вышлите 20 руб на такой-то а/я. а потом приходит ответ: У Македонского был "нос" 8 см. так что не парься" smile:pardon:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Классика жанра!))) Записано в анналах!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
где-где записано? smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Не совсем там где подумал!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D я не подумал. я уточняю smile:oops:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Можно глянуть в Инете!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:stop: там одна чернуха и социальные сети smile:nightmare:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ну не везде же!))) Есть и приличные места!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:oops: ну вот мой блог вполне приличное место....не так ли? smile:oops:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Вполне!)))
ЗЫ но эротики можно было бы и добавить!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:stop: а вот этого не надо
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Скучно без ...!))
ЗЫ и для разнообразия неплохо!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D Вам мало про депутата племенного? самая что ни на есть эротика smile:oops:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А родословная у него есть?))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
у вас есть объект на "улучшение породы"? smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Света из Иваново!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
а это кто?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Есть такой персонаж на ТВ!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Вот Вы пишете, что мало эротики. Но так ли это? я много пишу про Владимира Владимировича - а ОН, в свое время, согласно опросам "Левада-центра" был самым сексуальным мужчиной .... smile:magic:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
ВВП один - а нас много, на всех не хватит!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) но можно же помечтать?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А грешно?)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) а Вы не грешно мечтайте...
Опять же Кирюха smile:-X
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Вот тока про него не надо - и так из ТВ не вылезает!(((
Vlad3256  (Vlad3256)
#
А Вы утверждали, что там Депардье smile:o
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Они там посменно сидят!)))
XIIX  (XIIX)
#
Да дался Вам этот Депердье?! Лучше бы озаботились возвращением всяких "больных", которые от нашего правосудия лечатся заграницей. smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:-X и до НИХ доберемся
smile:scratch: тем более от нашего "правосудия" и самому хочется временами заграницу то smile:oops:
XIIX  (XIIX)
#
Я наверное фаталист - никогда не хотелось заграницу, но всегда хотелось, что бы у нас было классно, тогда все к нам потянуться( я не имею в виду гастарбайтеров)... Хоть вот, Депардье подтянулся! smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) не желаете на ЕГО место в Париж? рокировочка, так сказать
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o ничего себе комментариев. Извиняйте, если кому-то не отвечу smile:pardon:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ругать не будем!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:crazy: все - потерялся в комментариях smile:pardon:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Их так уж много!))) До 1000 еще далеко!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o да ну. я до таких чисел и считать то не могу smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Это нетрудно! Для этого понадобится всего 200 рук!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:) я мутантов как-то не очень smile:pardon:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Руки можно отдельно!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
в смысле, приготовить отдельно? smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Конечно!))) Но перед употреблением помыть!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) рецептом маринада не поделитесь?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
По Ленинскому рецепту!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
поподробнее, плииз
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Лежит он 90 и не тухнет!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
так то бальзамирование
опять же, кушать то его никто не пробовал smile:crazy:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Так кто же тухлятину есть будет!?)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
ну что же Вы так грубо про Владимира то Ильича?
Вот я сейчас на него очень внешне похож, к примеру smile:oops:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Что-то не так?)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Бородку предположим сбрею, но умище-то куда дену?!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D Это вы про кого сейчас?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Про человека, похожего на Ленина!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Это ж анек!)))
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