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Об абстрактном мышлении

28.05.2013 19:43 6 742 просмотра
Вначале будет Слово. Даже не Слово, а целая цитата. Хотелось бы подобно именитому Краткошлепу «быть кратким» (с), но честно предупреждаю – цитата длинная. Но для понимания мысли прочесть её необходимо. Для тех, кому «много букав» (с) рекомендую прочесть только последний абзац цитаты. smile;-)
«Отец зажал сына в угол:
- у тебя одно яблоко. Я одно выбросил. Сколько у тебя осталось?
Тихое скуление.
- у тебя было два яблока. Я одно порезал на куски. Сколько у тебя осталось?
Скулеж, тычки, прижатие к стене.
- у тебя было два яблока. Я одно сожрал!...Я сожрал одно яблоко! Сколько у тебя осталось?
Плач, рев, удары.
- ты держал в своих грязных руках два немытых яблока. Я вырвал у тебя одно и сожрал. Сколько у тебя осталось?
Крик, плач: - папа, не надо!
- нет, надо. У тебя было два яблока. Я у тебя вырвал и растоптал одно! Сколько у тебя осталось?
Дрожание, вой, крики. Визг мамы: - оставь ребенка!
- он идиот! Я меняю условие. У тебя было два яблока. Одно сожрал ты! Ты сам сожрал одно! Сколько у тебя осталось?
- а-а-а! Не бей! Папа!
- никакого зоопарка! Никаких гостей! У тебя никогда не будет дня рождения! Весь праздник я проведу с этим идиотом. Валя, у нас есть яблоки? А? Что?! Давай морковки…У Тебя было две морковки, сукин ты сын! Я отнял…Дай…Дай, идиот…Это – арифметика. Я отнял у тебя одну и сожрал. Вот: хря, хря, хря…На! Смотри: хря, хря..
- Витя, она немытая.
- ничего! Пусть он видит. Я сожрал с землей одну морковку. Сколько морковок у тебя осталось?
- одна-а-а-!
- Витя, умоляю.
- надо! Этот идиот с морковками ответил правильно. Значит, есть надежда. Я развиваю у него абстрактное мышление…У тебя было два яблока…
- па-па-а-а-а-а!!!!
- не реветь! Отвечать! У тебя было два яблока…
- Витя, умоляю, не надо!!!
- надо! Этот идиот с морковками ответил правильно. Значит, есть надежда. Я развиваю у него абстрактное мышление…Или он не будет идиотом, или он не вырастет вообще! У тебя было два яблока…
-А-а-а! не надо!
-Тишина! Весь дом молчит! Никто не подсказывает. Я, твой папа, отнял у тебя…одно яблоко из двух.
- Витя, не надо!
- Я, твой отец, из твоих двух яблок отнял у тебя одно…Стоп! Молчать! У тебя было одно яблоко. Я подкрался и подарил тебе…Не реветь! Я подкрался сзади…Нет, я подкрался спереди и подарил тебе второе яблоко… Сколько у тебя осталось? Я меняю условие. У тебя вообще нет яблок, ты стоишь, как идиот. Я незаметно подползаю и даю тебе, любимому своему сыночку, одно яблоко. Сколько у тебя теперь яблок? Нет, сволочь! Нет! Лучше молчи. Ничего не говори…Откуда у тебя второе яблоко? Откуда второе? Я Же тебе дал одно. Идем сначала…Ты, мой любимый сынок, стоишь, как идиот, и смотришь…У тебя нет яблок. Вообще ничего! Ветер: «А-а-а»! Волки: «У-у-у»! Тут я из леса выползаю. Незаметно подкрадываюсь. Тихо-тихо подкрадываюсь. А ты стоишь один. Ничего у тебя нет. Ветер, волки…Греф завывает…Тут я тихо-тихо из черного леса подкрадываюсь. Захожу сзади….И…Ба-бах! Дарю тебе уже два яблока.
- Папа, не надо!
- Это ты кому говоришь? У тебя же ничего не было. Я тебе дал два яблока. Сколько у тебя теперь? Как это ты не возьмешь?!!Лес! Зима! Ты – один и не хочешь брать яблоки? Валентина, уходи…Закрой дверь! Никого. Ты один. Только волки воют и где-то свистит милиционер. Греф хохочет…Тут я незаметно….
Рев стал невыносимым, в пол застучали соседи.
-Ну хорошо. Ты мне сам дал одно. Сколько у тебя осталось?
Тихий шепот: -Одно.
- Значит, теперь у меня сколько яблок?
- Одно.
- У тебя сколько яблок?
- Одно.
- Давай их съедим.
- Давай….
- но яблок нет. Жрать нечего. Нечего! Это и есть абстрактное мышление!» ©
Теперь, собственно к чему я всю эту цитату набирал? По-моему очень хорошо характеризует широкий спектр того, что вроде и есть, но его нет (этакое виртуальное народное достояние):
- куча статей была недавно о том, какова доходность управления будущими пенсиями – такая же картина. Доходность вроде есть, пенсия вроде как начисляется, а в итоге будет «Жрать нечего. Нечего!» ©;
- такая же картина со всеми этими стабфондами. Нам бодро рапортуют, что «стабфонд за неделю увеличился на столько-то…», а итог будет тот же - «Жрать нечего. Нечего!» ©;
- или вот «народное достояние» «Газпром» взять: он вроде народный, и вроде достояние, но ни мне ни вам с него ничего не достанется. Итог? «Жрать нечего. Нечего!» ©.
Дальше продолжать не буду. Мысль и так понятная.
Спасибо тем, кто нашел в себе мужество прочитать цитату целиком;-)

Комментарии 6

XIIX  (XIIX)
#
И на самом деле очень «много букав» для мысли, что простой житель России есть нерадивый сын "Отца своего"...
А потом, разве кто-то говорил, что эти стаб и прочии фонды для нас с вами? Я лично такого не помню.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: а про "Газпром - достояние народа"?
XIIX  (XIIX)
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Помните: "... правду, только правду... Но не всю правду"
Так и здесь наверное слоган в полной редакции звучит так:
"Газпром - достояние народа, стоящего у руля компании!"
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:thumbsup: может будем совместно писать рекламные слОганы? smile:oops:
XIIX  (XIIX)
#
Предложение весьма заманчивое... smile:D
Но должен признать, что с креативом у меня не очень, так что пусть вся слава будет при Вас. smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:oops: какая уж тут слава smile:scratch:
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