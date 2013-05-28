Об абстрактном мышлении

Вначале будет Слово. Даже не Слово, а целая цитата. Хотелось бы подобно именитому Краткошлепу «быть кратким» (с), но честно предупреждаю – цитата длинная. Но для понимания мысли прочесть её необходимо. Для тех, кому «много букав» (с) рекомендую прочесть только последний абзац цитаты.«Отец зажал сына в угол:- у тебя одно яблоко. Я одно выбросил. Сколько у тебя осталось?Тихое скуление.- у тебя было два яблока. Я одно порезал на куски. Сколько у тебя осталось?Скулеж, тычки, прижатие к стене.- у тебя было два яблока. Я одно сожрал!...Я сожрал одно яблоко! Сколько у тебя осталось?Плач, рев, удары.- ты держал в своих грязных руках два немытых яблока. Я вырвал у тебя одно и сожрал. Сколько у тебя осталось?Крик, плач: - папа, не надо!- нет, надо. У тебя было два яблока. Я у тебя вырвал и растоптал одно! Сколько у тебя осталось?Дрожание, вой, крики. Визг мамы: - оставь ребенка!- он идиот! Я меняю условие. У тебя было два яблока. Одно сожрал ты! Ты сам сожрал одно! Сколько у тебя осталось?- а-а-а! Не бей! Папа!- никакого зоопарка! Никаких гостей! У тебя никогда не будет дня рождения! Весь праздник я проведу с этим идиотом. Валя, у нас есть яблоки? А? Что?! Давай морковки…У Тебя было две морковки, сукин ты сын! Я отнял…Дай…Дай, идиот…Это – арифметика. Я отнял у тебя одну и сожрал. Вот: хря, хря, хря…На! Смотри: хря, хря..- Витя, она немытая.- ничего! Пусть он видит. Я сожрал с землей одну морковку. Сколько морковок у тебя осталось?- одна-а-а-!- Витя, умоляю.- надо! Этот идиот с морковками ответил правильно. Значит, есть надежда. Я развиваю у него абстрактное мышление…У тебя было два яблока…- па-па-а-а-а-а!!!!- не реветь! Отвечать! У тебя было два яблока…- Витя, умоляю, не надо!!!- надо! Этот идиот с морковками ответил правильно. Значит, есть надежда. Я развиваю у него абстрактное мышление…Или он не будет идиотом, или он не вырастет вообще! У тебя было два яблока…-А-а-а! не надо!-Тишина! Весь дом молчит! Никто не подсказывает. Я, твой папа, отнял у тебя…одно яблоко из двух.- Витя, не надо!- Я, твой отец, из твоих двух яблок отнял у тебя одно…Стоп! Молчать! У тебя было одно яблоко. Я подкрался и подарил тебе…Не реветь! Я подкрался сзади…Нет, я подкрался спереди и подарил тебе второе яблоко… Сколько у тебя осталось? Я меняю условие. У тебя вообще нет яблок, ты стоишь, как идиот. Я незаметно подползаю и даю тебе, любимому своему сыночку, одно яблоко. Сколько у тебя теперь яблок? Нет, сволочь! Нет! Лучше молчи. Ничего не говори…Откуда у тебя второе яблоко? Откуда второе? Я Же тебе дал одно. Идем сначала…Ты, мой любимый сынок, стоишь, как идиот, и смотришь…У тебя нет яблок. Вообще ничего! Ветер: «А-а-а»! Волки: «У-у-у»! Тут я из леса выползаю. Незаметно подкрадываюсь. Тихо-тихо подкрадываюсь. А ты стоишь один. Ничего у тебя нет. Ветер, волки…Греф завывает…Тут я тихо-тихо из черного леса подкрадываюсь. Захожу сзади….И…Ба-бах! Дарю тебе уже два яблока.- Папа, не надо!- Это ты кому говоришь? У тебя же ничего не было. Я тебе дал два яблока. Сколько у тебя теперь? Как это ты не возьмешь?!!Лес! Зима! Ты – один и не хочешь брать яблоки? Валентина, уходи…Закрой дверь! Никого. Ты один. Только волки воют и где-то свистит милиционер. Греф хохочет…Тут я незаметно….Рев стал невыносимым, в пол застучали соседи.-Ну хорошо. Ты мне сам дал одно. Сколько у тебя осталось?Тихий шепот: -Одно.- Значит, теперь у меня сколько яблок?- Одно.- У тебя сколько яблок?- Одно.- Давай их съедим.- Давай….- но яблок нет. Жрать нечего. Нечего! Это и есть абстрактное мышление!» ©Теперь, собственно к чему я всю эту цитату набирал? По-моему очень хорошо характеризует широкий спектр того, что вроде и есть, но его нет (этакое виртуальное народное достояние):- куча статей была недавно о том, какова доходность управления будущими пенсиями – такая же картина. Доходность вроде есть, пенсия вроде как начисляется, а в итоге будет «Жрать нечего. Нечего!» ©;- такая же картина со всеми этими стабфондами. Нам бодро рапортуют, что «стабфонд за неделю увеличился на столько-то…», а итог будет тот же - «Жрать нечего. Нечего!» ©;- или вот «народное достояние» «Газпром» взять: он вроде народный, и вроде достояние, но ни мне ни вам с него ничего не достанется. Итог? «Жрать нечего. Нечего!» ©.Дальше продолжать не буду. Мысль и так понятная.Спасибо тем, кто нашел в себе мужество прочитать цитату целиком;-)